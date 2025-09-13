عربي
وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية يعدون بيانا في قطر بشأن الضربات الإسرائيلية
أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أن وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية سيجتمعون يوم الأحد في العاصمة القطرية الدوحة لصياغة بيان بشأن...
وصرح الأنصاري لوكالة الأنباء القطرية (قنا) بأن "قمة عربية إسلامية طارئة ستعقد في الدوحة يوم الاثنين المقبل في ضوء آخر التطورات في المنطقة". وأضاف أن "القمة ستناقش مشروع بيان بشأن الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر، والذي سيُصاغ يوم الأحد في اجتماع تحضيري للقمة يعقده وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية".في وقت سابق، صرح رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد عبد الرحمن آل ثاني، بأن الدوحة تعمل مع شركائها الإقليميين للرد على قصف إسرائيل أراضيها وانتهاك سيادتها. وحتى الآن، أكد رئيسا إيران وتركيا، مسعود بزشكيان ورجب طيب أردوغان، حضورهما القمة في قطر.وشنّت إسرائيل، يوم الثلاثاء الماضي، عدة غارات على مبنى في منطقة سكنية بوسط الدوحة، حيث كان وفد من قادة "حماس" يُجري محادثات حول أحدث مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.وصرح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن العملية خطط لها ونفذها الجانب الإسرائيلي، ويتحمل مسؤوليتها الكاملة.وبحسب بيان لحركة "حماس"، قتل ستة أشخاص نتيجة غارات إسرائيلية على العاصمة القطرية، بينهم نجل زعيم الحركة في قطاع غزة همام الحية.رئيس الأركان الإسرائيلي: سنصل إلى قيادات "حماس" في الخارجالجيش الإسرائيلي يمطر غزة بـ5 موجات غارات استهدفت أكثر من 500 موقعالأمم المتحدة: قلقون من "خطاب الإبادة" الإسرائيلي الصريح حول غزة
وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية يعدون بيانا في قطر بشأن الضربات الإسرائيلية

أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أن وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية سيجتمعون يوم الأحد في العاصمة القطرية الدوحة لصياغة بيان بشأن الهجمات الإسرائيلية على قطر، والذي سيراجعه قادة هذه الدول ويعتمدونه في قمة استثنائية يوم الاثنين.
وصرح الأنصاري لوكالة الأنباء القطرية (قنا) بأن "قمة عربية إسلامية طارئة ستعقد في الدوحة يوم الاثنين المقبل في ضوء آخر التطورات في المنطقة".
وأضاف أن "القمة ستناقش مشروع بيان بشأن الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر، والذي سيُصاغ يوم الأحد في اجتماع تحضيري للقمة يعقده وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية".
وأكد الأنصاري أن "انعقاد القمة العربية الإسلامية في هذا الوقت مهم لأنه يتحدث عن تضامن عربي وإسلامي واسع مع دولة قطر في التصدي للعدوان الإسرائيلي الجبان على مساكن عدد من قيادات حماس، ورفض هذه الدول القاطع للإرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل".
في وقت سابق، صرح رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد عبد الرحمن آل ثاني، بأن الدوحة تعمل مع شركائها الإقليميين للرد على قصف إسرائيل أراضيها وانتهاك سيادتها. وحتى الآن، أكد رئيسا إيران وتركيا، مسعود بزشكيان ورجب طيب أردوغان، حضورهما القمة في قطر.
وشنّت إسرائيل، يوم الثلاثاء الماضي، عدة غارات على مبنى في منطقة سكنية بوسط الدوحة، حيث كان وفد من قادة "حماس" يُجري محادثات حول أحدث مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ووفقًا لوزارة الداخلية القطرية، قُتل أحد أفراد قوات الأمن الداخلي في الإمارة، وجُرح عدد من أفراد الأمن.
وصرح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن العملية خطط لها ونفذها الجانب الإسرائيلي، ويتحمل مسؤوليتها الكاملة.
وبحسب بيان لحركة "حماس"، قتل ستة أشخاص نتيجة غارات إسرائيلية على العاصمة القطرية، بينهم نجل زعيم الحركة في قطاع غزة همام الحية.
رئيس الأركان الإسرائيلي: سنصل إلى قيادات "حماس" في الخارج
الجيش الإسرائيلي يمطر غزة بـ5 موجات غارات استهدفت أكثر من 500 موقع
الأمم المتحدة: قلقون من "خطاب الإبادة" الإسرائيلي الصريح حول غزة
