نائب رئيس وزراء الأردن السابق: البيان الختامي لقمة الدوحة سيكون "عالماشي" لغياب قرارات عملية
علق نائب رئيس الحكومة الأردنية السابق من عمّان، الدكتور ممدوح صالح العبادي، اليوم الاثنين، على انعقاد القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة. 15.09.2025, سبوتنيك عربي
واعتبر في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "البيان الختامي سيكون "بيان عالماشي" وفق تعبيره، قائلا: "هم أضعف من أن يأخذوا موقفا، لهذا لن يخرج شيء عن هذه القمة سوى شجب واستنكار لغياب القوة الحقيقية لاتخاذ قرار عملي"، معتبرا أنه "مهما فعلت إسرائيل ظهرها محمي بقوة من أمريكا".ورأى العبادي أنه كان "من المفترض على الدول التي لديها علاقات مع إسرائيل أن تطلب إعادة سفرائها"، مشيرا إلى أن "الهيمنة الأمريكية تزداد شراسة"، قائلا إن "ظرفنا صعب والقضية الفلسطينية جزء من هذه الصعوبة".وعن مطالبة قطر بضمانات دولية للاستمرار في المفاوضات، اعتبر الدكتور ممدوح صالح العبادي أنه "إذا لم تضمن لها أمريكا لا ضمانة من أي دولة في العالم"، مضيفا "لم يبق وساطات حقيقية بل فقط هناك محاولات شكلية لكسب الوقت".واستضافت العاصمة القطرية، الدوحة، اليوم الاثنين، قمة عربية إسلامية استثنائية، لبحث التطورات التي تشهدها المنطقة والهجمات الإسرائيلية التي تستهدف دولًا عدة في المنطقة، وآخرها استهداف العاصمة القطرية الدوحة، الذي يتصدر جدول أعمال القمة.وسبق القمة، اجتماع تحضيري لوزراء خارجية وممثلين لـ57 دولة عربية وإسلامية، وقالت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن "رسالة القمة تؤكد على التضامن مع دولة قطر من العالمين العربي والإسلامي في مواجهة الهجوم الإسرائيلي".
نائب رئيس وزراء الأردن السابق: البيان الختامي لقمة الدوحة سيكون "عالماشي" لغياب قرارات عملية
علق نائب رئيس الحكومة الأردنية السابق من عمّان، الدكتور ممدوح صالح العبادي، اليوم الاثنين، على انعقاد القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة.
واعتبر في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "البيان الختامي سيكون "بيان عالماشي" وفق تعبيره، قائلا: "هم أضعف من أن يأخذوا موقفا، لهذا لن يخرج شيء عن هذه القمة سوى شجب واستنكار لغياب القوة الحقيقية لاتخاذ قرار عملي"، معتبرا أنه "مهما فعلت إسرائيل ظهرها محمي بقوة من أمريكا".
ورأى العبادي أنه كان "من المفترض على الدول التي لديها علاقات مع إسرائيل أن تطلب إعادة سفرائها"، مشيرا إلى أن "الهيمنة الأمريكية تزداد شراسة"، قائلا إن "ظرفنا صعب والقضية الفلسطينية جزء من هذه الصعوبة".
وعن مطالبة قطر بضمانات دولية للاستمرار في المفاوضات، اعتبر الدكتور ممدوح صالح العبادي أنه "إذا لم تضمن لها أمريكا لا ضمانة من أي دولة في العالم"، مضيفا "لم يبق وساطات حقيقية بل فقط هناك محاولات شكلية لكسب الوقت".
واستضافت العاصمة القطرية، الدوحة، اليوم الاثنين، قمة عربية إسلامية استثنائية،
لبحث التطورات التي تشهدها المنطقة والهجمات الإسرائيلية التي تستهدف دولًا عدة في المنطقة، وآخرها استهداف العاصمة القطرية الدوحة، الذي يتصدر جدول أعمال القمة.
وسبق القمة، اجتماع تحضيري
لوزراء خارجية وممثلين لـ57 دولة عربية وإسلامية، وقالت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن "رسالة القمة تؤكد على التضامن مع دولة قطر من العالمين العربي والإسلامي في مواجهة الهجوم الإسرائيلي".