أمساليوم
بث مباشر
القمة الخليجية الاستثنائية تدين العدوان الإسرائيلي على قطر وتدعو لتدابير دولية حاسمة
القمة الخليجية الاستثنائية تدين العدوان الإسرائيلي على قطر وتدعو لتدابير دولية حاسمة
سبوتنيك عربي
عقد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته الاستثنائية اليوم الاثنين، في الدوحة، برئاسة أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وبحضور الأمين... 15.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-15T16:30+0000
2025-09-15T16:41+0000
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار قطر اليوم
أخبار الخليج
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102008/77/1020087739_0:142:4715:2794_1920x0_80_0_0_0b0e07fd685e1a11068ed2f888e4d5b9.jpg
وركزت المناقشات على تداعيات العدوان الإسرائيلي على دولة قطر، والذي وصفه المجلس بـ"الانتهاك السافر" لسيادتها. واستهدف الهجوم منشآت سكنية تضم أعضاء من الوفد المفاوض لحركة "حماس" الفلسطينية، خلال جولة مفاوضات توسطت فيها قطر للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة.وأسفر الهجوم عن مقتل بدر سعد محمد الحميدي الدوسري، أحد عناصر الأمن القطري، وسقوط ضحايا مدنيين، مع تعريض حياة المدنيين للخطر في منطقة مكتظة بالمدارس والبعثات الدبلوماسية ورياض الأطفال. قرارات وتوصيات القمةإدانة قوية للعدوان أكد المجلس أن الاعتداء الإسرائيلي على قطر يشكل انتهاكًا صارخًا لسيادتها، ودعا المجتمع الدولي إلى إدانته واتخاذ إجراءات رادعة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.التضامن مع قطر أعلن المجلس تضامنه الكامل مع قطر في مواجهة هذا العدوان، مشددًا على أن أمن دول المجلس كلٌ لا يتجزأ، وأن أي تهديد لدولة عضو هو تهديد للجميع، وفق النظام الأساسي واتفاقية الدفاع المشترك. اجتماع عاجل لمجلس الدفاعتهديد الأمن الإقليمياعتبر المجلس أن العدوان يشكل خطرًا مباشرًا على الأمن الخليجي والاستقرار الإقليمي، محذرًا من أن استمرار السياسات الإسرائيلية العدوانية يهدد جهود السلام والاتفاقات القائمة.دعوة المجتمع الدوليالدور الأخلاقي والقانونيشدد المجلس على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للقانون الدولي والإنساني، داعيًا إلى فرض عقوبات دولية رادعة.تعطيل جهود الوساطةأكد المجلس أن الهجوم يعرقل جهود قطر في التوسط لوقف إطلاق النار في غزة، مشددًا على أن الاعتداءات الإسرائيلية تشكل عقبة أمام الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق الاستقرار. الالتزام بالقانون الدوليدعا المجلس إلى احترام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة. مطالبة بإدانة دوليةودعا المجلس دول العالم إلى إدانة العدوان الإسرائيلي ومحاولاته تعطيل الجهود الدبلوماسية، مشيرًا إلى السياسات الإسرائيلية الممنهجة في غزة، بما في ذلك التهجير وتجويع السكان وقتل الصحفيين والطواقم الطبية.وكان الجيش الإسرائيلي قد قال، في بيان الثلاثاء الماضي: "هاجم جيش الدفاع والـ"شاباك"، من خلال سلاح الجو قبل قليل، بشكل موجّه بالدقة، قيادة حركة حماس".وأضاف: "القادة الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة "حماس" الإرهابية على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب أعمال السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)، وإدارة الحرب ضد إسرائيل".وتابع الجيش الإسرائيلي، في بيانه: "الجيش والشاباك سيواصلان العمل بحزم حتى القضاء على تنظيم "حماس" المسؤول عن 7 أكتوبر". وفي وقت سابق، هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.
القمة الخليجية الاستثنائية تدين العدوان الإسرائيلي على قطر وتدعو لتدابير دولية حاسمة

عقد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته الاستثنائية اليوم الاثنين، في الدوحة، برئاسة أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وبحضور الأمين العام للمجلس، جاسم محمد البديوي، وعدد من القادة والمسؤولين الخليجيين.
وركزت المناقشات على تداعيات العدوان الإسرائيلي على دولة قطر، والذي وصفه المجلس بـ"الانتهاك السافر" لسيادتها.
واستهدف الهجوم منشآت سكنية تضم أعضاء من الوفد المفاوض لحركة "حماس" الفلسطينية، خلال جولة مفاوضات توسطت فيها قطر للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة.
