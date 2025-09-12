نزوح متواصل للفلسطينيين من شمالي غزة تحت وطأة القصف الإسرائيلي العنيف
© Sputnik . Ajwad Jradatنزوح متواصل للفلسطينيين من شمالي غزة تحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
حصري
يواجه مئات الآلاف من أبناء مدينة غزة خيارا مؤلما، فإما تحدي أوامر الإخلاء الإسرائيلية والبقاء في غزة وانتظار القصف أو الموت، أو الفرار إلى جنوبي القطاع، وتذوق مرارة النزوح والتهجير مجددا.
وبين هذا وذاك يتقلب العقل والقلب والنظرات الشاحبة لسكان غزة لاختيار الأقل المرارة، فالحالة المأساوية التي وصل إليها أهالي غزة، تجبرهم إما على تقبل الموت بالبقاء أو المحاولة مجددا للبحث عن أمل بالنجاة حتى لو كان مؤقتا.
وعلى طريق النزوح المتواصل من شمالي غزة إلى جنوبها، رصدت عدسة "سبوتنيك"، أعداد من النازحين الذين نزحوا بعد اشتداد القصف واقترابه من أماكن تواجدهم، ومن بين النازحين كان أحمد أبو عطية، الذي صمد طيلة الحرب في شمال غزة ولم ينزح مسبقا، لكن هذه المرة قرر النزوح عندما رأى في عيون أطفاله الموت القريب.
وقال أبو عطية لوكالة "سبوتنيك": "كنا نعيش في بيت لاهيا، وصمدنا خلال الحرب ولم ننزح، لكن الموت بات قريبا جدا، فقررت النزوح ومكثنا في بعض المناطق في غزة، مثل شارع النفق بغزة، لكن كلما نزحنا تلحق بنا إخطارات جديدة للنزوح، فقررت النزوح مع عائلتي نحو الجنوب، رغم أني لا أملك المال للتنقل أو حتى خيمة، ولا أعرف ماذا أفعل، ولقد ساعدنا البعض في تأمين أجرة التنقل لأفراد أسرتي، وكما ترى لقد تعطلت السيارة في منتصف الطريق الذي سيتحول في الليل إذا بقينا هنا إلى مكان خطر جدا".
© Sputnik . Ajwad Jradatنزوح متواصل للفلسطينيين من شمالي غزة تحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف
نزوح متواصل للفلسطينيين من شمالي غزة تحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويتوجه أغلبية النازحين إلى منطقة مواصي خان يونس جنوبي القطاع، وهذه المنطقة يقول الجيش الإسرائيلي إنها "منطقة إنسانية"، رغم افتقارها إلى أدنى مقومات المعيشية، إلى جانب تعرضها للقصف والاستهداف مرارا.
وأضاف أبو عطية: "نزحنا خوفا على عائلتي، ولقد تعرضنا للقصف في بيت لاهيا، وأصبت بشظية في رجلي، واستشهد جراء القصف ثلاثة من أبنائي وأخي وابن أخي وابن عمي وغالبية أقربائي، ونحن 19 فرد من العائلة، وهذا ما تبقى ولم يبقى لنا أقرباء، والآن ننزح نحو المجهول، لكني أطمع ببعض الراحة ولو قليلا، دون قصف بجواري أو موت بانتظاري".
© Sputnik . Ajwad Jradatنزوح متواصل للفلسطينيين من شمالي غزة تحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف
نزوح متواصل للفلسطينيين من شمالي غزة تحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف
© Sputnik . Ajwad Jradat
وأقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، خلال الشهر الماضي، خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لفرض السيطرة على مدينة غزة، ضمن خطة أوسع للسيطرة على القطاع بالكامل، وشملت المراحل الأولى من الخطة توجيه إنذارات لأبناء المناطق المستهدفة بضرورة النزوح جنوبا، ثم فرض طوق أمني على المدينة، وتنفيذ عمليات قصف مكثفة واقتحام داخل الأحياء والمخيمات.
© Sputnik . Ajwad Jradatنزوح متواصل للفلسطينيين من شمالي غزة تحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف
نزوح متواصل للفلسطينيين من شمالي غزة تحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف
© Sputnik . Ajwad Jradat
وأصدر الجيش الإسرائيلي أمرا جديدا لسكان غزة بالإخلاء والتوجه نحو جنوب القطاع، وسط تواصل العملية العسكرية على المدينة بقصف مكثف أدى لإصابة وقتل فلسطينيين، ويعاني أهالي مدينة غزة من وضع إنساني صعب للغاية، وسط حالة من الإرباك والفوضى، منذ إعلان الجيش الإسرائيلي إخلاء المدينة بالكامل.
