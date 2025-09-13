عربي
https://sarabic.ae/20250913/روبيو-الخلاف-بشأن-الضربة-في-قطر-لن-يؤثر-على-العلاقات-الأمريكية-الإسرائيلية-1104816434.html
روبيو: الخلاف بشأن الضربة في قطر لن يؤثر على العلاقات الأمريكية-الإسرائيلية
روبيو: الخلاف بشأن الضربة في قطر لن يؤثر على العلاقات الأمريكية-الإسرائيلية
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم السبت، أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت قادة حركة حماس في قطر، والتي أثارت "عدم رضا" الولايات المتحدة،... 13.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-13T18:59+0000
2025-09-13T19:15+0000
أخبار قطر اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إسرائيل اليوم
وقال روبيو للصحفيين قبل مغادرته واشنطن متوجها لإجراء مباحثات مع مسؤولين إسرائيليين: "من الواضح أننا غير راضين عن هذه الضربة، والرئيس يشاركنا هذا الشعور".وكان الجيش الإسرائيلي قد قال، في بيان الثلاثاء الماضي: "هاجم جيش الدفاع والـ"شاباك"، من خلال سلاح الجو قبل قليل، بشكل موجه بالدقة، قيادة حركة حماس".وأضاف: "القادة الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة "حماس" الإرهابية على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب أعمال السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)، وإدارة الحرب ضد إسرائيل".وتابع الجيش الإسرائيلي، في بيانه: "الجيش والشاباك سيواصلان العمل بحزم حتى القضاء على تنظيم "حماس" المسؤول عن 7 أكتوبر".وفي وقت سابق، هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.
https://sarabic.ae/20250913/إعلام-إسرائيل-تقصدت-تأخير-إخطار-أمريكا-بضربها-قطر-كي-لا-تمنعها-واشنطن-1104803355.html
https://sarabic.ae/20250913/الخارجية-القطرية-القمة-الإسلامية-ستبحث-مشروع-قرار-بشأن-الهجوم-الإسرائيلي-1104806228.html
روبيو: الخلاف بشأن الضربة في قطر لن يؤثر على العلاقات الأمريكية-الإسرائيلية

18:59 GMT 13.09.2025 (تم التحديث: 19:15 GMT 13.09.2025)
© Photo / Unsplash/ Kenny قطر
قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2025
© Photo / Unsplash/ Kenny
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم السبت، أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت قادة حركة حماس في قطر، والتي أثارت "عدم رضا" الولايات المتحدة، لن تُغير من طبيعة التحالف الوثيق بين واشنطن وتل أبيب.
وقال روبيو للصحفيين قبل مغادرته واشنطن متوجها لإجراء مباحثات مع مسؤولين إسرائيليين: "من الواضح أننا غير راضين عن هذه الضربة، والرئيس يشاركنا هذا الشعور".
الغارة الجوية الإسرائيلية على أعضاء حركة حماس في الدوحة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2025
إعلام: إسرائيل تقصدت تأخير إخطار أمريكا بضربها قطر كي لا تمنعها واشنطن
04:30 GMT

وأشار روبيو إلى أن هذا الخلاف لن يُضعف العلاقات بين البلدين، لكنه شدد على ضرورة مناقشة تداعيات الهجوم، خاصة تأثيره على المساعي الدبلوماسية لتحقيق هدنة في قطاع غزة الذي يعاني من ويلات الحرب.

وكان الجيش الإسرائيلي قد قال، في بيان الثلاثاء الماضي: "هاجم جيش الدفاع والـ"شاباك"، من خلال سلاح الجو قبل قليل، بشكل موجه بالدقة، قيادة حركة حماس".
لقطات فيديو تظهر الدمار الذي لحق بمجمع يضم القيادة السياسية لحركة حماس في الدوحة، قطر، بعد غارة إسرائيلية، 10 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2025
الخارجية القطرية: القمة الإسلامية ستبحث مشروع قرار بشأن الهجوم الإسرائيلي
08:29 GMT
وأضاف: "القادة الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة "حماس" الإرهابية على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب أعمال السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)، وإدارة الحرب ضد إسرائيل".

وتابع الجيش الإسرائيلي، في بيانه: "الجيش والشاباك سيواصلان العمل بحزم حتى القضاء على تنظيم "حماس" المسؤول عن 7 أكتوبر".

وفي وقت سابق، هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.
