نزوح متواصل للفلسطينيين من شمالي غزة تحت وطأة القصف الإسرائيلي العنيف

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:31 GMT
10 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
خبير: تفعيل المادة الرابعة يأتي ضمن اللعب على الجمهور الغربي وعلى النخب السياسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تصريحات نتنياهو... رسالة ضغط سياسي أم تمهيد لتصعيد إقليمي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
تونس تلحق بالمغرب في نهائيات كأس العالم ومصر والجزائر ينتظران اللحاق بهما الشهر القادم
08:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
09:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
تصريحات نتنياهو... رسالة ضغط سياسي أم تمهيد لتصعيد إقليمي
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
11:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
صوت هند رجب" يحصد أسد فينيسيا الفضي ورد فعل تاريخي"
16:03 GMT
14 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
16:18 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
18:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250912/نزوح-متواصل-للفلسطينيين-من-شمالي-غزة-تحت-وطأة-القصف-الإسرائيلي-العنيف-1104748308.html
نزوح متواصل للفلسطينيين من شمالي غزة تحت وطأة القصف الإسرائيلي العنيف
نزوح متواصل للفلسطينيين من شمالي غزة تحت وطأة القصف الإسرائيلي العنيف
سبوتنيك عربي
يواجه مئات الآلاف من أبناء مدينة غزة خيارا مؤلما، فإما تحدي أوامر الإخلاء الإسرائيلية والبقاء في غزة وانتظار القصف أو الموت، أو الفرار إلى جنوبي القطاع، وتذوق... 12.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-12T11:00+0000
2025-09-12T11:00+0000
فلسطين المحتلة
قطاع غزة
إسرائيل
النزوح
القصف الإسرائيلي
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104745466_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_29acb2b501c5e047ec0fcec218e59da5.jpg
وبين هذا وذاك يتقلب العقل والقلب والنظرات الشاحبة لسكان غزة لاختيار الأقل المرارة، فالحالة المأساوية التي وصل إليها أهالي غزة، تجبرهم إما على تقبل الموت بالبقاء أو المحاولة مجددا للبحث عن أمل بالنجاة حتى لو كان مؤقتا.وقال أبو عطية لوكالة "سبوتنيك": "كنا نعيش في بيت لاهيا، وصمدنا خلال الحرب ولم ننزح، لكن الموت بات قريبا جدا، فقررت النزوح ومكثنا في بعض المناطق في غزة، مثل شارع النفق بغزة، لكن كلما نزحنا تلحق بنا إخطارات جديدة للنزوح، فقررت النزوح مع عائلتي نحو الجنوب، رغم أني لا أملك المال للتنقل أو حتى خيمة، ولا أعرف ماذا أفعل، ولقد ساعدنا البعض في تأمين أجرة التنقل لأفراد أسرتي، وكما ترى لقد تعطلت السيارة في منتصف الطريق الذي سيتحول في الليل إذا بقينا هنا إلى مكان خطر جدا".وأضاف أبو عطية: "نزحنا خوفا على عائلتي، ولقد تعرضنا للقصف في بيت لاهيا، وأصبت بشظية في رجلي، واستشهد جراء القصف ثلاثة من أبنائي وأخي وابن أخي وابن عمي وغالبية أقربائي، ونحن 19 فرد من العائلة، وهذا ما تبقى ولم يبقى لنا أقرباء، والآن ننزح نحو المجهول، لكني أطمع ببعض الراحة ولو قليلا، دون قصف بجواري أو موت بانتظاري".وأقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، خلال الشهر الماضي، خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لفرض السيطرة على مدينة غزة، ضمن خطة أوسع للسيطرة على القطاع بالكامل، وشملت المراحل الأولى من الخطة توجيه إنذارات لأبناء المناطق المستهدفة بضرورة النزوح جنوبا، ثم فرض طوق أمني على المدينة، وتنفيذ عمليات قصف مكثفة واقتحام داخل الأحياء والمخيمات.وأصدر الجيش الإسرائيلي أمرا جديدا لسكان غزة بالإخلاء والتوجه نحو جنوب القطاع، وسط تواصل العملية العسكرية على المدينة بقصف مكثف أدى لإصابة وقتل فلسطينيين، ويعاني أهالي مدينة غزة من وضع إنساني صعب للغاية، وسط حالة من الإرباك والفوضى، منذ إعلان الجيش الإسرائيلي إخلاء المدينة بالكامل.ولم يستطع النازح من شمال غزة نزار سليم، النجاة مع أطفاله وترك العصافير والقطط، فهي الأخرى تبحث عن الأمان، وإلا ستلاقي الموت جراء القصف، لذلك أضطر سليم لاستئجار عربة يجرها حمار، لحمل عدد كبير من العصافير والقطط التي وجدها في الطريق.وقال النازح نزار سليم لـ"سبوتنيك": "القصف كان قريبا من منطقتنا، لكنني لم أستطع ترك هذه المخلوقات تموت، وحتى لو حررتها من الأقفاص، فستكون عرضة للموت، فالقصف عنيف جدا، ولكني أجد صعوبة في تأمين الطعام لنا ولها، وطعام العصافير والقطط ممنوع من الدخول إلى القطاع، والحالة صعبة على الجميع، لكني أحاول التفكير ببدائل".وقال الجيش الإسرائيلي إنه "سيواصل خلال الأيام القليلة المقبلة استهداف الأبراج في غزة"، وباتت هذه المباني والعمارات المرتفعة هدفا عسكريا إسرائيليا، ووسط هذا الدمار يبقى عدد كبير من سكان غزة، يرفضون تكرار تجربة النزوح التي عاشوا تفاصيلها القاسية.وبجانب بحر غزة، تتكدس خيام النازحين، الذين يبحثون عن ملاذ آمن في غزة، ومن بين النازحين هناك مجدولين نبهان، التي نزحت بعد تدمير برج باب البحر غربي غزة، ولم تتمكن من أخذ خيمتها التي احترقت جراء القصف.وقالت مجدولين لوكالة "سبوتنيك": "نزحت 11 مرة منذ بداية الحرب، وكانت خيمتي بجانب برج باب البحر ولم أستطع حملها، فاحترقت جراء القصف، وهذه الخيمة تبرع بها أهل الخير، بعد تدمير منزلي، وبت بدون منزل ولا خيمة، ولا أعرف ماذا أفعل الآن".وأضافت: "زوجي مريض، ولا يوجد عندي أولاد ولا معيل، ولا يوجد مكان ولا سكن، ورغم رغبتي بالنزوح جنوبا للبحث عن الأمان، إلا أنني لا أستطيع النزوح بسبب التكلفة المادية للتنقل، وكذلك أحتاج إلى خيمة واستئجار أرض لوضع الخيمة عليها، ويكلف المتر 3 شيكل (0.9 دولار)، وأنا لا أملك المال لكل ذلك".وأعرب فريق العمل الإنساني في فلسطين، والذي يضم وكالات الأمم المتحدة وأكثر من 200 منظمة غير حكومية دولية ومحلية، عن قلقه البالغ من التصعيد الخطير الذي تشهده مدينة غزة، وأضاف الفريق الإنساني أن "نحو مليون إنسان باتوا اليوم بلا خيارات آمنة أو مجدية، لأنه لا شمال القطاع ولا جنوبه يوفران الأمان".
فلسطين المحتلة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104745466_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_068648144f1d1316c34cae0671ff41ef.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
فلسطين المحتلة, قطاع غزة, إسرائيل, النزوح, القصف الإسرائيلي, تقارير سبوتنيك, حصري
فلسطين المحتلة, قطاع غزة, إسرائيل, النزوح, القصف الإسرائيلي, تقارير سبوتنيك, حصري

