https://sarabic.ae/20250914/تجميد-علاقات-وتسليح-من-روسيا-والصين-مراقبون-يعددون-لـسبوتنيك-القرارات-المرتقبة-لقمة-الدوحة-1104823358.html

تجميد علاقات وتسليح من روسيا والصين.. مراقبون يعددون لـ"سبوتنيك" القرارات المرتقبة لقمة الدوحة

تجميد علاقات وتسليح من روسيا والصين.. مراقبون يعددون لـ"سبوتنيك" القرارات المرتقبة لقمة الدوحة

سبوتنيك عربي

وسط تنديد دولي، وغضب عربي عارم، يجتمع القادة العرب الاثنين بقطر، في قمة عربية وإسلامية طارئة، للبحث في سبل الرد على الاستهداف الإسرائيلي الأخير لقادة حركة حماس... 14.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-14T07:00+0000

2025-09-14T07:00+0000

2025-09-14T07:53+0000

تقارير سبوتنيك

حصري

روسيا

الصين

قطر

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102487/46/1024874646_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_cf2b88f582e7f0dffb63f08fbdeaca6e.jpg

القمة التي تأتي بعد تصريحات عربية حاسمة وغاضبة، يُنتظر أن تخرج بقرارات أكثر من بيانات الشجب والإدانة، إذ يتوقع كثيرون أن تصل مخرجات اللقاء لقرارات قوية، قد تصل إلى حد تقليص العلاقات العربية الإسرائيلية الاقتصادية والدبلوماسية، فيما يأمل آخرون أن تنتهي بتشكيل قوة عربية موحدة على غرار حلف "الناتو" الأوروبي.المراقبون توقعوا خلال حديثهم مع "سبوتنيك"، أن تكون قرارات القمة أكثر حزما من القمم السابقة، والتي اكتفت في مجملها ببيانات الشجب والإدانة، وقد تصل إلى تحالفات واعتماد عربي وخليجي على روسيا والصين في التسليح لمعاقبة إسرائيل وداعمتها أمريكا، لا سيما في ظل فداحة الجرم الإسرائيلي بالتعدي على حدود دولة عربية تضطلع بجهود الوساطة، وسط مخاوف من أن تمتد هذه الخروقات لتطال دولا عربية أخرى.ولا يمكن إخفاء القلق الإسرائيلي من القمة العربية والإسلامية في الدوحة، والذي يظهر جليا في تصريحات الوزراء والمعارضين الإسرائيليين، الذين أبدوا مخاوفهم من موقف عربي موحد ضد إسرائيل، قد ينهي جميع أحلامها في المنطقة، ولا سيما داخل فلسطين، في خضم مضي "تل أبيب" قدما في ملف ضم الضفة واحتلال كامل قطاع غزة، وتهجير الفلسطينيين.تستطلع "سبوتنيك" في تقريرها مع مراقبون؛ القرارات المهمة التي قد تخرج عن قمة الدوحة، وإمكانية أن تصل لحد تغيير السياسات العربية الدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل ومن خلفها الولايات المتحدة الأمريكية."قرارات حاسمة متوقعة"اعتبرت الدكتورة نادية سعد الدين، الباحثة الأردنية في العلوم السياسية، أن القمة العربية الإسلامية الطارئة المقرر عقدها في الدوحة يوم الاثنين، تعكس تطورًا مهمًا في طبيعة الصراع بالمنطقة، بعد الهجوم الإسرائيلي العدواني غير المسبوق على قطر، مثلما تترجم مساعي اتخاذ موقف عربي إسلامي موحد في مواجهة التهديدات التصعيدية الإسرائيلية بالمنطقة.وتعتقد الباحثة في حديثها لـ "سبوتنيك"، أن القمة المرتقبة ستخرج بقرارات حاسمة ومهمة تعكس حجم العدوان الإسرائيلي الذي قد لا يتوقف عند دولة قطر فقط، بل قد يمتد إلى ساحات أخرى في المنطقة، كما هدد نتنياهو بذلك مؤخرًا، إذا لم يتم اتخاذ قرارات وإجراءات رادعة لعدوانه.ومن شأن القمة، كما تقول سعد الدين، أن تعيد الاعتبار للعمل العربي المشترك، وتسهم في تعزيز التضامن العربي الإسلامي، وتخرج بقرارات قد تدور في إطار إدانة واضحة للعدوان الإسرائيلي ضد قطر باعتباره سابقة خطيرة تمس سيادة الدولة، بالإضافة إلى التحرك الدبلوماسي النشط في الدوائر الأممية والمنظمات الدولية والإقليمية لاتخاذ موقف مماثل.