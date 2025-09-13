https://sarabic.ae/20250913/نتنياهو-القضاء-على-قادة-حماس-في-قطر-سيمهد-الطريق-لإنهاء-حرب-غزة--1104816221.html

نتنياهو: القضاء على قادة "حماس" في قطر سيمهد الطريق لإنهاء حرب غزة

نتنياهو: القضاء على قادة "حماس" في قطر سيمهد الطريق لإنهاء حرب غزة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، أن استهداف قادة حركة "حماس" المقيمين في قطر سيُزيل العقبة الأساسية التي تعترض التوصل إلى اتفاق... 13.09.2025, سبوتنيك عربي

واتهم نتنياهو، في منشور على صفحته الرسمية عبر منصة "إكس"، قادة "حماس" في قطر بعدم الاكتراث بمعاناة سكان غزة، متهماً إياهم بتعمد عرقلة جهود وقف إطلاق النار بهدف إطالة أمد الحرب. وكان الجيش الإسرائيلي قد قال، في بيان الثلاثاء الماضي: "هاجم جيش الدفاع والـ"شاباك"، من خلال سلاح الجو قبل قليل، بشكل موجه بالدقة، قيادة حركة حماس".وتابع الجيش الإسرائيلي، في بيانه: "الجيش والشاباك سيواصلان العمل بحزم حتى القضاء على تنظيم "حماس" المسؤول عن 7 أكتوبر".وفي وقت سابق، هدد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.

