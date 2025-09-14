عربي
الأونروا: آلاف النازحين في غزة وجباليا يعيشون بلا مياه نظيفة أو صرف صحي
الأونروا: آلاف النازحين في غزة وجباليا يعيشون بلا مياه نظيفة أو صرف صحي
أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الأحد، أن آلاف الفلسطينيين النازحين من مدينة غزة ومخيم جباليا يعيشون في ظروف...
ونشرت الوكالة، على صفحتها الرسمية عبر منصة "إكس"، بيانا أكدت فيه أن "النزوح يتفاقم مع استمرار غياب أماكن آمنة"، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته التي تستهدف تدمير المباني السكنية والمدارس الأممية بشكل ممنهج.ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 26 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 63 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 158 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الأحد، أن آلاف الفلسطينيين النازحين من مدينة غزة ومخيم جباليا يعيشون في ظروف إنسانية قاسية داخل ملاجئ مكتظة وخيام مؤقتة تفتقر إلى المياه النظيفة والصرف الصحي والأمان.
ونشرت الوكالة، على صفحتها الرسمية عبر منصة "إكس"، بيانا أكدت فيه أن "النزوح يتفاقم مع استمرار غياب أماكن آمنة"، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته التي تستهدف تدمير المباني السكنية والمدارس الأممية بشكل ممنهج.
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2025
رئيس الأركان الإسرائيلي السابق يعترف بسقوط 200 ألف ضحية في غزة
أمس, 06:17 GMT

وأوضحت الأونروا أن فرقها مستمرة في تقديم الخدمات رغم التحديات الهائلة التي تواجهها، مؤكدة أن "الأزمة الإنسانية في غزة وجباليا بلغت مستويات غير مسبوقة"، حيث يعاني النازحون من نقص حاد في الاحتياجات الأساسية.

ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 26 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 63 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 158 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
