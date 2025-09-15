أمين الجامعة العربية: العدوان الإسرائيلي على قطر فاق كل الحدود ويهدد النظام الدولي

عربي
بث مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية في قطر ردا على إسرائيل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
09:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا تشكك واشنطن في اتفاق طهران مع الوكالة الذرية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
لابيد : المقترح المصري لتشكيل قوة عربية يمثل "ضربة موجعة" للسلام
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي مناورات "الناتو" لإظهار تكفله بحماية دوله بعد الشعور بالتخلي الأمريكي عنه
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:18 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:26 GMT
34 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:30 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
وزير الخارجية اللبناني الأسبق: يجب أن تحمل هذه القمة قرارات حازمة صارمة تجاه إسرائيل وداعميها
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إحياء مبادرة القوات العربية المشتركة هو مناورة مصرية لإعادة تأكيد نظام إقليمي محدد
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
18:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250915/أمين-الجامعة-العربية-العدوان-الإسرائيلي-على-قطر-فاق-كل-الحدود-ويهدد-النظام-الدولي-1104866156.html
أمين الجامعة العربية: العدوان الإسرائيلي على قطر فاق كل الحدود ويهدد النظام الدولي
أمين الجامعة العربية: العدوان الإسرائيلي على قطر فاق كل الحدود ويهدد النظام الدولي
سبوتنيك عربي
أدان الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، بشدة الهجوم الإسرائيلي على قطر، واصفا إياه بأنه "فاق كل الحدود". 15.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-15T13:42+0000
2025-09-15T13:42+0000
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار قطر اليوم
حركة حماس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103153/82/1031538279_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f550de73e0129d28ff854e617a6fdb30.jpg
جاء ذلك خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية التي عقدت اليوم الاثنين، حيث حذر من أن "الصمت الدولي على جرائم إسرائيل يهدد بتقويض النظام الدولي برمته"، وفقا لقناة "العربية".وأشار أبو الغيط إلى أن "غياب المحاسبة والسماح بالإفلات من العقاب يشجعان القادة الإسرائيليين على ارتكاب المزيد من الجرائم".كما وصف أبو الغيط تبريرات إسرائيل لعدوانها على قطر بأنها "سقوط أخلاقي"، مؤكدا أن هذه السياسات لا تُسهم إلا في تأجيج الصراع وزعزعة الاستقرار في المنطقة.وتستضيف العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الاثنين، قمة عربية إسلامية استثنائية، لبحث التطورات التي تشهدها المنطقة حاليا والهجمات الإسرائيلية التي تستهدف دولا عدة في المنطقة وآخرها استهداف العاصمة القطرية الدوحة، الذي يتصدر جدول أعمال القمة.وسبق القمة، اجتماع تحضيري لوزراء خارجية وممثلين لـ57 دولة عربية وإسلامية، وقالت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن "رسالة القمة تؤكد على التضامن مع دولة قطر من العالمين العربي والإسلامي في مواجهة الهجوم الإسرائيلي".مسودة البيان الختاميوتتضمن مسودة مشروع البيان الختامي الذي سيتم عرضه على القمة العربية الإسلامية اليوم الاثنين: "التشديد على أن استمرار الممارسات الإسرائيلية العدوانية يقوّض فرص السلام ويهدد كل ما تم إنجازه على طريق إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل، بما في ذلك الاتفاقات القائمة والمستقبلية".و"رفض التهديدات الإسرائيلية المتكررة بإمكانية استهداف دولة قطر مجددًا أو أي دولة عربية أو إسلامية".و"التأكيد على أن العدوان الإسرائيلي على قطر يستهدف بصورة مباشرة تقويض الوساطات القائمة والرامية إلى وقف العدوان على قطاع غزة". وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 64 ألف فلسطيني ونحو 163 ألف مصاب، كما تشن غارات جوية متكررة على عدة دول في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر إضافة إلى حربها على إيران التي استمرت 12 يوما.
https://sarabic.ae/20250915/أمير-قطر-إذا-كانت-إسرائيل-تريد-اغتيال-القيادة-السياسية-لحماس-فلماذا-تفاوضهم-1104865637.html
https://sarabic.ae/20250915/نتنياهو-قرارنا-قصف-قادة-حماس-في-قطر-كان-قرارا-إسرائيليا-مستقلا-1104861219.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103153/82/1031538279_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_b74b9c4402658ad73777a587325b6222.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار قطر اليوم, حركة حماس
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار قطر اليوم, حركة حماس

أمين الجامعة العربية: العدوان الإسرائيلي على قطر فاق كل الحدود ويهدد النظام الدولي

13:42 GMT 15.09.2025
© Photo / League of Arab Statesالجلسة التحضيرية لاجتماع مجلس الجامعة العربية
الجلسة التحضيرية لاجتماع مجلس الجامعة العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
© Photo / League of Arab States
تابعنا عبر
أدان الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، بشدة الهجوم الإسرائيلي على قطر، واصفا إياه بأنه "فاق كل الحدود".
جاء ذلك خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية التي عقدت اليوم الاثنين، حيث حذر من أن "الصمت الدولي على جرائم إسرائيل يهدد بتقويض النظام الدولي برمته"، وفقا لقناة "العربية".
وأكد أبو الغيط في كلمته أن "الصمت على جرائم إسرائيل لم يعد مقبولا"، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم، وقال: "رسالتنا واضحة: كفى صمتًا على انتهاكات إسرائيل".
وأشار أبو الغيط إلى أن "غياب المحاسبة والسماح بالإفلات من العقاب يشجعان القادة الإسرائيليين على ارتكاب المزيد من الجرائم".
كما وصف أبو الغيط تبريرات إسرائيل لعدوانها على قطر بأنها "سقوط أخلاقي"، مؤكدا أن هذه السياسات لا تُسهم إلا في تأجيج الصراع وزعزعة الاستقرار في المنطقة.
لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
أمير قطر: إذا كانت إسرائيل تريد اغتيال القيادة السياسية لـ"حماس" فلماذا تفاوضهم؟
13:30 GMT
وتستضيف العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الاثنين، قمة عربية إسلامية استثنائية، لبحث التطورات التي تشهدها المنطقة حاليا والهجمات الإسرائيلية التي تستهدف دولا عدة في المنطقة وآخرها استهداف العاصمة القطرية الدوحة، الذي يتصدر جدول أعمال القمة.
وسبق القمة، اجتماع تحضيري لوزراء خارجية وممثلين لـ57 دولة عربية وإسلامية، وقالت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن "رسالة القمة تؤكد على التضامن مع دولة قطر من العالمين العربي والإسلامي في مواجهة الهجوم الإسرائيلي".
وخلال الاجتماع، طالب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، المجتمع الدولي بمعاقبة إسرائيل على جرائمها في المنطقة، كما أكد مواصلة الدوحة جهود الوساطة مع مصر والولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء الحرب في غزة.

مسودة البيان الختامي

وتتضمن مسودة مشروع البيان الختامي الذي سيتم عرضه على القمة العربية الإسلامية اليوم الاثنين: "التشديد على أن استمرار الممارسات الإسرائيلية العدوانية يقوّض فرص السلام ويهدد كل ما تم إنجازه على طريق إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل، بما في ذلك الاتفاقات القائمة والمستقبلية".
الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتزوغ، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
نتنياهو: قرارنا قصف قادة "حماس" في قطر كان إسرائيليا مستقلا
10:49 GMT
و"رفض التهديدات الإسرائيلية المتكررة بإمكانية استهداف دولة قطر مجددًا أو أي دولة عربية أو إسلامية".
و"التأكيد على أن العدوان الإسرائيلي على قطر يستهدف بصورة مباشرة تقويض الوساطات القائمة والرامية إلى وقف العدوان على قطاع غزة".
وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 64 ألف فلسطيني ونحو 163 ألف مصاب، كما تشن غارات جوية متكررة على عدة دول في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر إضافة إلى حربها على إيران التي استمرت 12 يوما.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала