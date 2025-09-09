عربي
الجيش الإسرائيلي: على جميع سكان غزة إخلاء المدينة فورا
سبوتنيك عربي
طلب الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، من سكان مدينة غزة والمتواجدين في كل أحيائها إخلاء المدنية، والتوجه عبر محور الرشيد "المنطقة الإنسانية" في المواصي. 09.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-09T05:40+0000
2025-09-09T05:40+0000
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
قطاع غزة
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/04/1104493164_0:214:3072:1942_1920x0_80_0_0_92885aca80068ef262b3ff3c02940094.jpg
وقال الجيش في بيان: "إلى جميع سكان مدينة غزة والمتواجدين في كل أحيائها، من المدينة القديمة وتفاح شرقًا وحتى البحر غربًا".وأكد الجيش على ضرورة الإخلاء فورًا عبر محور الرشيد باتجاه المنطقة الإنسانية في المواصي.وأفاد جهاز الدفاع المدني في غزة بقصف 5 أبنية شاهقة خلال 72 ساعة تضم 209 شقق، مشيرا إلى أن أكثر من 4100 طفل وامرأة ومسن أصبحوا بلا مأوى.ومنذ أيام قليلة، شرعت إسرائيل في حملة تدمير تدريجية للمباني السكنية المرتفعة بمدينة غزة، مما زاد أعداد العائلات المشردة ودفعها إلى ظروف نزوح قاسية، في وقت يحذّر فيه مراقبون من أن الهدف هو دفع الفلسطينيين قسرا إلى النزوح جنوبا، ضمن مخطط إسرائيلي أمريكي أوسع لتهجيرهم خارج القطاع.
الجيش الإسرائيلي: على جميع سكان غزة إخلاء المدينة فورا

05:40 GMT 09.09.2025
© Getty Images / Anadolu/Saeed M. M. T. Jarasنزوح الفلسطينيون نحو وسط مدينة غزة على طول شارع الرشيد في سيارات وعربات تجرها الخيول وعلى الأقدام مع متعلقاتهم بسبب الهجمات الإسرائيلية المتزايدة.
نزوح الفلسطينيون نحو وسط مدينة غزة على طول شارع الرشيد في سيارات وعربات تجرها الخيول وعلى الأقدام مع متعلقاتهم بسبب الهجمات الإسرائيلية المتزايدة. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
© Getty Images / Anadolu/Saeed M. M. T. Jaras
تابعنا عبر
طلب الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، من سكان مدينة غزة والمتواجدين في كل أحيائها إخلاء المدنية، والتوجه عبر محور الرشيد "المنطقة الإنسانية" في المواصي.
وقال الجيش في بيان: "إلى جميع سكان مدينة غزة والمتواجدين في كل أحيائها، من المدينة القديمة وتفاح شرقًا وحتى البحر غربًا".

وأضاف: "جيش الدفاع مصمم على حسم حماس وسيعمل في منطقة مدينة غزة بقوة كبيرة، كما عمل في مختلف أنحاء القطاع".

وأكد الجيش على ضرورة الإخلاء فورًا عبر محور الرشيد باتجاه المنطقة الإنسانية في المواصي.

وينفذ الجيش الإسرائيلي حاليا عمليات تدمير واسعة في مدينة غزة، ويقصف ما تبقى فيها من مبان متعددة الطوابق من أجل تهجير السكان، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.

قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
تقارير: المقترح الأمريكي يربط الانسحاب الإسرائيلي بمدى سيطرة السلطات الجديدة أمنيا على غزة
04:54 GMT
وأفاد جهاز الدفاع المدني في غزة بقصف 5 أبنية شاهقة خلال 72 ساعة تضم 209 شقق، مشيرا إلى أن أكثر من 4100 طفل وامرأة ومسن أصبحوا بلا مأوى.
ومنذ أيام قليلة، شرعت إسرائيل في حملة تدمير تدريجية للمباني السكنية المرتفعة بمدينة غزة، مما زاد أعداد العائلات المشردة ودفعها إلى ظروف نزوح قاسية، في وقت يحذّر فيه مراقبون من أن الهدف هو دفع الفلسطينيين قسرا إلى النزوح جنوبا، ضمن مخطط إسرائيلي أمريكي أوسع لتهجيرهم خارج القطاع.
