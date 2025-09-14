https://sarabic.ae/20250914/الأونروا-آلاف-النازحين-في-غزة-وجباليا-يعيشون-بلا-مياه-نظيفة-أو-صرف-صحي-1104842220.html
الأونروا: آلاف النازحين في غزة وجباليا يعيشون بلا مياه نظيفة أو صرف صحي
سبوتنيك عربي
أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الأحد، أن آلاف الفلسطينيين النازحين من مدينة غزة ومخيم جباليا يعيشون في ظروف... 14.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-14T19:54+0000
2025-09-14T19:54+0000
2025-09-14T19:54+0000
غزة
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104745443_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_36339ac6ee1a99b933cf15f25c2bcf0c.jpg
غزة
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104745443_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_bd1c6e0e2134d7514597dc616fb9a476.jpg
غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
الأونروا: آلاف النازحين في غزة وجباليا يعيشون بلا مياه نظيفة أو صرف صحي
أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الأحد، أن آلاف الفلسطينيين النازحين من مدينة غزة ومخيم جباليا يعيشون في ظروف إنسانية قاسية داخل ملاجئ مكتظة وخيام مؤقتة تفتقر إلى المياه النظيفة والصرف الصحي والأمان.
ونشرت الوكالة، على صفحتها الرسمية عبر منصة "إكس"، بيانا أكدت فيه أن "النزوح يتفاقم مع استمرار غياب أماكن آمنة"، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي
يواصل عملياته التي تستهدف تدمير المباني السكنية والمدارس الأممية بشكل ممنهج.
وأوضحت الأونروا أن فرقها مستمرة في تقديم الخدمات رغم التحديات الهائلة التي تواجهها، مؤكدة أن "الأزمة الإنسانية في غزة وجباليا بلغت مستويات غير مسبوقة"، حيث يعاني النازحون من نقص حاد في الاحتياجات الأساسية.
ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة
وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 26 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 63 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 158 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.