نزوح متواصل للفلسطينيين من شمالي غزة تحت وطأة القصف الإسرائيلي العنيف

11:00 GMT 12.09.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatنزوح متواصل للفلسطينيين من شمالي غزة تحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف
نزوح متواصل للفلسطينيين من شمالي غزة تحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
حصري
يواجه مئات الآلاف من أبناء مدينة غزة خيارا مؤلما، فإما تحدي أوامر الإخلاء الإسرائيلية والبقاء في غزة وانتظار القصف أو الموت، أو الفرار إلى جنوبي القطاع، وتذوق مرارة النزوح والتهجير مجددا.
وبين هذا وذاك يتقلب العقل والقلب والنظرات الشاحبة لسكان غزة لاختيار الأقل المرارة، فالحالة المأساوية التي وصل إليها أهالي غزة، تجبرهم إما على تقبل الموت بالبقاء أو المحاولة مجددا للبحث عن أمل بالنجاة حتى لو كان مؤقتا.
وعلى طريق النزوح المتواصل من شمالي غزة إلى جنوبها، رصدت عدسة "سبوتنيك"، أعداد من النازحين الذين نزحوا بعد اشتداد القصف واقترابه من أماكن تواجدهم، ومن بين النازحين كان أحمد أبو عطية، الذي صمد طيلة الحرب في شمال غزة ولم ينزح مسبقا، لكن هذه المرة قرر النزوح عندما رأى في عيون أطفاله الموت القريب.
وقال أبو عطية لوكالة "سبوتنيك": "كنا نعيش في بيت لاهيا، وصمدنا خلال الحرب ولم ننزح، لكن الموت بات قريبا جدا، فقررت النزوح ومكثنا في بعض المناطق في غزة، مثل شارع النفق بغزة، لكن كلما نزحنا تلحق بنا إخطارات جديدة للنزوح، فقررت النزوح مع عائلتي نحو الجنوب، رغم أني لا أملك المال للتنقل أو حتى خيمة، ولا أعرف ماذا أفعل، ولقد ساعدنا البعض في تأمين أجرة التنقل لأفراد أسرتي، وكما ترى لقد تعطلت السيارة في منتصف الطريق الذي سيتحول في الليل إذا بقينا هنا إلى مكان خطر جدا".
© Sputnik . Ajwad Jradatنزوح متواصل للفلسطينيين من شمالي غزة تحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف
نزوح متواصل للفلسطينيين من شمالي غزة تحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2025
نزوح متواصل للفلسطينيين من شمالي غزة تحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف
© Sputnik . Ajwad Jradat

ويتوجه أغلبية النازحين إلى منطقة مواصي خان يونس جنوبي القطاع، وهذه المنطقة يقول الجيش الإسرائيلي إنها "منطقة إنسانية"، رغم افتقارها إلى أدنى مقومات المعيشية، إلى جانب تعرضها للقصف والاستهداف مرارا.

وأضاف أبو عطية: "نزحنا خوفا على عائلتي، ولقد تعرضنا للقصف في بيت لاهيا، وأصبت بشظية في رجلي، واستشهد جراء القصف ثلاثة من أبنائي وأخي وابن أخي وابن عمي وغالبية أقربائي، ونحن 19 فرد من العائلة، وهذا ما تبقى ولم يبقى لنا أقرباء، والآن ننزح نحو المجهول، لكني أطمع ببعض الراحة ولو قليلا، دون قصف بجواري أو موت بانتظاري".
© Sputnik . Ajwad Jradatنزوح متواصل للفلسطينيين من شمالي غزة تحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف
نزوح متواصل للفلسطينيين من شمالي غزة تحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2025
نزوح متواصل للفلسطينيين من شمالي غزة تحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف
© Sputnik . Ajwad Jradat
وأقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، خلال الشهر الماضي، خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لفرض السيطرة على مدينة غزة، ضمن خطة أوسع للسيطرة على القطاع بالكامل، وشملت المراحل الأولى من الخطة توجيه إنذارات لأبناء المناطق المستهدفة بضرورة النزوح جنوبا، ثم فرض طوق أمني على المدينة، وتنفيذ عمليات قصف مكثفة واقتحام داخل الأحياء والمخيمات.
© Sputnik . Ajwad Jradatنزوح متواصل للفلسطينيين من شمالي غزة تحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف
نزوح متواصل للفلسطينيين من شمالي غزة تحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2025
نزوح متواصل للفلسطينيين من شمالي غزة تحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف
© Sputnik . Ajwad Jradat
وأصدر الجيش الإسرائيلي أمرا جديدا لسكان غزة بالإخلاء والتوجه نحو جنوب القطاع، وسط تواصل العملية العسكرية على المدينة بقصف مكثف أدى لإصابة وقتل فلسطينيين، ويعاني أهالي مدينة غزة من وضع إنساني صعب للغاية، وسط حالة من الإرباك والفوضى، منذ إعلان الجيش الإسرائيلي إخلاء المدينة بالكامل.
© Sputnik . Ajwad Jradatنزوح متواصل للفلسطينيين من شمالي غزة تحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف
نزوح متواصل للفلسطينيين من شمالي غزة تحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2025
نزوح متواصل للفلسطينيين من شمالي غزة تحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف
© Sputnik . Ajwad Jradat
ولم يستطع النازح من شمال غزة نزار سليم، النجاة مع أطفاله وترك العصافير والقطط، فهي الأخرى تبحث عن الأمان، وإلا ستلاقي الموت جراء القصف، لذلك أضطر سليم لاستئجار عربة يجرها حمار، لحمل عدد كبير من العصافير والقطط التي وجدها في الطريق.
© Sputnik . Ajwad Jradatنزوح متواصل للفلسطينيين من شمالي غزة تحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف
نزوح متواصل للفلسطينيين من شمالي غزة تحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2025
نزوح متواصل للفلسطينيين من شمالي غزة تحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف
© Sputnik . Ajwad Jradat
وقال النازح نزار سليم لـ"سبوتنيك": "القصف كان قريبا من منطقتنا، لكنني لم أستطع ترك هذه المخلوقات تموت، وحتى لو حررتها من الأقفاص، فستكون عرضة للموت، فالقصف عنيف جدا، ولكني أجد صعوبة في تأمين الطعام لنا ولها، وطعام العصافير والقطط ممنوع من الدخول إلى القطاع، والحالة صعبة على الجميع، لكني أحاول التفكير ببدائل".
© Sputnik . Ajwad Jradatنزوح متواصل للفلسطينيين من شمالي غزة تحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف
نزوح متواصل للفلسطينيين من شمالي غزة تحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2025
نزوح متواصل للفلسطينيين من شمالي غزة تحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف
© Sputnik . Ajwad Jradat

