50 ألف متظاهر في نيوزيلندا يطالبون بوقف حرب غزة وفرض عقوبات على إسرائيل
© AP Photo / Leo Correaمباني دمرت خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في شمال قطاع غزة
© AP Photo / Leo Correa
تابعنا عبر
شهدت مدينة أوكلاند، أكبر مدن نيوزيلندا، مسيرة حاشدة شارك فيها حوالي 50 ألف متظاهر، اليوم السبت، للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني والمطالبة بإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وفرض عقوبات على إسرائيل.
وأكد منظمو المسيرة، التي نظمتها مجموعة "أوتياروا من أجل فلسطين"، أنها الأضخم من نوعها منذ بدء الحرب في غزة عام 2023، وفقا لوسائل إعلام غربية.
ورفع المتظاهرون في "مسيرة من أجل الإنسانية" أعلام فلسطين ولافتات كتب عليها شعارات مثل "لا لتطبيع الإبادة الجماعية"، مطالبين الحكومة النيوزيلندية الائتلافية، ذات الميول اليمينية الوسطية، باتخاذ إجراءات حاسمة ضد إسرائيل.
وقالت آرام راتا، المتحدثة باسم المجموعة، إن المسيرة تهدف إلى حث الحكومة على فرض عقوبات على إسرائيل، مستلهمين مسيرة مماثلة أغلقت جسر ميناء سيدني في أغسطس.
وأضافت أن المنظمين خططوا لإغلاق جسر رئيسي في أوكلاند، لكن الرياح القوية أجبرتهم على تغيير الخطة.
ووفقا لهيئة الإذاعة النيوزيلندية، شارك المتظاهرون بحماس في المسيرة التي جرت في وسط المدينة، فيما قدرت الشرطة أعداد المشاركين بحوالي 20 ألفا، مؤكدة أن الحدث مر دون تسجيل أي اعتقالات، وأعادت فتح الطرق بعد انتهائه.
وكانت صحيفة "نيوزيلندا هيرالد" قد نقلت، الشهر الماضي، عن وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز، قوله: "سيتخذ مجلس الوزراء قرارا رسميا، في سبتمبر(المقبل)، بشأن ما إذا كان ينبغي للبلاد الاعتراف بدولة فلسطين، وإذا كان الأمر كذلك، فمتى وكيف".
واعترفت 147 دولة بدولة فلسطين، بما فيها روسيا، بينما لم تعترف الولايات المتحدة بدولة فلسطين. وفي عام 2024، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة. ومنذ ذلك الحين، اعترفت 10 دول بفلسطين، منها أيرلندا والنرويج وإسبانيا وأرمينيا.
ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 26 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 63 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 158 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 26 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 63 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 158 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.