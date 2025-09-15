https://sarabic.ae/20250915/ملك-الأردن-العدوان-الإسرائيلي-على-الدوحة-تصعيد-خطير-وعمان-تدعم-أي-خطوة-تتخذها-قطر-1104866382.html
ملك الأردن: العدوان الإسرائيلي على الدوحة تصعيد خطير وعمان تدعم أي خطوة تتخذها قطر
وقال الملك عبد الله الثاني في كلمته خلال القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة: "هذا العدوان تصعيد خطير، ونقف معكم بكل إمكانيتنا لحماية أمنكم واستقراركم وسلامة شعبكم، فأمنكم أمننا ودعمنا لكم مطلق".وأضاف الملك عبد الله الثاني أن القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة يجب أن تخرج بقرارات عملية، وتابع: "العدوان على قطر دليل على أن التهديد الإسرائيلي ليس له حدود... ردنا يجب أن يكون حاسمًا واضحًا رادعًا".وتستضيف العاصمة القطرية، الدوحة، اليوم الاثنين، قمة عربية إسلامية استثنائية، لبحث التطورات التي تشهدها المنطقة والهجمات الإسرائيلية التي تستهدف دولًا عدة في المنطقة، وآخرها استهداف العاصمة القطرية الدوحة، الذي يتصدر جدول أعمال القمة.وسبق القمة، اجتماع تحضيري لوزراء خارجية وممثلين لـ57 دولة عربية وإسلامية، وقالت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن "رسالة القمة تؤكد على التضامن مع دولة قطر من العالمين العربي والإسلامي في مواجهة الهجوم الإسرائيلي".أمين الجامعة العربية: العدوان الإسرائيلي على قطر فاق كل الحدود ويهدد النظام الدوليتصويت... برأيك هل تستطيع القمة العربية - الإسلامية في الدوحة مقارعة إسرائيل؟
وقال الملك عبد الله الثاني في كلمته خلال القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة: "هذا العدوان تصعيد خطير، ونقف معكم بكل إمكانيتنا لحماية أمنكم واستقراركم وسلامة شعبكم، فأمنكم أمننا ودعمنا لكم مطلق".
وأضاف الملك عبد الله الثاني أن القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة يجب أن تخرج بقرارات عملية، وتابع: "العدوان على قطر دليل على أن التهديد الإسرائيلي ليس له حدود... ردنا يجب أن يكون حاسمًا واضحًا رادعًا".
وتستضيف العاصمة القطرية، الدوحة، اليوم الاثنين، قمة عربية إسلامية استثنائية،
لبحث التطورات التي تشهدها المنطقة والهجمات الإسرائيلية التي تستهدف دولًا عدة في المنطقة، وآخرها استهداف العاصمة القطرية الدوحة، الذي يتصدر جدول أعمال القمة.
وسبق القمة، اجتماع تحضيري
لوزراء خارجية وممثلين لـ57 دولة عربية وإسلامية، وقالت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن "رسالة القمة تؤكد على التضامن مع دولة قطر من العالمين العربي والإسلامي في مواجهة الهجوم الإسرائيلي".