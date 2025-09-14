محمود عباس: الهجوم الإسرائيلي على قطر تصعيد خطير

عربي
أمساليوم
بث مباشر
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، بأن الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر يشكل خرقا للقانون الدولي، وتصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار العربي... 14.09.2025, سبوتنيك عربي
وأجرت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، صباح اليوم الأحد، مقابلة مع عباس، قبيل انطلاق أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة التي تستضيفها دولة قطر، غدا الإثنين.وأكد عباس أن "الرسالة والهدف من المشاركة في قمة الدوحة واضحة وثابتة، ممثلة في أن أمن قطر جزء لا يتجزأ من أمننا القومي العربي والإسلامي، ونحن جميعا نقف صفا واحدا في مواجهة هذه الاعتداءات".وأشار إلى أن الهجوم الإسرائيلي على قطر يمثل مؤشرا خطيرا يسعى لضرب الأمن العربي والإسلامي المشترك وزعزعة استقرار المنطقة، منوها إلى أن "الرد العربي والإسلامي الموحد ضرورة لحماية أمننا الجماعي". وطالب عباس باتخاذ خطوات دبلوماسية وإجراءات رادعة عاجلة وحازمة تجاه إسرائيل، إضافة إلى محاسبتها على انتهاكاتها المستمرة بحق قطر وفلسطين ودول عربية أخرى.فيما أشاد الرئيس الفلسطيني بدور قطر بقيادة تميم بن حمد، مشيرا إلى الموقف القطري الثابت في دعم القضية الفلسطينية.وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن تنفيذ هجوم جوي استهدف قادة حركة "حماس" في العاصمة القطرية الدوحة، قائلا إن هؤلاء القادة "يتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب مجزرة السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023) وإدارة الحرب ضد إسرائيل".وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، بيانا مشتركا حول ترتيب تنفيذ عملية اغتيال قيادات "حماس" في الدوحة، الثلاثاء الماضي، وأنها "جاءت بعد تشاور ودعم كامل من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية"، وأطلق الجيش الإسرائيلي على العملية اسم "قمة النار".ويأتي هذا الهجوم الإسرائيلي، بعد أيام من تهديد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة. وشهد العام الماضي سلسلة من الاغتيالات الإسرائيلية استهدفت قادة بارزين من "حماس" في قطاع غزة وإيران ولبنان.
صرح الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، بأن الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر يشكل خرقا للقانون الدولي، وتصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار العربي والدولي.
وأجرت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، صباح اليوم الأحد، مقابلة مع عباس، قبيل انطلاق أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة التي تستضيفها دولة قطر، غدا الإثنين.
الدوحة، قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2025
وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية يعدون بيانا في قطر بشأن الضربات الإسرائيلية
أمس, 22:00 GMT
وأكد عباس أن "الرسالة والهدف من المشاركة في قمة الدوحة واضحة وثابتة، ممثلة في أن أمن قطر جزء لا يتجزأ من أمننا القومي العربي والإسلامي، ونحن جميعا نقف صفا واحدا في مواجهة هذه الاعتداءات".
وأشار إلى أن الهجوم الإسرائيلي على قطر يمثل مؤشرا خطيرا يسعى لضرب الأمن العربي والإسلامي المشترك وزعزعة استقرار المنطقة، منوها إلى أن "الرد العربي والإسلامي الموحد ضرورة لحماية أمننا الجماعي".
وطالب عباس باتخاذ خطوات دبلوماسية وإجراءات رادعة عاجلة وحازمة تجاه إسرائيل، إضافة إلى محاسبتها على انتهاكاتها المستمرة بحق قطر وفلسطين ودول عربية أخرى.
فيما أشاد الرئيس الفلسطيني بدور قطر بقيادة تميم بن حمد، مشيرا إلى الموقف القطري الثابت في دعم القضية الفلسطينية.
وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن تنفيذ هجوم جوي استهدف قادة حركة "حماس" في العاصمة القطرية الدوحة، قائلا إن هؤلاء القادة "يتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب مجزرة السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023) وإدارة الحرب ضد إسرائيل".
وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، بيانا مشتركا حول ترتيب تنفيذ عملية اغتيال قيادات "حماس" في الدوحة، الثلاثاء الماضي، وأنها "جاءت بعد تشاور ودعم كامل من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية"، وأطلق الجيش الإسرائيلي على العملية اسم "قمة النار".
ويأتي هذا الهجوم الإسرائيلي، بعد أيام من تهديد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة. وشهد العام الماضي سلسلة من الاغتيالات الإسرائيلية استهدفت قادة بارزين من "حماس" في قطاع غزة وإيران ولبنان.
