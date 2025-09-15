https://sarabic.ae/20250915/القمة-العربية-الإسلامية-تدعو-جميع-الدول-إلى-فرض-عقوبات-على-إسرائيل-وتعليق-تزويدها-بالسلاح-1104880983.html
القمة العربية الإسلامية تدعو جميع الدول إلى فرض عقوبات على إسرائيل وتعليق تزويدها بالسلاح
القمة العربية الإسلامية تدعو جميع الدول إلى فرض عقوبات على إسرائيل وتعليق تزويدها بالسلاح
سبوتنيك عربي
دعا البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية الطارئة التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الاثنين، جميع الدول إلى فرض عقوبات على إسرائيل وتعليق تزويدها... 15.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-15T18:02+0000
2025-09-15T18:02+0000
2025-09-15T18:02+0000
العالم العربي
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
قطر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0f/1104881524_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_6f1f712427aee63c695d182164320fd5.jpg
وجاء في نص البيان الختامي للقمة: "دعوة جميع الدول إلى اتخاذ كافة التدابير القانونية والفعالة الممكنة لمنع إسرائيل من مواصلة أعمالها ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك دعم الجهود الرامية إلى إنهاء إفلاتها من العقاب، ومساءلتها عن انتهاكاتها وجرائمها، وفرض العقوبات عليها، وتعليق تزويدها بالأسلحة والذخائر والمواد العسكرية أو نقلها أو عبورها، بما في ذلك المواد ذات الاستخدام المزدوج، ومراجعة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية معها، ومباشرة الإجراءات القانونية ضدها".وأكد البيان أن "العدوان على الأراضي القطرية - وهي دولة تعمل كوسيط رئيسي في الجهود المبذولة لتأمين وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب على غزة، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى - يمثل تصعيدًا خطيرًا واعتداءً على الجهود الدبلوماسية لاستعادة السلام"، مشيرا إلى أن "هذا العدوان على مكان محايد للوساطة لا ينتهك سيادة دولة قطر فحسب، بل يقوض أيضًا عمليات الوساطة وصنع السلام الدولية، وتتحمّل إسرائيل التبعات الكاملة لهذا الاعتداء".كما أكد ضرورة تحرك المجتمع الدولي العاجل لوضع حد لـ"الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في المنطقة ووقف انتهاكاتها المستمرة لسيادة الدول وأمنها واستقرارها"، فضلا عن فضلا عن إدانة "الممارسات الإسرائيلية الاستيطانية غير الشرعية في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، والاعتداءات المتواصلة على دول المنطقة بما فيها الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية بما يشكّل خروقات فاضحة للقانون الدولي وانتهاكًا صارخًا لسيادة الدول".وأكدت القمة العربية الإسلامية الاستثنائية رفضها القاطع لمحاولات تبرير العدوان الإسرائيلي على قطر تحت أي ذريعة، ورفضها للتهديدات الإسرائيلية المتكررة بإمكانية استهداف قطر مجددا أو أي دولة عربية أو إسلامية.كما شدد البيان الختامي على "الرفض الكامل والمطلق للتهديدات الإسرائيلية المتكررة بإمكانية استهداف دولة قطر مجددًا، أو أي دولة عربية أو إسلامية، ونعتبرها استفزازًا وتصعيدًا خطيرًا يهدد السلم والأمن الدوليين. ونحث المجتمع الدولي على إدانتها بأشد العبارات واتخاذ الإجراءات الرادعة الكفيلة بوقفها".واستضافت العاصمة القطرية، الدوحة، اليوم الاثنين، قمة عربية إسلامية استثنائية، لبحث التطورات التي تشهدها المنطقة والهجمات الإسرائيلية التي تستهدف دولًا عدة في المنطقة، وآخرها استهداف العاصمة القطرية الدوحة، الذي يتصدر جدول أعمال القمة.
https://sarabic.ae/20250915/نائب-رئيس-وزراء-الأردن-السابق-البيان-الختامي-لقمة-الدوحة-سيكون-عالماشي-لغياب-قرارات-عملية-1104879025.html
إسرائيل
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0f/1104881524_75:0:526:338_1920x0_80_0_0_e292312e3a3cda252684ddb0ee6845f9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطر
العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطر
القمة العربية الإسلامية تدعو جميع الدول إلى فرض عقوبات على إسرائيل وتعليق تزويدها بالسلاح
دعا البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية الطارئة التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الاثنين، جميع الدول إلى فرض عقوبات على إسرائيل وتعليق تزويدها بالسلاح ومراجعة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية معها.
وجاء في نص البيان الختامي للقمة: "دعوة جميع الدول إلى اتخاذ كافة التدابير القانونية والفعالة الممكنة لمنع إسرائيل من مواصلة أعمالها ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك دعم الجهود الرامية إلى إنهاء إفلاتها من العقاب، ومساءلتها عن انتهاكاتها وجرائمها، وفرض العقوبات عليها، وتعليق تزويدها بالأسلحة والذخائر والمواد العسكرية أو نقلها أو عبورها، بما في ذلك المواد ذات الاستخدام المزدوج، ومراجعة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية معها، ومباشرة الإجراءات القانونية ضدها".
كما دعا البيان الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى النظر في مدى توافق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة مع ميثاقها، "بالنظر إلى الانتهاكات الواضحة لشروط العضوية والاستخفاف المستمر بقرارات الأمم المتحدة"، مع التنسيق في الجهود الرامية إلى تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة.
وأكد البيان أن "العدوان على الأراضي القطرية - وهي دولة تعمل كوسيط رئيسي في الجهود المبذولة لتأمين وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب على غزة، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى - يمثل تصعيدًا خطيرًا واعتداءً على الجهود الدبلوماسية لاستعادة السلام"، مشيرا إلى أن "هذا العدوان على مكان محايد للوساطة لا ينتهك سيادة دولة قطر فحسب، بل يقوض أيضًا عمليات الوساطة وصنع السلام الدولية، وتتحمّل إسرائيل التبعات الكاملة لهذا الاعتداء".
كما أكد ضرورة تحرك المجتمع الدولي العاجل لوضع حد لـ"الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في المنطقة ووقف انتهاكاتها المستمرة لسيادة الدول وأمنها واستقرارها"، فضلا عن فضلا عن إدانة "الممارسات الإسرائيلية الاستيطانية غير الشرعية في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، والاعتداءات المتواصلة على دول المنطقة بما فيها الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية بما يشكّل خروقات فاضحة للقانون الدولي وانتهاكًا صارخًا لسيادة الدول".
وأكدت القمة العربية الإسلامية الاستثنائية رفضها القاطع لمحاولات تبرير العدوان الإسرائيلي على قطر تحت أي ذريعة، ورفضها للتهديدات الإسرائيلية المتكررة بإمكانية استهداف قطر مجددا أو أي دولة عربية أو إسلامية.
وجدد البيان الختامي للقمة، اليوم الاثنين: "التأكيد على الرفض القاطع لمحاولات تبرير هذا العدوان تحت أي ذريعة كانت، والتشديد على أنّه يشكّل انتهاكًا سافرًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".
كما شدد البيان الختامي على "الرفض الكامل والمطلق للتهديدات الإسرائيلية المتكررة بإمكانية استهداف دولة قطر مجددًا، أو أي دولة عربية أو إسلامية، ونعتبرها استفزازًا وتصعيدًا خطيرًا يهدد السلم والأمن الدوليين. ونحث المجتمع الدولي على إدانتها بأشد العبارات واتخاذ الإجراءات الرادعة الكفيلة بوقفها".
واستضافت العاصمة القطرية، الدوحة، اليوم الاثنين، قمة عربية إسلامية استثنائية، لبحث التطورات التي تشهدها المنطقة والهجمات الإسرائيلية التي تستهدف دولًا عدة في المنطقة، وآخرها استهداف العاصمة القطرية الدوحة، الذي يتصدر جدول أعمال القمة.