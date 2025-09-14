https://sarabic.ae/20250914/انطلاق-أعمال-الاجتماع-التحضيري-للقمة-العربية-الإسلامية-الطارئة-في-الدوحة-1104835030.html
انطلاق أعمال الاجتماع التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
انطلاق أعمال الاجتماع التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
بدأ وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية، اليوم الأحد، اجتماعا مغلقا في العاصمة القطرية الدوحة، تمهيدا للقمة العربية الإسلامية الطارئة، يوم غدا الاثنين لبحث...
قطر
العالم العربي
انطلاق أعمال الاجتماع التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
12:43 GMT 14.09.2025 (تم التحديث: 12:51 GMT 14.09.2025)
بدأ وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية، اليوم الأحد، اجتماعا مغلقا في العاصمة القطرية الدوحة، تمهيدا للقمة العربية الإسلامية الطارئة، يوم غدا الاثنين لبحث الهجوم الإسرائيلي على قطر.
وتوافد عدد من الوزراء والمسؤولين إلى الدوحة، وذلك للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة المقرر عقدها في الدوحة غدا الإثنين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن "القمة الطارئة التي تعقد غدا ستناقش مشروع بيان بشأن الهجوم الإسرائيلي، سيقدمه الاجتماع التحضيري للقمة الذي يعقده وزراء الخارجية اليوم".
ومن جهته، قال جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن القمة العربية الإسلامية الطارئة التي ستعقد في الدوحة غدا تحمل رسالة تضامن كامل مع دولة قطر في مواجهة "الاعتداء الغاشم والجبان" الذي "نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي" الأسبوع الماضي.
كما يشمل الاجتماع استعراض مشروع البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية الطارئة بشأن الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر، ومناقشته تمهيدًا لاعتماده من القادة في الجلسة الرئيسية.
كما سيعقد مؤتمر صحفي غدا الإثنين، عقب انتهاء القمة للإعلان عن البيان الختامى.
وكانت قطر قد أعلنت، يوم الخميس، عقد قمة عربية - إسلامية طارئة لمناقشة الاستهداف التي نفذه الجيش الإسرائيلي، على مقرات سكنية لقيادات من حركة حماس، وهو الهجوم الذي أدانته دول ومنظمات عربية ودولية.
وشنت إسرائيل، يوم الثلاثاء الماضي، عدة غارات على مبنى في منطقة سكنية بوسط الدوحة، حيث كان وفد من قادة "حماس" يُجري محادثات حول أحدث مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ووفقًا لوزارة الداخلية القطرية، قُتل أحد أفراد قوات الأمن الداخلي في الإمارة، وجُرح عدد من أفراد الأمن.
وصرح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن العملية خطط لها ونفذها الجانب الإسرائيلي، ويتحمل مسؤوليتها الكاملة.