إعلام: إسرائيل تقصدت تأخير إخطار أمريكا بضربها قطر كي لا تمنعها واشنطن
ذكرت صحافة غربية، نقلاً عن مصادر خاصة بها، أن إسرائيل لم تخطر السلطات الأمريكية مسبقاً بالغارات المخطط لها، ضد قادة حركة حماس الفلسطينية في قطر، وذلك لصد إدارة...
وكتبت الصحيفة: "لم تتلق إدارة ترامب أي معلومات في الوقت المُناسب لتمكينها من منع الهجوم... حيث أبلغت إسرائيل الجيش الأمريكي بالغارات المُخطط لها على حماس قبل دقائق فقط من الهجوم".ووصف مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية، نقلاً عن الصحيفة، العملية بأنها "لا تصدق على الإطلاق". وأضاف أن المعلومات حول الهجوم المرتقب وردت في اللحظات الأخيرة قبل إطلاقه، وكان من المستحيل إلغاء العملية.وأعلن جيش الدفاع الإسرائيلي يوم الثلاثاء الماضي، بدء عملية "مرتفعات النار" واستهدف كبار قادة حركة حماس الفلسطينية.وأفاد شهود عيان لوكالة "سبوتنيك" بوقوع سلسلة انفجارات قوية في الدوحة.وصرح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل خططت ونفذت العملية بشكل مستقل لتصفية قادة حماس، وتتحمل مسؤوليتها.وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا تعتبر الغارة الإسرائيلية على العاصمة القطرية الدوحة انتهاكًا للقانون الدولي، ودعت الطرفين إلى منع التصعيد.ولقي ستة أشخاص مصرعهم نتيجة الغارات الإسرائيلية، من بينهم نجل زعيم الحركة في قطاع غزة، همام الحية.موسكو: الهجوم الإسرائيلي على قطر ستكون له "عواقب وخيمة للغاية" على المنطقة
https://sarabic.ae/20250911/مندوب-إسرائيل-بالأمم-المتحدة-على-قطر-أن-تختار-إما-أن-تطرد-حماس-أو-سنقوم-بذلك-1104766434.html
https://sarabic.ae/20250911/رئيس-الوزراء-قطر-لن-تتهاون-أمام-ما-يهدد-أمنها-وستواصل-دورها-الإنساني-والدبلوماسي-1104765905.html
04:30 GMT 13.09.2025
الغارة الجوية الإسرائيلية على أعضاء حركة حماس في الدوحة
ذكرت صحافة غربية، نقلاً عن مصادر خاصة بها، أن إسرائيل لم تخطر السلطات الأمريكية مسبقاً بالغارات المخطط لها، ضد قادة حركة حماس الفلسطينية في قطر، وذلك لصد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سبيل منع الهجوم.
وكتبت الصحيفة: "لم تتلق إدارة ترامب أي معلومات في الوقت المُناسب لتمكينها من منع الهجوم... حيث أبلغت إسرائيل الجيش الأمريكي بالغارات المُخطط لها على حماس قبل دقائق فقط من الهجوم".
ووصف مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية، نقلاً عن الصحيفة، العملية بأنها "لا تصدق على الإطلاق". وأضاف أن المعلومات حول الهجوم المرتقب وردت في اللحظات الأخيرة قبل إطلاقه، وكان من المستحيل إلغاء العملية.
ووفقاً لمصادر الوسيلة الإعلامية، استشاط ترامب غضبا لأنه علم بالهجوم ليس من إسرائيل، بل من أفراد عسكريين أمريكيين.
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2025
مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة: على قطر أن تختار إما أن تطرد حماس أو سنقوم بذلك
11 سبتمبر, 22:22 GMT
وأعلن جيش الدفاع الإسرائيلي يوم الثلاثاء الماضي، بدء عملية "مرتفعات النار" واستهدف كبار قادة حركة حماس الفلسطينية.
وأفاد شهود عيان لوكالة "سبوتنيك" بوقوع سلسلة انفجارات قوية في الدوحة.
وأشارت صحيفة "يسرائيل هيوم" إلى أن السلطات الإسرائيلية حذرت الولايات المتحدة وقطر قبل استهداف قادة الحركة المتواجدين في العاصمة القطرية.
وصرح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل خططت ونفذت العملية بشكل مستقل لتصفية قادة حماس، وتتحمل مسؤوليتها.
رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2025
رئيس الوزراء: قطر لن تتهاون أمام ما يهدد أمنها وستواصل دورها الإنساني والدبلوماسي
11 سبتمبر, 21:36 GMT
وفي الوقت نفسه، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه تحدث مع نتنياهو بعد الغارات الإسرائيلية على قطر، ووصفها بأنها "حادث عرضي".
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا تعتبر الغارة الإسرائيلية على العاصمة القطرية الدوحة انتهاكًا للقانون الدولي، ودعت الطرفين إلى منع التصعيد.
ولقي ستة أشخاص مصرعهم نتيجة الغارات الإسرائيلية، من بينهم نجل زعيم الحركة في قطاع غزة، همام الحية.
موسكو: الهجوم الإسرائيلي على قطر ستكون له "عواقب وخيمة للغاية" على المنطقة