© Sputnik . Ajwad Jradatنزوح متواصل للفلسطينيين من شمالي غزة تحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف
نزوح متواصل للفلسطينيين من شمالي غزة تحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف
© Sputnik . Ajwad Jradat
ولم يستطع النازح من شمال غزة نزار سليم، النجاة مع أطفاله وترك العصافير والقطط، فهي الأخرى تبحث عن الأمان، وإلا ستلاقي الموت جراء القصف، لذلك أضطر سليم لاستئجار عربة يجرها حمار، لحمل عدد كبير من العصافير والقطط التي وجدها في الطريق.
© Sputnik . Ajwad Jradatنزوح متواصل للفلسطينيين من شمالي غزة تحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف
نزوح متواصل للفلسطينيين من شمالي غزة تحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف
© Sputnik . Ajwad Jradat
وقال النازح نزار سليم لـ"سبوتنيك": "القصف كان قريبا من منطقتنا، لكنني لم أستطع ترك هذه المخلوقات تموت، وحتى لو حررتها من الأقفاص، فستكون عرضة للموت، فالقصف عنيف جدا، ولكني أجد صعوبة في تأمين الطعام لنا ولها، وطعام العصافير والقطط ممنوع من الدخول إلى القطاع، والحالة صعبة على الجميع، لكني أحاول التفكير ببدائل".
© Sputnik . Ajwad Jradatنزوح متواصل للفلسطينيين من شمالي غزة تحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف
نزوح متواصل للفلسطينيين من شمالي غزة تحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف
© Sputnik . Ajwad Jradat
وأضاف: "نفرّ من قدر الله إلى قدر الله، لا يوجد أمان في قطاع غزة، لكن ما نفعله هو محاولة النجاة وفق الإمكانيات، والجنوب خطر أيضا، ونعرف هذا جيدا، لكن لا يوجد سبيل آخر".
وقال الجيش الإسرائيلي إنه "سيواصل خلال الأيام القليلة المقبلة استهداف الأبراج في غزة"، وباتت هذه المباني والعمارات المرتفعة هدفا عسكريا إسرائيليا، ووسط هذا الدمار يبقى عدد كبير من سكان غزة، يرفضون تكرار تجربة النزوح التي عاشوا تفاصيلها القاسية.
© Sputnik . Ajwad Jradatنزوح متواصل للفلسطينيين من شمالي غزة تحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف
نزوح متواصل للفلسطينيين من شمالي غزة تحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف
© Sputnik . Ajwad Jradat
وبجانب بحر غزة، تتكدس خيام النازحين، الذين يبحثون عن ملاذ آمن في غزة، ومن بين النازحين هناك مجدولين نبهان، التي نزحت بعد تدمير برج باب البحر غربي غزة، ولم تتمكن من أخذ خيمتها التي احترقت جراء القصف.
© Sputnik . Ajwad Jradatنزوح متواصل للفلسطينيين من شمالي غزة تحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف
نزوح متواصل للفلسطينيين من شمالي غزة تحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف
© Sputnik . Ajwad Jradat
وقالت مجدولين لوكالة "سبوتنيك": "نزحت 11 مرة منذ بداية الحرب، وكانت خيمتي بجانب برج باب البحر ولم أستطع حملها، فاحترقت جراء القصف، وهذه الخيمة تبرع بها أهل الخير، بعد تدمير منزلي، وبت بدون منزل ولا خيمة، ولا أعرف ماذا أفعل الآن".
© Sputnik . Ajwad Jradatنزوح متواصل للفلسطينيين من شمالي غزة تحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف
نزوح متواصل للفلسطينيين من شمالي غزة تحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف
© Sputnik . Ajwad Jradat
وأضافت: "زوجي مريض، ولا يوجد عندي أولاد ولا معيل، ولا يوجد مكان ولا سكن، ورغم رغبتي بالنزوح جنوبا للبحث عن الأمان، إلا أنني لا أستطيع النزوح بسبب التكلفة المادية للتنقل، وكذلك أحتاج إلى خيمة واستئجار أرض لوضع الخيمة عليها، ويكلف المتر 3 شيكل (0.9 دولار)، وأنا لا أملك المال لكل ذلك".
© Sputnik . Ajwad Jradatنزوح متواصل للفلسطينيين من شمالي غزة تحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف
نزوح متواصل للفلسطينيين من شمالي غزة تحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف
© Sputnik . Ajwad Jradat
وأعرب فريق العمل الإنساني في فلسطين، والذي يضم وكالات الأمم المتحدة وأكثر من 200 منظمة غير حكومية دولية ومحلية، عن قلقه البالغ من التصعيد الخطير الذي تشهده مدينة غزة، وأضاف الفريق الإنساني أن "نحو مليون إنسان باتوا اليوم بلا خيارات آمنة أو مجدية، لأنه لا شمال القطاع ولا جنوبه يوفران الأمان".