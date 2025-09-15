https://sarabic.ae/20250915/تصويت-برأيك-هل-تستطيع-القمة-العربية---الإسلامية-في-الدوحة-مقارعة-إسرائيل؟---1104853970.html
تصويت... برأيك هل تستطيع القمة العربية - الإسلامية في الدوحة مقارعة إسرائيل؟
تصويت... برأيك هل تستطيع القمة العربية - الإسلامية في الدوحة مقارعة إسرائيل؟
تستضيف العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الاثنين، قمة عربية إسلامية استثنائية، لبحث التطورات التي تشهدها المنطقة حاليا والهجمات الإسرائيلية، التي تستهدف دولًا عدة...
وسبق القمة، اجتماع تحضيري لوزراء خارجية وممثلين لـ57 دولة عربية وإسلامية، وقالت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن "رسالة القمة تؤكد على التضامن مع دولة قطر من العالمين العربي والإسلامي في مواجهة الهجوم الإسرائيلي".وخلال الاجتماع، طالب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، المجتمع الدولي بمعاقبة إسرائيل على جرائمها في المنطقة، كما أكد مواصلة الدوحة جهود الوساطة مع مصر والولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء الحرب في غزة.وتأتي القمة بعد نحو أسبوع من هجوم إسرائيل على الدوحة، الذي تسبب بمقتل 7 أشخاص، بينهم ضابط أمن قطري.برأيك... هل تستطيع القمة العربية - الإسلامية في الدوحة مقارعة إسرائيل؟تصويت.. برأيك هل التصويت في الأمم المتحدة بأغلبية 142 دولة كفيل بفرض حل الدولتين كواقع؟تصويت... برأيك كيف يكون شكل الرد العربي الإقليمي على الضربة الإسرائيلية التي استهدفت قطر؟
الأخبار
تصويت... برأيك هل تستطيع القمة العربية - الإسلامية في الدوحة مقارعة إسرائيل؟
تستضيف العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الاثنين، قمة عربية إسلامية استثنائية، لبحث التطورات التي تشهدها المنطقة حاليا والهجمات الإسرائيلية، التي تستهدف دولًا عدة في المنطقة وآخرها استهداف العاصمة القطرية الدوحة، الذي يتصدر جدول أعمال القمة.
وسبق القمة، اجتماع تحضيري لوزراء خارجية وممثلين لـ57 دولة عربية وإسلامية، وقالت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن "رسالة القمة تؤكد على التضامن مع دولة قطر من العالمين العربي والإسلامي في مواجهة الهجوم الإسرائيلي".
وخلال الاجتماع، طالب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، المجتمع الدولي بمعاقبة إسرائيل على جرائمها في المنطقة، كما أكد مواصلة الدوحة جهود الوساطة مع مصر والولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء الحرب في غزة.
وبدوره، دعا رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، أمس الأحد، إلى "عدم التهاون والسكوت" أمام الهجوم الإسرائيلي "البربري" على الوفد المفاوض لحركة "حماس" الفلسطينية في العاصمة القطرية الدوحة.
وتأتي القمة بعد نحو أسبوع من هجوم إسرائيل على الدوحة، الذي تسبب بمقتل 7 أشخاص، بينهم ضابط أمن قطري.
برأيك... هل تستطيع القمة العربية - الإسلامية في الدوحة مقارعة إسرائيل؟