https://sarabic.ae/20250915/ترامب-قطر-حليف-كبير-للولايات-المتحدة-1104850997.html
ترامب: قطر حليف كبير للولايات المتحدة
ترامب: قطر حليف كبير للولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن "قطر حليف كبير للولايات المتحدة الأمريكية"، مشيرًا إلى أنه "على إسرائيل والآخرين أن يكونوا حذرين". 15.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-15T04:33+0000
2025-09-15T04:33+0000
2025-09-15T05:23+0000
قطر
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار فلسطين اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/16/1097056105_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_bc0dbd0719887488a085a6336f4a3712.jpg
وقال ترامب: "قطر حليف رائع للولايات المتحدة".ويوم أمس الأحد، أصدرت القمة العربية والإسلامية الطارئة في الدوحة، بيانا أدانت فيه بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي على قطر، واصفة إياه بـ"الجبان"، مؤكدة أن "هذا العدوان يهدد الاتفاقات القائمة والمستقبلية مع إسرائيل".وأشار البيان إلى أن "الهجوم يقوّض فرص السلام والتعايش في المنطقة، ويعرقل الجهود المبذولة لتطوير العلاقات مع إسرائيل".وفي وقت سابق، وصف رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الاعتداء الإسرائيلي على العاصمة الدوحة بأنه "إرهاب دولة"، مؤكدا أن قطر ستواجه أي تهديد تتعرض له "بكل الوسائل القانونية الممكنة".وفي تصريحات سابقة، قال ترامب إن الهجوم الإسرائيلي على قطر، قرار اتخذه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.وأوضح ترامب أن "الجيش الأمريكي أبلغ إدارتنا اليوم بأن إسرائيل تهاجم حماس في العاصمة القطرية".وكان ترامب، قد انتقد إسرائيل في بادئ الأمر بسبب عدوانها الثلاثاء الماضي على الدوحة، ومع ذلك، أكد دبلوماسيون أمريكيون أن الهجوم لن يؤثر على العلاقات مع إسرائيل. وقد لقي الهجوم إدانة دولية واسعة النطاق.روبيو: قطر شريك مهم ومفيد على عدة جبهاتروبيو: الخلاف بشأن الضربة في قطر لن يؤثر على العلاقات الأمريكية-الإسرائيلية
https://sarabic.ae/20250914/محمود-عباس-الاعتداء-الإسرائيلي-على-قطر-تصعيد-خطير-وأمن-الدوحة-جزء-لا-يتجزأ-من-الأمن-القومي-العربي-1104823677.html
https://sarabic.ae/20250914/وزير-الخارجية-القطري-تمادي-إسرائيل-بانتهاك-القانون-الدولي-تجلى-في-الهجوم-الهمجي-على-الدوحة-1104836963.html
قطر
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/16/1097056105_23:0:1356:1000_1920x0_80_0_0_47d0dea7fe3f21e7d08a3cf9e2ec479c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
قطر, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار فلسطين اليوم
قطر, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار فلسطين اليوم
ترامب: قطر حليف كبير للولايات المتحدة
04:33 GMT 15.09.2025 (تم التحديث: 05:23 GMT 15.09.2025)
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن "قطر حليف كبير للولايات المتحدة الأمريكية"، مشيرًا إلى أنه "على إسرائيل والآخرين أن يكونوا حذرين".
وقال ترامب: "قطر حليف رائع للولايات المتحدة".
وتابع: "طريقة مواجهة "حماس" تعود لإسرائيل، لكن عليها أن تكون حذرة".
ويوم أمس الأحد، أصدرت القمة العربية والإسلامية الطارئة في الدوحة، بيانا أدانت فيه بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي على قطر، واصفة إياه بـ"الجبان"، مؤكدة أن "هذا العدوان يهدد الاتفاقات القائمة والمستقبلية مع إسرائيل".
وأشار البيان إلى أن "الهجوم يقوّض فرص السلام والتعايش في المنطقة، ويعرقل الجهود المبذولة لتطوير العلاقات مع إسرائيل
".
وفي وقت سابق، وصف رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الاعتداء الإسرائيلي على العاصمة الدوحة بأنه "إرهاب دولة"، مؤكدا أن قطر ستواجه أي تهديد تتعرض له "بكل الوسائل القانونية الممكنة".
وكان ترامب، قد أعلن في وقت سابق من الأسبوع الماضي، أنه "ليس سعيدا" بالغارة التي شنّتها إسرائيل على قطر، واستهدفت اجتماعا لقادة حركة حماس الفلسطينية.
وفي تصريحات سابقة، قال ترامب إن الهجوم الإسرائيلي على قطر، قرار اتخذه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأوضح ترامب أن "الجيش الأمريكي أبلغ إدارتنا اليوم بأن إسرائيل تهاجم حماس في العاصمة القطرية".
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه وجّه "المبعوث ستيف ويتكوف، لإبلاغ القطريين بالهجوم الوشيك لكن الأوان قد فات لوقف الضربة".
وكان ترامب، قد انتقد إسرائيل في بادئ الأمر بسبب عدوانها الثلاثاء الماضي على الدوحة، ومع ذلك، أكد دبلوماسيون أمريكيون أن الهجوم لن يؤثر على العلاقات مع إسرائيل. وقد لقي الهجوم إدانة دولية واسعة النطاق.