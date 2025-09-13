روبيو: الخلاف بشأن الضربة في قطر لن يؤثر على العلاقات الأمريكية-الإسرائيلية
18:59 GMT 13.09.2025 (تم التحديث: 19:15 GMT 13.09.2025)
أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم السبت، أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت قادة حركة حماس في قطر، والتي أثارت "عدم رضا" الولايات المتحدة، لن تُغير من طبيعة التحالف الوثيق بين واشنطن وتل أبيب.
وقال روبيو للصحفيين قبل مغادرته واشنطن متوجها لإجراء مباحثات مع مسؤولين إسرائيليين: "من الواضح أننا غير راضين عن هذه الضربة، والرئيس يشاركنا هذا الشعور".
وأشار روبيو إلى أن هذا الخلاف لن يُضعف العلاقات بين البلدين، لكنه شدد على ضرورة مناقشة تداعيات الهجوم، خاصة تأثيره على المساعي الدبلوماسية لتحقيق هدنة في قطاع غزة الذي يعاني من ويلات الحرب.
وكان الجيش الإسرائيلي قد قال، في بيان الثلاثاء الماضي: "هاجم جيش الدفاع والـ"شاباك"، من خلال سلاح الجو قبل قليل، بشكل موجه بالدقة، قيادة حركة حماس".
وأضاف: "القادة الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة "حماس" الإرهابية على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب أعمال السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)، وإدارة الحرب ضد إسرائيل".
وتابع الجيش الإسرائيلي، في بيانه: "الجيش والشاباك سيواصلان العمل بحزم حتى القضاء على تنظيم "حماس" المسؤول عن 7 أكتوبر".
وفي وقت سابق، هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.
