تصويت.. برأيك ما أبرز قرار قد يخرج عن القمة العربية–الإسلامية الطارئة في قطر؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
من الملعب
تونس تلحق بالمغرب في نهائيات كأس العالم ومصر والجزائر ينتظران اللحاق بهما الشهر القادم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:33 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:42 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي مناورات "الناتو" لإظهار تكفله بحماية دوله بعد الشعور بالتخلي الأمريكي عنه
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:34 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:11 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
16:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
انطلاق مناورات "الغرب-2025" الروسية البيلاروسية... الشرع: نتفاوض حاليا على اتفاق أمني مع إسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لماذا تشكك واشنطن في اتفاق طهران مع الوكالة الذرية
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
09:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا تشكك واشنطن في اتفاق طهران مع الوكالة الذرية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20250914/برأيك-ما-أبرز-قرار-قد-يخرج-عن-القمة-العربيةالإسلامية-الطارئة-في-قطر-1104826038.html
تصويت.. برأيك ما أبرز قرار قد يخرج عن القمة العربية–الإسلامية الطارئة في قطر؟
تصويت.. برأيك ما أبرز قرار قد يخرج عن القمة العربية–الإسلامية الطارئة في قطر؟
سبوتنيك عربي
تستضيف قطر، غدا الإثنين، قمة عربية إسلامية طارئة لبحث الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قياديين من حركة "حماس" في الدوحة الأربعاء الماضي. 14.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-14T09:44+0000
2025-09-14T10:01+0000
وسائط متعددة
قطر
إسرائيل
حركة حماس
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0e/1104825749_0:0:1461:821_1920x0_80_0_0_8298887288910700f49590d017b9f726.jpg
وأعلنت الدول العربية والإسلامية تضامنها الكامل مع قطر عقب الهجوم، الذي أسفر عن مقتل عنصر أمني قطري، فيما نجَا وفد "حماس" المفاوض برئاسة خليل الحية من محاولة اغتيال، بينما قُتل مدير مكتبه جهاد لبد ونجله همام الحية وثلاثة مرافقين.وأكدت الدوحة احتفاظها بحق الرد على الاعتداء، الذي جاء في وقت تواصل فيه جهود الوساطة مع مصر والولايات المتحدة للتوصل إلى تهدئة ووقف إطلاق النار في غزة.تصويت.. برأيك ما أبرز قرار قد يخرج عن القمة العربية–الإسلامية الطارئة في قطر؟وكان الجيش الإسرائيلي أعلن يوم الثلاثاء الموافق 9 سبتمبر/ أيلول 2025 عن تنفيذه هجوما جويا في العاصمة القطرية الدوحة، استهدف قادة من حركة "حماس" الفلسطينية، معتبرا أنهم يتحملون المسؤولية عن مجزرة السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وإدارة الحرب ضد إسرائيل.وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بيانا مشتركا أوضحا فيه أن عملية الاغتيال، التي أطلق عليها اسم "قمة النار"، نُفذت الثلاثاء الماضي بعد تشاور ودعم كامل من الأجهزة الأمنية.ويأتي هذا الهجوم بعد أيام من تهديد رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، بتصفية قادة "حماس" في الخارج، في وقت تواصل فيه إسرائيل حربها على غزة، وبعد سلسلة اغتيالات طالت قيادات الحركة في غزة وإيران ولبنان العام الماضي.
https://sarabic.ae/20250914/تجميد-علاقات-وتسليح-من-روسيا-والصين-مراقبون-يعددون-لـسبوتنيك-القرارات-المرتقبة-لقمة-الدوحة-1104823358.html
قطر
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0e/1104825749_52:0:1349:973_1920x0_80_0_0_b955d989ebfc7d1ae9914c034820b6bb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
قطر, إسرائيل, حركة حماس, العالم العربي
قطر, إسرائيل, حركة حماس, العالم العربي

تصويت.. برأيك ما أبرز قرار قد يخرج عن القمة العربية–الإسلامية الطارئة في قطر؟

09:44 GMT 14.09.2025 (تم التحديث: 10:01 GMT 14.09.2025)
© Photo / Unsplash/ Visit Qatarالعاصمة القطرية الدوحة
العاصمة القطرية الدوحة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2025
© Photo / Unsplash/ Visit Qatar
تابعنا عبر
تستضيف قطر، غدا الإثنين، قمة عربية إسلامية طارئة لبحث الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قياديين من حركة "حماس" في الدوحة الأربعاء الماضي.
وأعلنت الدول العربية والإسلامية تضامنها الكامل مع قطر عقب الهجوم، الذي أسفر عن مقتل عنصر أمني قطري، فيما نجَا وفد "حماس" المفاوض برئاسة خليل الحية من محاولة اغتيال، بينما قُتل مدير مكتبه جهاد لبد ونجله همام الحية وثلاثة مرافقين.
وأكدت الدوحة احتفاظها بحق الرد على الاعتداء، الذي جاء في وقت تواصل فيه جهود الوساطة مع مصر والولايات المتحدة للتوصل إلى تهدئة ووقف إطلاق النار في غزة.
تصويت.. برأيك ما أبرز قرار قد يخرج عن القمة العربية–الإسلامية الطارئة في قطر؟
استطلاع
عدد الأصوات
09:44 GMT
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن يوم الثلاثاء الموافق 9 سبتمبر/ أيلول 2025 عن تنفيذه هجوما جويا في العاصمة القطرية الدوحة، استهدف قادة من حركة "حماس" الفلسطينية، معتبرا أنهم يتحملون المسؤولية عن مجزرة السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وإدارة الحرب ضد إسرائيل.
الدوحة عاصمة قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2025
تجميد علاقات وتسليح من روسيا والصين.. مراقبون يعددون لـ"سبوتنيك" القرارات المرتقبة لقمة الدوحة
07:00 GMT
وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بيانا مشتركا أوضحا فيه أن عملية الاغتيال، التي أطلق عليها اسم "قمة النار"، نُفذت الثلاثاء الماضي بعد تشاور ودعم كامل من الأجهزة الأمنية.
ويأتي هذا الهجوم بعد أيام من تهديد رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، بتصفية قادة "حماس" في الخارج، في وقت تواصل فيه إسرائيل حربها على غزة، وبعد سلسلة اغتيالات طالت قيادات الحركة في غزة وإيران ولبنان العام الماضي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала