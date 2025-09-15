عربي
بث مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية في قطر ردا على إسرائيل
أمساليوم
بث مباشر
ملك الأردن: العدوان الإسرائيلي على الدوحة تصعيد خطير وعمان تدعم أي خطوة تتخذها قطر
ملك الأردن: العدوان الإسرائيلي على الدوحة تصعيد خطير وعمان تدعم أي خطوة تتخذها قطر
أكد ملك الأردن عبد الله الثاني، اليوم الاثنين، أن العدوان الإسرائيلي على الدوحة تصعيد خطير والأردن يدعم أي خطوة تتخذها قطر لمواجهة هذا العدوان وحماية أمنها
وقال الملك عبد الله الثاني في كلمته خلال القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة: "هذا العدوان تصعيد خطير، ونقف معكم بكل إمكانيتنا لحماية أمنكم واستقراركم وسلامة شعبكم، فأمنكم أمننا ودعمنا لكم مطلق".وأضاف الملك عبد الله الثاني أن القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة يجب أن تخرج بقرارات عملية، وتابع: "العدوان على قطر دليل على أن التهديد الإسرائيلي ليس له حدود... ردنا يجب أن يكون حاسمًا واضحًا رادعًا".وتستضيف العاصمة القطرية، الدوحة، اليوم الاثنين، قمة عربية إسلامية استثنائية، لبحث التطورات التي تشهدها المنطقة والهجمات الإسرائيلية التي تستهدف دولًا عدة في المنطقة، وآخرها استهداف العاصمة القطرية الدوحة، الذي يتصدر جدول أعمال القمة.وسبق القمة، اجتماع تحضيري لوزراء خارجية وممثلين لـ57 دولة عربية وإسلامية، وقالت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن "رسالة القمة تؤكد على التضامن مع دولة قطر من العالمين العربي والإسلامي في مواجهة الهجوم الإسرائيلي".أمين الجامعة العربية: العدوان الإسرائيلي على قطر فاق كل الحدود ويهدد النظام الدوليتصويت... برأيك هل تستطيع القمة العربية - الإسلامية في الدوحة مقارعة إسرائيل؟
أكد ملك الأردن عبد الله الثاني، اليوم الاثنين، أن العدوان الإسرائيلي على الدوحة تصعيد خطير والأردن يدعم أي خطوة تتخذها قطر لمواجهة هذا العدوان وحماية أمنها واستقرارها.
وقال الملك عبد الله الثاني في كلمته خلال القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة: "هذا العدوان تصعيد خطير، ونقف معكم بكل إمكانيتنا لحماية أمنكم واستقراركم وسلامة شعبكم، فأمنكم أمننا ودعمنا لكم مطلق".
وأضاف الملك عبد الله الثاني أن القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة يجب أن تخرج بقرارات عملية، وتابع: "العدوان على قطر دليل على أن التهديد الإسرائيلي ليس له حدود... ردنا يجب أن يكون حاسمًا واضحًا رادعًا".
لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
أمير قطر: إذا كانت إسرائيل تريد اغتيال القيادة السياسية لـ"حماس" فلماذا تفاوضهم؟
13:30 GMT
وتستضيف العاصمة القطرية، الدوحة، اليوم الاثنين، قمة عربية إسلامية استثنائية، لبحث التطورات التي تشهدها المنطقة والهجمات الإسرائيلية التي تستهدف دولًا عدة في المنطقة، وآخرها استهداف العاصمة القطرية الدوحة، الذي يتصدر جدول أعمال القمة.
وسبق القمة، اجتماع تحضيري لوزراء خارجية وممثلين لـ57 دولة عربية وإسلامية، وقالت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن "رسالة القمة تؤكد على التضامن مع دولة قطر من العالمين العربي والإسلامي في مواجهة الهجوم الإسرائيلي".
أمين الجامعة العربية: العدوان الإسرائيلي على قطر فاق كل الحدود ويهدد النظام الدولي
تصويت... برأيك هل تستطيع القمة العربية - الإسلامية في الدوحة مقارعة إسرائيل؟
