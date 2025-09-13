https://sarabic.ae/20250913/إعلام-إسرائيل-تقصدت-تأخير-إخطار-أمريكا-بضربها-قطر-كي-لا-تمنعها-واشنطن-1104803355.html

إعلام: إسرائيل تقصدت تأخير إخطار أمريكا بضربها قطر كي لا تمنعها واشنطن

إعلام: إسرائيل تقصدت تأخير إخطار أمريكا بضربها قطر كي لا تمنعها واشنطن

ذكرت صحافة غربية، نقلاً عن مصادر خاصة بها، أن إسرائيل لم تخطر السلطات الأمريكية مسبقاً بالغارات المخطط لها، ضد قادة حركة حماس الفلسطينية في قطر، وذلك لصد إدارة...

وكتبت الصحيفة: "لم تتلق إدارة ترامب أي معلومات في الوقت المُناسب لتمكينها من منع الهجوم... حيث أبلغت إسرائيل الجيش الأمريكي بالغارات المُخطط لها على حماس قبل دقائق فقط من الهجوم".ووصف مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية، نقلاً عن الصحيفة، العملية بأنها "لا تصدق على الإطلاق". وأضاف أن المعلومات حول الهجوم المرتقب وردت في اللحظات الأخيرة قبل إطلاقه، وكان من المستحيل إلغاء العملية.وأعلن جيش الدفاع الإسرائيلي يوم الثلاثاء الماضي، بدء عملية "مرتفعات النار" واستهدف كبار قادة حركة حماس الفلسطينية.وأفاد شهود عيان لوكالة "سبوتنيك" بوقوع سلسلة انفجارات قوية في الدوحة.وصرح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل خططت ونفذت العملية بشكل مستقل لتصفية قادة حماس، وتتحمل مسؤوليتها.وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا تعتبر الغارة الإسرائيلية على العاصمة القطرية الدوحة انتهاكًا للقانون الدولي، ودعت الطرفين إلى منع التصعيد.ولقي ستة أشخاص مصرعهم نتيجة الغارات الإسرائيلية، من بينهم نجل زعيم الحركة في قطاع غزة، همام الحية.موسكو: الهجوم الإسرائيلي على قطر ستكون له "عواقب وخيمة للغاية" على المنطقة

