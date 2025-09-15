https://sarabic.ae/20250915/أمين-الجامعة-العربية-العدوان-الإسرائيلي-على-قطر-فاق-كل-الحدود-ويهدد-النظام-الدولي-1104866156.html

أمين الجامعة العربية: العدوان الإسرائيلي على قطر فاق كل الحدود ويهدد النظام الدولي

أمين الجامعة العربية: العدوان الإسرائيلي على قطر فاق كل الحدود ويهدد النظام الدولي

أدان الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، بشدة الهجوم الإسرائيلي على قطر، واصفا إياه بأنه "فاق كل الحدود". 15.09.2025

جاء ذلك خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية التي عقدت اليوم الاثنين، حيث حذر من أن "الصمت الدولي على جرائم إسرائيل يهدد بتقويض النظام الدولي برمته"، وفقا لقناة "العربية".وأشار أبو الغيط إلى أن "غياب المحاسبة والسماح بالإفلات من العقاب يشجعان القادة الإسرائيليين على ارتكاب المزيد من الجرائم".كما وصف أبو الغيط تبريرات إسرائيل لعدوانها على قطر بأنها "سقوط أخلاقي"، مؤكدا أن هذه السياسات لا تُسهم إلا في تأجيج الصراع وزعزعة الاستقرار في المنطقة.وتستضيف العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الاثنين، قمة عربية إسلامية استثنائية، لبحث التطورات التي تشهدها المنطقة حاليا والهجمات الإسرائيلية التي تستهدف دولا عدة في المنطقة وآخرها استهداف العاصمة القطرية الدوحة، الذي يتصدر جدول أعمال القمة.وسبق القمة، اجتماع تحضيري لوزراء خارجية وممثلين لـ57 دولة عربية وإسلامية، وقالت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن "رسالة القمة تؤكد على التضامن مع دولة قطر من العالمين العربي والإسلامي في مواجهة الهجوم الإسرائيلي".مسودة البيان الختاميوتتضمن مسودة مشروع البيان الختامي الذي سيتم عرضه على القمة العربية الإسلامية اليوم الاثنين: "التشديد على أن استمرار الممارسات الإسرائيلية العدوانية يقوّض فرص السلام ويهدد كل ما تم إنجازه على طريق إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل، بما في ذلك الاتفاقات القائمة والمستقبلية".و"رفض التهديدات الإسرائيلية المتكررة بإمكانية استهداف دولة قطر مجددًا أو أي دولة عربية أو إسلامية".و"التأكيد على أن العدوان الإسرائيلي على قطر يستهدف بصورة مباشرة تقويض الوساطات القائمة والرامية إلى وقف العدوان على قطاع غزة". وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 64 ألف فلسطيني ونحو 163 ألف مصاب، كما تشن غارات جوية متكررة على عدة دول في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر إضافة إلى حربها على إيران التي استمرت 12 يوما.

