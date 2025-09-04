https://sarabic.ae/20250904/الأمم-المتحدة-تصعيد-الهجوم-على-غزة-يفاقم-الأزمة-الإنسانية-مع-نزوح-82-ألف-شخص-في-أسبوعين--1104486695.html

الأمم المتحدة: تصعيد الهجوم على غزة يفاقم الأزمة الإنسانية مع نزوح 82 ألف شخص في أسبوعين

الأمم المتحدة: تصعيد الهجوم على غزة يفاقم الأزمة الإنسانية مع نزوح 82 ألف شخص في أسبوعين

حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أمس الأربعاء، من أن استمرار تصعيد الهجمات على مدينة غزة، وسط تفاقم أزمة المجاعة، يهدد بدفع المدنيين المنهكين... 04.09.2025, سبوتنيك عربي

وأفادت الوكالة الأممية، في بيان، أن الشركاء العاملين في دعم مواقع النزوح أبلغوا عن تبعات إنسانية "مروعة" ناجمة عن تصاعد الأعمال العدائية في مدينة غزة، حيث يعيش العديد من النازحين الذين فروا سابقًا من شمال القطاع. وأوضحت أن العديد من الأسر تُواجه صعوبات في الانتقال بسبب ارتفاع التكاليف وغياب أماكن آمنة للجوء إليها، مع تأثيرات بالغة على كبار السن وذوي الإعاقة.وكانت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) قد حذرت، اليوم الخميس، من الحاجة الماسة لتوفير مواد الإيواء مثل المراتب والبطانيات والخيام لسكان قطاع غزة.ودعت أونروا إلى رفع القيود فورا لتمكينها من توزيع المساعدات الجاهزة للتسليم، مشددة على ضرورة التدخل العاجل لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتفاقمة في غزة.يذكر أن خطة السيطرة على مدينة غزة، تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات. ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 157 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.