وأضاف: "نفرّ من قدر الله إلى قدر الله، لا يوجد أمان في قطاع غزة، لكن ما نفعله هو محاولة النجاة وفق الإمكانيات، والجنوب خطر أيضا، ونعرف هذا جيدا، لكن لا يوجد سبيل آخر".

وقال الجيش الإسرائيلي إنه "سيواصل خلال الأيام القليلة المقبلة استهداف الأبراج في غزة"، وباتت هذه المباني والعمارات المرتفعة هدفا عسكريا إسرائيليا، ووسط هذا الدمار يبقى عدد كبير من سكان غزة، يرفضون تكرار تجربة النزوح التي عاشوا تفاصيلها القاسية.
© Sputnik . Ajwad Jradatنزوح متواصل للفلسطينيين من شمالي غزة تحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف
نزوح متواصل للفلسطينيين من شمالي غزة تحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2025
نزوح متواصل للفلسطينيين من شمالي غزة تحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف
© Sputnik . Ajwad Jradat
وبجانب بحر غزة، تتكدس خيام النازحين، الذين يبحثون عن ملاذ آمن في غزة، ومن بين النازحين هناك مجدولين نبهان، التي نزحت بعد تدمير برج باب البحر غربي غزة، ولم تتمكن من أخذ خيمتها التي احترقت جراء القصف.
© Sputnik . Ajwad Jradatنزوح متواصل للفلسطينيين من شمالي غزة تحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف
نزوح متواصل للفلسطينيين من شمالي غزة تحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2025
نزوح متواصل للفلسطينيين من شمالي غزة تحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف
© Sputnik . Ajwad Jradat
وقالت مجدولين لوكالة "سبوتنيك": "نزحت 11 مرة منذ بداية الحرب، وكانت خيمتي بجانب برج باب البحر ولم أستطع حملها، فاحترقت جراء القصف، وهذه الخيمة تبرع بها أهل الخير، بعد تدمير منزلي، وبت بدون منزل ولا خيمة، ولا أعرف ماذا أفعل الآن".
© Sputnik . Ajwad Jradatنزوح متواصل للفلسطينيين من شمالي غزة تحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف
نزوح متواصل للفلسطينيين من شمالي غزة تحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2025
نزوح متواصل للفلسطينيين من شمالي غزة تحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف
© Sputnik . Ajwad Jradat
وأضافت: "زوجي مريض، ولا يوجد عندي أولاد ولا معيل، ولا يوجد مكان ولا سكن، ورغم رغبتي بالنزوح جنوبا للبحث عن الأمان، إلا أنني لا أستطيع النزوح بسبب التكلفة المادية للتنقل، وكذلك أحتاج إلى خيمة واستئجار أرض لوضع الخيمة عليها، ويكلف المتر 3 شيكل (0.9 دولار)، وأنا لا أملك المال لكل ذلك".
© Sputnik . Ajwad Jradatنزوح متواصل للفلسطينيين من شمالي غزة تحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف
نزوح متواصل للفلسطينيين من شمالي غزة تحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2025
نزوح متواصل للفلسطينيين من شمالي غزة تحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف
© Sputnik . Ajwad Jradat
وأعرب فريق العمل الإنساني في فلسطين، والذي يضم وكالات الأمم المتحدة وأكثر من 200 منظمة غير حكومية دولية ومحلية، عن قلقه البالغ من التصعيد الخطير الذي تشهده مدينة غزة، وأضاف الفريق الإنساني أن "نحو مليون إنسان باتوا اليوم بلا خيارات آمنة أو مجدية، لأنه لا شمال القطاع ولا جنوبه يوفران الأمان".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала