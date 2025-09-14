https://sarabic.ae/20250914/برأيك-ما-أبرز-قرار-قد-يخرج-عن-القمة-العربيةالإسلامية-الطارئة-في-قطر-1104826038.html
تصويت.. برأيك ما أبرز قرار قد يخرج عن القمة العربية–الإسلامية الطارئة في قطر؟
تصويت.. برأيك ما أبرز قرار قد يخرج عن القمة العربية–الإسلامية الطارئة في قطر؟
سبوتنيك عربي
تستضيف قطر، غدا الإثنين، قمة عربية إسلامية طارئة لبحث الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قياديين من حركة "حماس" في الدوحة الأربعاء الماضي. 14.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-14T09:44+0000
2025-09-14T09:44+0000
2025-09-14T10:01+0000
وسائط متعددة
قطر
إسرائيل
حركة حماس
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0e/1104825749_0:0:1461:821_1920x0_80_0_0_8298887288910700f49590d017b9f726.jpg
وأعلنت الدول العربية والإسلامية تضامنها الكامل مع قطر عقب الهجوم، الذي أسفر عن مقتل عنصر أمني قطري، فيما نجَا وفد "حماس" المفاوض برئاسة خليل الحية من محاولة اغتيال، بينما قُتل مدير مكتبه جهاد لبد ونجله همام الحية وثلاثة مرافقين.وأكدت الدوحة احتفاظها بحق الرد على الاعتداء، الذي جاء في وقت تواصل فيه جهود الوساطة مع مصر والولايات المتحدة للتوصل إلى تهدئة ووقف إطلاق النار في غزة.تصويت.. برأيك ما أبرز قرار قد يخرج عن القمة العربية–الإسلامية الطارئة في قطر؟وكان الجيش الإسرائيلي أعلن يوم الثلاثاء الموافق 9 سبتمبر/ أيلول 2025 عن تنفيذه هجوما جويا في العاصمة القطرية الدوحة، استهدف قادة من حركة "حماس" الفلسطينية، معتبرا أنهم يتحملون المسؤولية عن مجزرة السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وإدارة الحرب ضد إسرائيل.وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بيانا مشتركا أوضحا فيه أن عملية الاغتيال، التي أطلق عليها اسم "قمة النار"، نُفذت الثلاثاء الماضي بعد تشاور ودعم كامل من الأجهزة الأمنية.ويأتي هذا الهجوم بعد أيام من تهديد رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، بتصفية قادة "حماس" في الخارج، في وقت تواصل فيه إسرائيل حربها على غزة، وبعد سلسلة اغتيالات طالت قيادات الحركة في غزة وإيران ولبنان العام الماضي.
https://sarabic.ae/20250914/تجميد-علاقات-وتسليح-من-روسيا-والصين-مراقبون-يعددون-لـسبوتنيك-القرارات-المرتقبة-لقمة-الدوحة-1104823358.html
قطر
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0e/1104825749_52:0:1349:973_1920x0_80_0_0_b955d989ebfc7d1ae9914c034820b6bb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
قطر, إسرائيل, حركة حماس, العالم العربي
قطر, إسرائيل, حركة حماس, العالم العربي
تصويت.. برأيك ما أبرز قرار قد يخرج عن القمة العربية–الإسلامية الطارئة في قطر؟
09:44 GMT 14.09.2025 (تم التحديث: 10:01 GMT 14.09.2025)
تستضيف قطر، غدا الإثنين، قمة عربية إسلامية طارئة لبحث الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قياديين من حركة "حماس" في الدوحة الأربعاء الماضي.
وأعلنت الدول العربية والإسلامية تضامنها الكامل مع قطر عقب الهجوم، الذي أسفر عن مقتل عنصر أمني قطري، فيما نجَا وفد "حماس" المفاوض برئاسة خليل الحية من محاولة اغتيال، بينما قُتل مدير مكتبه جهاد لبد ونجله همام الحية وثلاثة مرافقين.
وأكدت الدوحة احتفاظها بحق الرد على الاعتداء، الذي جاء في وقت تواصل فيه جهود الوساطة مع مصر والولايات المتحدة للتوصل إلى تهدئة ووقف إطلاق النار في غزة.
تصويت.. برأيك ما أبرز قرار قد يخرج عن القمة العربية–الإسلامية الطارئة في قطر؟
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن يوم الثلاثاء الموافق 9 سبتمبر/ أيلول 2025 عن تنفيذه هجوما جويا في العاصمة القطرية الدوحة، استهدف قادة من حركة "حماس" الفلسطينية، معتبرا أنهم يتحملون المسؤولية عن مجزرة السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وإدارة الحرب ضد إسرائيل.
وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بيانا مشتركا أوضحا فيه أن عملية الاغتيال، التي أطلق عليها اسم "قمة النار"، نُفذت الثلاثاء الماضي بعد تشاور ودعم كامل من الأجهزة الأمنية.
ويأتي هذا الهجوم بعد أيام من تهديد رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، بتصفية قادة "حماس" في الخارج، في وقت تواصل فيه إسرائيل حربها على غزة، وبعد سلسلة اغتيالات طالت قيادات الحركة في غزة وإيران ولبنان العام الماضي.