وتستكمل الباحثة تعديد القرارات التي قد تخرج من القمة بالقول: كما أن هناك الخيار الدبلوماسي بالنسبة للدول التي لها علاقات مع الكيان المحتل، عبر تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية معه، عدا المجال القانوني عبر اللجوء للقانون الدولي لمحاسبة الكيان المحتل، فيما تصل التوقعات إلى حد اتخاذ إجراءات اقتصادية رادعة، مثل تجميد العلاقات مع الاحتلال أو المقاطعة، مع ربطها بإنهاء حرب الإبادة الجماعية ضد قطاع غزة، سبيلا لتحقيق أمن واستقرار المنطقة".وترى سعد الدين أن اتخاذ موقف صارم تجاه الهجوم الإسرائيلي على قطر سيرسل رسالة واضحة للجانب الإسرائيلي بأن الجانب العربي والإسلامي موحد تجاه الكيان المحتل، مع أهمية إحياء معاهدة الدفاع العربي المشترك كخطوة حيوية في هذا الاتجاه."تجميد العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية"في السياق، يرى المحلل السياسي الفلسطيني، فادي أبو بكر، أن اختيار الدوحة لعقد القمة الطارئة يعكس توجها لإصدار قرارات قوية وحاسمة، خاصة في ظل الموقف الأوروبي المتقدم الذي أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية باتخاذ إجراءات صارمة للضغط على إسرائيل.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هذه المؤشرات تشجع الدول العربية والإسلامية على تبني مواقف أكثر صرامة مما سبق، قد ترقى إلى تجميد العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع إسرائيل، ورفع شكوى قانونية على خلفية هجوم الدوحة.وشدد أبو بكر، على أن القوة العربية لا تكمن في المواقف النظرية وحدها، بل في العمل المستمر واستمرارية الموقف الموحد.ويرى المحلل السياسي الفلسطيني أن الضغوط الدولية الجزئية وحدها لا تكفي لتحقيق الردع الفعلي، بل يحتاج الأمر إلى تنسيق دائم وموقف عربي متواصل لتعزيز التأثير وتحقيق النتائج المرجوة."تحالفات جديدة وتسليح روسي صيني"أكد الدكتور أحمد فؤاد أنور، الأكاديمي المصري والخبير في الشؤون الإسرائيلية، أن قمة الدوحة المرتقبة ستكون نقطة تحول مفصلية في العديد من الأمور، حيث شهدت السنوات الماضية شهدت ترويجًا لفكرة أن الجانب الإسرائيلي سيقوم بحماية الخليج العربي من ما وصفه بـ"المد الإيراني وتصدير الثورة الإيرانية"، إلا أن الواقع أظهر، أن دولة عربية سنية معتدلة تقدم نفسها كوسيط تعرضت عاصمتها للقصف بالطيران الإسرائيلي.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، القصف الإسرائيلي يمكن اعتباره "إهانة لعدة دول"، خاصة مع الحديث عن اختراق مجال أربع دول عربية، وهو ما يمثل "إهانة غير مسبوقة وإحراجًا أمام الرأي العام العربي في هذه الدول".وتوقع الدكتور أنور أن يتمثل رد الفعل في تشكيل غرفة عمليات عربية لمواجهة الأزمات و"المغامرات والجموح الإسرائيلي". وأضاف أنه سيكون هناك نقاش غير مسبوق حول تجميد أو التلويح بتجميد الاتفاقيات الإبراهيمية، ونفس الأمر بشأن التعاون الاقتصادي والثقافي والتنسيق الأمني. مؤكدًا أن هذه الملفات ستكون محل مراجعة في قمة الدوحة، "باعتبار أن الجانب الخليجي تضرر بشدة من هذه الهجمة".وذكر أن مصر ترى بأن دورها مهم كـ"شقيقة كبرى يحتم عليها بحكم الخبرة في مواجهة إسرائيل بكل السبل خلال العقود الماضية"، لذلك سيكون لها دور كبير في بلورة الرؤية ومخرجات قمة الدوحة، مشيرًا إلى أنه "قد ثبت أن الدور المصري لا بديل له ولا يمكن تهميشه".وفي سياق متصل، شدد الأكاديمي المصري على أن هذه القمة سوف توجه رسائل قوية، خاصة للولايات المتحدة الأمريكية "بعد غضها الطرف عن الهجمات الإسرائيلية". محذرا من أنه "إذا ما مرت هذه الهجمة على الدوحة مرور الكرام، فإن ذلك سيكون مؤشرًا على إمكانية تكرار هذه الجريمة"، مؤكدًا أنه "سيتم التصدي له بشكل غير مسبوق في قمة الدوحة".ولفت الدكتور أنور إلى أنه قد يكون هناك تحالفات جديدة وتنسيق مع قوى وأطراف إقليمية ودولية، ربما من أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا. وأوضح أنه بشكل أساسي سيكون هناك اعتماد أكبر على التكنولوجيا الروسية والصينية والتعاون في مجال استيراد الأسلحة، وسيكون هناك "عقاب لمن قام بهذه الهجمة، ورسائل قوية للداعم الأساسي وهو الإدارة الأمريكية".واختتم أنور تصريحاته بالقول إن هناك مجالًا كبيرًا للمناورة أمام الجانب العربي، وقدرة على المس بمصالح من "تعرض باستهانة مع السيادة العربية"، وحتى مع الدول المعتدلة وفق التصنيف الأمريكي. وأشار إلى اتفاقيات البريكس والتعاون الاقتصادي مع أطراف أخرى، وبالتالي قد يكون هناك رسائل تتجاوز بيانات الشجب والإدانة إلى أمور تمس المصالح وتخلق حالة من التحالفات الجديدة لخلق توازن ما في المنطقة."قمة الدوحة ومشروع قرار"وقال ماجد بن محمد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، إن الدوحة ستستضيف يوم الاثنين المقبل، القمة العربية الإسلامية الطارئة، والتي تعقد في ضوء التطورات الأخيرة في المنطقة.ونقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا" عن الأنصاري قوله بأن القمة ستناقش مشروع قرار بشأن الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر مقدما من الاجتماع التحضيري لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية الذي سينعقد يوم غد الأحد.ولفت المسؤول القطري إلى أن انعقاد القمة العربية الإسلامية في هذا التوقيت، له عدة دلالات، كما أنه يعكس التضامن العربي والإسلامي الواسع مع دولة قطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي الذي وصفه بـ"الجبان" الذي استهدف مقرات سكنية لعدد من قادة حركة حماس.يذكر أن قطر تستضيف قمة عربية إسلامية طارئة، يومي الأحد والاثنين المقبلين الموافق 14 و15 سبتمبر/ أيلول الجاري، لبحث الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف أراضيها.وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن تنفيذ هجوم جوي استهدف قادة حركة "حماس" في العاصمة القطرية الدوحة، قائلا إن هؤلاء القادة "يتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب مجزرة السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023) وإدارة الحرب ضد إسرائيل".وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، بيانا مشتركا حول ترتيب تنفيذ عملية اغتيال قيادات "حماس" في الدوحة، الثلاثاء الماضي، وأنها "جاءت بعد تشاور ودعم كامل من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية"، وأطلق الجيش الإسرائيلي على العملية اسم "قمة النار".وجاء هذا الهجوم الإسرائيلي، بعد أيام من تهديد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة. وشهد العام الماضي سلسلة من الاغتيالات الإسرائيلية استهدفت قادة بارزين من "حماس" في قطاع غزة وإيران ولبنان.

https://sarabic.ae/20250913/الرئيس-الإيراني-يعتزم-المشاركة-في-القمة-العربية-والإسلامية-الطارئة-في-الدوحة-1104803755.html

https://sarabic.ae/20250911/قطر-تعلن-عقد-قمة-عربية-إسلامية-طارئة-لبحث-الهجوم-الإسرائيلي-على-أراضيها-1104748923.html

https://sarabic.ae/20250913/نتنياهو-القضاء-على-قادة-حماس-في-قطر-سيمهد-الطريق-لإنهاء-حرب-غزة--1104816221.html

الصين

قطر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

تقارير سبوتنيك, حصري, روسيا, الصين, قطر, العالم العربي