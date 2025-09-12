https://sarabic.ae/20250912/الجيش-الإسرائيلي-يمطر-غزة-بـ5-موجات-غارات-استهدفت-أكثر-من-500-موقع-1104789843.html

الجيش الإسرائيلي يمطر غزة بـ5 موجات غارات استهدفت أكثر من 500 موقع

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن استكماله خلال الأسبوع الجاري 5 موجات من الغارات على مدينة غزة، ضمن المرحلة التالية من عملية "عربات جدعون 2"

وأوضح بيان للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن الهجمات نُفذت بقيادة المنطقة الجنوبية، وتركزت على بنى تحتية عسكرية وأبراج ومبان استخدمتها "حماس" لأغراض عملياتية، شملت مواقع استطلاع وقنص، ومخازن أسلحة، وأنفاقا.وأشار إلى أن الغارات توزعت على أحياء الدرج والتفاح والفرقان، ثم توسعت لاحقا لتشمل منطقة الشاطئ وأجزاء أخرى من غزة، مؤكدا أنه تم اتخاذ إجراءات لتقليل إصابة المدنيين.وأضاف أدرعي أن الجيش الإسرائيلي سيواصل تكثيف الهجمات استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة، بهدف تدمير البنى التحتية لـ"حماس"، وتقليص قدرتها العملياتية، في إطار التحضير للمرحلة المقبلة من العملية.يذكر أن خطة سيطرة إسرائيل على مدينة غزة، تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 157 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة، وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.