ملك الأردن، عبد الله الثاني، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في البيت الأبيض، واشنطن، 11 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
ملك الأردن: العدوان الإسرائيلي على الدوحة تصعيد خطير وعمان تدعم أي خطوة تتخذها قطر
13:49 GMT
وأسفر الهجوم عن مقتل بدر سعد محمد الحميدي الدوسري، أحد عناصر الأمن القطري، وسقوط ضحايا مدنيين، مع تعريض حياة المدنيين للخطر في منطقة مكتظة بالمدارس والبعثات الدبلوماسية ورياض الأطفال.
وأدان المجلس الأعلى، في بيان، بأشد العبارات هذا العدوان، مؤكدًا أنه يمثل تصعيدًا خطيرًا ينتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويقوض جهود وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين.
قرارات وتوصيات القمة
إدانة قوية للعدوان
أكد المجلس أن الاعتداء الإسرائيلي على قطر يشكل انتهاكًا صارخًا لسيادتها، ودعا المجتمع الدولي إلى إدانته واتخاذ إجراءات رادعة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.
التضامن مع قطر
أعلن المجلس تضامنه الكامل مع قطر في مواجهة هذا العدوان، مشددًا على أن أمن دول المجلس كلٌ لا يتجزأ، وأن أي تهديد لدولة عضو هو تهديد للجميع، وفق النظام الأساسي واتفاقية الدفاع المشترك.
الجلسة التحضيرية لاجتماع مجلس الجامعة العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
أمين الجامعة العربية: العدوان الإسرائيلي على قطر فاق كل الحدود ويهدد النظام الدولي
13:42 GMT
اجتماع عاجل لمجلس الدفاع
وجه القادة مجلس الدفاع المشترك بعقد اجتماع عاجل في الدوحة، يسبقه اجتماع للجنة العسكرية العليا، لتقييم الوضع الدفاعي وتفعيل آليات الدفاع المشترك وقدرات الردع الخليجية.
تهديد الأمن الإقليمي
اعتبر المجلس أن العدوان يشكل خطرًا مباشرًا على الأمن الخليجي والاستقرار الإقليمي، محذرًا من أن استمرار السياسات الإسرائيلية العدوانية يهدد جهود السلام والاتفاقات القائمة.
الرئيس الأمريكي ترامب، وأمير قطر تميم بن حمد - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
ترامب: قطر حليف كبير للولايات المتحدة
04:33 GMT
دعوة المجتمع الدولي
طالب المجلس مجلس الأمن والدول الفاعلة باتخاذ إجراءات حاسمة لردع إسرائيل، محذرًا من تداعيات استمرار انتهاكاتها على السلم الدولي.
الدور الأخلاقي والقانوني
شدد المجلس على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للقانون الدولي والإنساني، داعيًا إلى فرض عقوبات دولية رادعة.
تعطيل جهود الوساطة
أكد المجلس أن الهجوم يعرقل جهود قطر في التوسط لوقف إطلاق النار في غزة، مشددًا على أن الاعتداءات الإسرائيلية تشكل عقبة أمام الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق الاستقرار.
الالتزام بالقانون الدولي
دعا المجلس إلى احترام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة.
لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
أمير قطر: إذا كانت إسرائيل تريد اغتيال القيادة السياسية لـ"حماس" فلماذا تفاوضهم؟
13:30 GMT
مطالبة بإدانة دولية
ودعا المجلس دول العالم إلى إدانة العدوان الإسرائيلي ومحاولاته تعطيل الجهود الدبلوماسية، مشيرًا إلى السياسات الإسرائيلية الممنهجة في غزة، بما في ذلك التهجير وتجويع السكان وقتل الصحفيين والطواقم الطبية.
وكان الجيش الإسرائيلي قد قال، في بيان الثلاثاء الماضي: "هاجم جيش الدفاع والـ"شاباك"، من خلال سلاح الجو قبل قليل، بشكل موجّه بالدقة، قيادة حركة حماس".
الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتزوغ، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
نتنياهو: قرارنا قصف قادة "حماس" في قطر كان إسرائيليا مستقلا
10:49 GMT
وأضاف: "القادة الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة "حماس" الإرهابية على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب أعمال السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)، وإدارة الحرب ضد إسرائيل".
وتابع الجيش الإسرائيلي، في بيانه: "الجيش والشاباك سيواصلان العمل بحزم حتى القضاء على تنظيم "حماس" المسؤول عن 7 أكتوبر". وفي وقت سابق، هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.
