https://sarabic.ae/20250915/القمة-الخليجية-الاستثنائية-تدين-العدوان-الإسرائيلي-على-قطر-وتدعو-لتدابير-دولية-حاسمة-1104876775.html

القمة الخليجية الاستثنائية تدين العدوان الإسرائيلي على قطر وتدعو لتدابير دولية حاسمة

القمة الخليجية الاستثنائية تدين العدوان الإسرائيلي على قطر وتدعو لتدابير دولية حاسمة

سبوتنيك عربي

عقد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته الاستثنائية اليوم الاثنين، في الدوحة، برئاسة أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وبحضور الأمين... 15.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-15T16:30+0000

2025-09-15T16:30+0000

2025-09-15T16:41+0000

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار قطر اليوم

أخبار الخليج

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102008/77/1020087739_0:142:4715:2794_1920x0_80_0_0_0b0e07fd685e1a11068ed2f888e4d5b9.jpg

وركزت المناقشات على تداعيات العدوان الإسرائيلي على دولة قطر، والذي وصفه المجلس بـ"الانتهاك السافر" لسيادتها. واستهدف الهجوم منشآت سكنية تضم أعضاء من الوفد المفاوض لحركة "حماس" الفلسطينية، خلال جولة مفاوضات توسطت فيها قطر للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة.وأسفر الهجوم عن مقتل بدر سعد محمد الحميدي الدوسري، أحد عناصر الأمن القطري، وسقوط ضحايا مدنيين، مع تعريض حياة المدنيين للخطر في منطقة مكتظة بالمدارس والبعثات الدبلوماسية ورياض الأطفال. قرارات وتوصيات القمةإدانة قوية للعدوان أكد المجلس أن الاعتداء الإسرائيلي على قطر يشكل انتهاكًا صارخًا لسيادتها، ودعا المجتمع الدولي إلى إدانته واتخاذ إجراءات رادعة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.التضامن مع قطر أعلن المجلس تضامنه الكامل مع قطر في مواجهة هذا العدوان، مشددًا على أن أمن دول المجلس كلٌ لا يتجزأ، وأن أي تهديد لدولة عضو هو تهديد للجميع، وفق النظام الأساسي واتفاقية الدفاع المشترك. اجتماع عاجل لمجلس الدفاعتهديد الأمن الإقليمياعتبر المجلس أن العدوان يشكل خطرًا مباشرًا على الأمن الخليجي والاستقرار الإقليمي، محذرًا من أن استمرار السياسات الإسرائيلية العدوانية يهدد جهود السلام والاتفاقات القائمة.دعوة المجتمع الدوليالدور الأخلاقي والقانونيشدد المجلس على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للقانون الدولي والإنساني، داعيًا إلى فرض عقوبات دولية رادعة.تعطيل جهود الوساطةأكد المجلس أن الهجوم يعرقل جهود قطر في التوسط لوقف إطلاق النار في غزة، مشددًا على أن الاعتداءات الإسرائيلية تشكل عقبة أمام الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق الاستقرار. الالتزام بالقانون الدوليدعا المجلس إلى احترام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة. مطالبة بإدانة دوليةودعا المجلس دول العالم إلى إدانة العدوان الإسرائيلي ومحاولاته تعطيل الجهود الدبلوماسية، مشيرًا إلى السياسات الإسرائيلية الممنهجة في غزة، بما في ذلك التهجير وتجويع السكان وقتل الصحفيين والطواقم الطبية.وكان الجيش الإسرائيلي قد قال، في بيان الثلاثاء الماضي: "هاجم جيش الدفاع والـ"شاباك"، من خلال سلاح الجو قبل قليل، بشكل موجّه بالدقة، قيادة حركة حماس".وأضاف: "القادة الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة "حماس" الإرهابية على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب أعمال السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)، وإدارة الحرب ضد إسرائيل".وتابع الجيش الإسرائيلي، في بيانه: "الجيش والشاباك سيواصلان العمل بحزم حتى القضاء على تنظيم "حماس" المسؤول عن 7 أكتوبر". وفي وقت سابق، هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.

https://sarabic.ae/20250915/ملك-الأردن-العدوان-الإسرائيلي-على-الدوحة-تصعيد-خطير-وعمان-تدعم-أي-خطوة-تتخذها-قطر-1104866382.html

https://sarabic.ae/20250915/أمين-الجامعة-العربية-العدوان-الإسرائيلي-على-قطر-فاق-كل-الحدود-ويهدد-النظام-الدولي-1104866156.html

https://sarabic.ae/20250915/ترامب-قطر-حليف-كبير-للولايات-المتحدة-1104850997.html

https://sarabic.ae/20250915/أمير-قطر-إذا-كانت-إسرائيل-تريد-اغتيال-القيادة-السياسية-لحماس-فلماذا-تفاوضهم-1104865637.html

https://sarabic.ae/20250915/نتنياهو-قرارنا-قصف-قادة-حماس-في-قطر-كان-قرارا-إسرائيليا-مستقلا-1104861219.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إسرائيل اليوم, أخبار قطر اليوم, أخبار الخليج