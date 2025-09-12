الجيش الإسرائيلي يمطر غزة بـ5 موجات غارات استهدفت أكثر من 500 موقع

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:31 GMT
10 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
خبير: تفعيل المادة الرابعة يأتي ضمن اللعب على الجمهور الغربي وعلى النخب السياسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تصريحات نتنياهو... رسالة ضغط سياسي أم تمهيد لتصعيد إقليمي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
تونس تلحق بالمغرب في نهائيات كأس العالم ومصر والجزائر ينتظران اللحاق بهما الشهر القادم
08:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
09:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
تصريحات نتنياهو... رسالة ضغط سياسي أم تمهيد لتصعيد إقليمي
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
11:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
صوت هند رجب" يحصد أسد فينيسيا الفضي ورد فعل تاريخي"
16:03 GMT
14 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
16:18 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
قمة عربية إسلامية طارئة بدعوة من الدوحة، و نتنياهو يقول: "لن تقوم دولة فلسطينية"!
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي مناورات "الناتو" لإظهار تكفله بحماية دوله بعد الشعور بالتخلي الأمريكي عنه
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
الجيش الإسرائيلي يمطر غزة بـ5 موجات غارات استهدفت أكثر من 500 موقع
الجيش الإسرائيلي يمطر غزة بـ5 موجات غارات استهدفت أكثر من 500 موقع
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن استكماله خلال الأسبوع الجاري 5 موجات من الغارات على مدينة غزة، ضمن المرحلة التالية من عملية "عربات جدعون 2"، والتي... 12.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-12T14:41+0000
2025-09-12T14:41+0000
إسرائيل
غزة
أخبار فلسطين اليوم
قطاع غزة
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103511/90/1035119067_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_17fc8d7daf44a92c64fdfba9458c32f9.jpg
وأوضح بيان للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن الهجمات نُفذت بقيادة المنطقة الجنوبية، وتركزت على بنى تحتية عسكرية وأبراج ومبان استخدمتها "حماس" لأغراض عملياتية، شملت مواقع استطلاع وقنص، ومخازن أسلحة، وأنفاقا.وأشار إلى أن الغارات توزعت على أحياء الدرج والتفاح والفرقان، ثم توسعت لاحقا لتشمل منطقة الشاطئ وأجزاء أخرى من غزة، مؤكدا أنه تم اتخاذ إجراءات لتقليل إصابة المدنيين.وأضاف أدرعي أن الجيش الإسرائيلي سيواصل تكثيف الهجمات استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة، بهدف تدمير البنى التحتية لـ"حماس"، وتقليص قدرتها العملياتية، في إطار التحضير للمرحلة المقبلة من العملية.يذكر أن خطة سيطرة إسرائيل على مدينة غزة، تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 157 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة، وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.
© AP Photo / Joe Cavarettaمقاتلة إسرائيلية
مقاتلة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2025
مقاتلة إسرائيلية
© AP Photo / Joe Cavaretta
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن استكماله خلال الأسبوع الجاري 5 موجات من الغارات على مدينة غزة، ضمن المرحلة التالية من عملية "عربات جدعون 2"، والتي استهدفت أكثر من 500 موقع تابع لحركة حماس الفلسطينية.
وأوضح بيان للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن الهجمات نُفذت بقيادة المنطقة الجنوبية، وتركزت على بنى تحتية عسكرية وأبراج ومبان استخدمتها "حماس" لأغراض عملياتية، شملت مواقع استطلاع وقنص، ومخازن أسلحة، وأنفاقا.
وأشار إلى أن الغارات توزعت على أحياء الدرج والتفاح والفرقان، ثم توسعت لاحقا لتشمل منطقة الشاطئ وأجزاء أخرى من غزة، مؤكدا أنه تم اتخاذ إجراءات لتقليل إصابة المدنيين.
وأضاف أدرعي أن الجيش الإسرائيلي سيواصل تكثيف الهجمات استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة، بهدف تدمير البنى التحتية لـ"حماس"، وتقليص قدرتها العملياتية، في إطار التحضير للمرحلة المقبلة من العملية.
يذكر أن خطة سيطرة إسرائيل على مدينة غزة، تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.
ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
نزوح متواصل للفلسطينيين من شمالي غزة تحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2025
نزوح متواصل للفلسطينيين من شمالي غزة تحت وطأة القصف الإسرائيلي العنيف
11:00 GMT
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 157 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة، وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.
