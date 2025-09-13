https://sarabic.ae/20250913/50-ألف-متظاهر-في-نيوزيلندا-يطالبون-بوقف-حرب-غزة-وفرض-عقوبات-على-إسرائيل-1104813676.html

50 ألف متظاهر في نيوزيلندا يطالبون بوقف حرب غزة وفرض عقوبات على إسرائيل

50 ألف متظاهر في نيوزيلندا يطالبون بوقف حرب غزة وفرض عقوبات على إسرائيل

سبوتنيك عربي

شهدت مدينة أوكلاند، أكبر مدن نيوزيلندا، مسيرة حاشدة شارك فيها حوالي 50 ألف متظاهر، اليوم السبت، للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني والمطالبة بإنهاء الحرب... 13.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-13T15:40+0000

2025-09-13T15:40+0000

2025-09-13T15:40+0000

قطاع غزة

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1b/1104176182_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0a86ead6753b043bd282c682bfeeb190.jpg

وأكد منظمو المسيرة، التي نظمتها مجموعة "أوتياروا من أجل فلسطين"، أنها الأضخم من نوعها منذ بدء الحرب في غزة عام 2023، وفقا لوسائل إعلام غربية. ورفع المتظاهرون في "مسيرة من أجل الإنسانية" أعلام فلسطين ولافتات كتب عليها شعارات مثل "لا لتطبيع الإبادة الجماعية"، مطالبين الحكومة النيوزيلندية الائتلافية، ذات الميول اليمينية الوسطية، باتخاذ إجراءات حاسمة ضد إسرائيل. وأضافت أن المنظمين خططوا لإغلاق جسر رئيسي في أوكلاند، لكن الرياح القوية أجبرتهم على تغيير الخطة.ووفقا لهيئة الإذاعة النيوزيلندية، شارك المتظاهرون بحماس في المسيرة التي جرت في وسط المدينة، فيما قدرت الشرطة أعداد المشاركين بحوالي 20 ألفا، مؤكدة أن الحدث مر دون تسجيل أي اعتقالات، وأعادت فتح الطرق بعد انتهائه. واعترفت 147 دولة بدولة فلسطين، بما فيها روسيا، بينما لم تعترف الولايات المتحدة بدولة فلسطين. وفي عام 2024، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة. ومنذ ذلك الحين، اعترفت 10 دول بفلسطين، منها أيرلندا والنرويج وإسبانيا وأرمينيا. ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 26 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 63 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 158 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

https://sarabic.ae/20250913/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-السابق-يعترف-بسقوط-200-ألف-ضحية-في-غزة-1104804675.html

https://sarabic.ae/20250912/الجيش-الإسرائيلي-يمطر-غزة-بـ5-موجات-غارات-استهدفت-أكثر-من-500-موقع-1104789843.html

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن