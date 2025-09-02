6 عائلات من غزة تحمل آلام الحرب إلى بيروت أملا بالشفاء.. فيديو وصور
20:52 GMT 02.09.2025 (تم التحديث: 20:54 GMT 02.09.2025)
© Sputnik . Abdul Kader AlBayعائلات غزاوية تحمل آلام الحرب إلى بيروت
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
وصلت إلى مطار بيروت، مساء اليوم الثلاثاء، ست عائلات فلسطينية من قطاع غزة برفقة أطفالهم الجرحى، لتلقي العلاج في مستشفيات العاصمة، وذلك في إطار استجابة صندوق "غسان أبو ستة للأطفال" المتواصلة لآثار الحرب على غزة.
وكان في استقبالهم بالورود عدد من الأطفال الذين سبق أن وصلوا إلى لبنان للعلاج وما زالوا يتابعون مراحل شفائهم.
وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، روى الطفل خميس عكيلة (11 عاماً) تفاصيل نجاته من استهداف إسرائيلي خلال نزوحه مع عائلته في حافلة تابعة للأونروا. وقال: "كنا ننتقل من منطقة إلى أخرى بحافلة تابعة للأونروا، فقصفتنا إسرائيل، ثم تعرضنا لإطلاق نار من طائرة مسيّرة ونحن جرحى ومعنا أطفال."
خميس فقد سبعة من أفراد عائلته، فيما أصيب ثمانية آخرون بجروح خطيرة، غالبيتها حروق. وقد أصيب هو نفسه بحروق تغطي معظم جسده إلى جانب إصابات أخرى بالغة، شأنه شأن والدته ووالده وعدد من أقاربه الذين يعانون من حروق من الدرجة الرابعة. ويضيف الطفل: "اليوم جئت لأنتظر وأستقبل أهلنا القادمين من غزة."
ومن بين المصابين الذين وصلوا الليلة إلى العاصمة بيروت الطفلة سوار قطامش التي تعرّضت لإصابة خطيرة في قدمها. وتقول: "قدمت من فلسطين لأتلقى علاجا في قدمي، فأنا بحاجة إلى عملية زراعة عظم وأنسجة ورقعة. المبنى المجاور لمنزلنا تعرض للقصف، فسقط أحد جدرانه عليّ وأصبت. أتمنى أن أعود قريباً إلى غزة لأرى والدي وإخوتي".
وأوضحت دارين دندشلي، المديرة التنفيذية والعضو المؤسس في صندوق "غسان أبو ستة للأطفال"، أن العائلات الست التي وصلت تضم ستة بالغين وتسعة أطفال، وتنوعت إصاباتهم بين حروق وكسور وبتر، مشيرة إلى أن خطة علاجية شاملة ستوضع لهم تمهيدا لتعافيهم وعودتهم أولا إلى مصر، ومن ثم إلى قطاع غزة.
© Sputnik . Abdul Kader AlBayعائلات غزاوية تحمل آلام الحرب إلى بيروت
ووفق الصندوق، فقد استقبل لبنان حتى الآن ما مجموعه 32 طفلا مصابا مع مرافقيهم، في حين غادر سبعة أطفال بعد استكمال علاجهم وشفائهم.