نتنياهو: القضاء على قادة "حماس" في قطر سيمهد الطريق لإنهاء حرب غزة
نتنياهو: القضاء على قادة "حماس" في قطر سيمهد الطريق لإنهاء حرب غزة
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، أن استهداف قادة حركة "حماس" المقيمين في قطر سيُزيل العقبة الأساسية التي تعترض التوصل إلى اتفاق... 13.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-13T18:35+0000
2025-09-13T18:35+0000
2025-09-13T18:36+0000
حركة حماس
أخبار قطر اليوم
غزة
أخبار إسرائيل اليوم
واتهم نتنياهو، في منشور على صفحته الرسمية عبر منصة "إكس"، قادة "حماس" في قطر بعدم الاكتراث بمعاناة سكان غزة، متهماً إياهم بتعمد عرقلة جهود وقف إطلاق النار بهدف إطالة أمد الحرب. وكان الجيش الإسرائيلي قد قال، في بيان الثلاثاء الماضي: "هاجم جيش الدفاع والـ"شاباك"، من خلال سلاح الجو قبل قليل، بشكل موجه بالدقة، قيادة حركة حماس".وتابع الجيش الإسرائيلي، في بيانه: "الجيش والشاباك سيواصلان العمل بحزم حتى القضاء على تنظيم "حماس" المسؤول عن 7 أكتوبر".وفي وقت سابق، هدد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.
غزة
2025
الأخبار
حركة حماس, أخبار قطر اليوم, غزة, أخبار إسرائيل اليوم
نتنياهو: القضاء على قادة "حماس" في قطر سيمهد الطريق لإنهاء حرب غزة
18:35 GMT 13.09.2025 (تم التحديث: 18:36 GMT 13.09.2025)
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، أن استهداف قادة حركة "حماس" المقيمين في قطر سيُزيل العقبة الأساسية التي تعترض التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح جميع الرهائن وإنهاء الصراع في قطاع غزة.
واتهم نتنياهو، في منشور على صفحته الرسمية عبر منصة "إكس"، قادة "حماس
" في قطر بعدم الاكتراث بمعاناة سكان غزة، متهماً إياهم بتعمد عرقلة جهود وقف إطلاق النار بهدف إطالة أمد الحرب.
وأضاف: "القضاء على هؤلاء القادة سيُمهد الطريق لإطلاق سراح جميع الرهائن وإنهاء الحرب بشكل نهائي".
وكان الجيش الإسرائيلي
قد قال، في بيان الثلاثاء الماضي: "هاجم جيش الدفاع والـ"شاباك"، من خلال سلاح الجو قبل قليل، بشكل موجه بالدقة، قيادة حركة حماس".
وأضاف: "القادة الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة "حماس" الإرهابية على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب أعمال السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)، وإدارة الحرب ضد إسرائيل".
وتابع الجيش الإسرائيلي، في بيانه: "الجيش والشاباك سيواصلان العمل بحزم حتى القضاء على تنظيم "حماس" المسؤول عن 7 أكتوبر".
وفي وقت سابق، هدد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة
