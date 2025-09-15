https://sarabic.ae/20250915/ترامب-قطر-حليف-كبير-للولايات-المتحدة-1104850997.html

ترامب: قطر حليف كبير للولايات المتحدة

ترامب: قطر حليف كبير للولايات المتحدة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن "قطر حليف كبير للولايات المتحدة الأمريكية"، مشيرًا إلى أنه "على إسرائيل والآخرين أن يكونوا حذرين". 15.09.2025, سبوتنيك عربي

وقال ترامب: "قطر حليف رائع للولايات المتحدة".ويوم أمس الأحد، أصدرت القمة العربية والإسلامية الطارئة في الدوحة، بيانا أدانت فيه بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي على قطر، واصفة إياه بـ"الجبان"، مؤكدة أن "هذا العدوان يهدد الاتفاقات القائمة والمستقبلية مع إسرائيل".وأشار البيان إلى أن "الهجوم يقوّض فرص السلام والتعايش في المنطقة، ويعرقل الجهود المبذولة لتطوير العلاقات مع إسرائيل".وفي وقت سابق، وصف رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الاعتداء الإسرائيلي على العاصمة الدوحة بأنه "إرهاب دولة"، مؤكدا أن قطر ستواجه أي تهديد تتعرض له "بكل الوسائل القانونية الممكنة".وفي تصريحات سابقة، قال ترامب إن الهجوم الإسرائيلي على قطر، قرار اتخذه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.وأوضح ترامب أن "الجيش الأمريكي أبلغ إدارتنا اليوم بأن إسرائيل تهاجم حماس في العاصمة القطرية".وكان ترامب، قد انتقد إسرائيل في بادئ الأمر بسبب عدوانها الثلاثاء الماضي على الدوحة، ومع ذلك، أكد دبلوماسيون أمريكيون أن الهجوم لن يؤثر على العلاقات مع إسرائيل. وقد لقي الهجوم إدانة دولية واسعة النطاق.روبيو: قطر شريك مهم ومفيد على عدة جبهاتروبيو: الخلاف بشأن الضربة في قطر لن يؤثر على العلاقات الأمريكية-الإسرائيلية

