رئيس الوزراء: قطر لن تتهاون أمام ما يهدد أمنها وستواصل دورها الإنساني والدبلوماسي

رئيس الوزراء: قطر لن تتهاون أمام ما يهدد أمنها وستواصل دورها الإنساني والدبلوماسي

أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن، أن بلاده لن تتهاون أمام ما يهدد أمنها، لافتا إلى أن الدوحة ستواصل دورها الإنساني والدبلوماسي دون... 11.09.2025, سبوتنيك عربي

القاهرة –سبوتنيك. وقال رئيس الوزراء القطري، في جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الغارة الإسرائيلية على الدوحة، الخميس إن "قطر ستواصل دورها الإنساني والدبلوماسي دون تردد، ولكنها في الوقت ذاته لن تتهاون أمام ما يهدد أمنها وتحتفظ بحق الرد".وأعربت عدد من الدول العربية والإقليمية عن إدانتها البالغة للهجوم الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة، الذي استهدف إحدى البنايات التي يوجد فيها عدد من قادة ومفاوضي حركة "حماس" لبحث التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ولكن الهجوم لم يسفرعن مقتل أي من قادة "حماس"، بحسب بيان للحركة.وفي وقت سابق، أعربت مصادر في الجهاز الأمني وجهاز المخابرات الإسرائيليين لوسائل إعلام محلية، عن "شكوك حول مدى تحقق الأهداف"، التي وضعت لعملية استهداف قادة "حماس" في العاصمة القطرية الدوحة، أول أمس الثلاثاء.وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، تعليقا على عملية استهداف قادة "حماس" في الدوحة، أن "إسرائيل ستعمل ضد أعدائها في كل مكان وكل من شارك في هجوم 7 أكتوبر سيحاسب".ووصف البيت الأبيض، الهجوم بأنه "قصف لدولة ذات سيادة وحليف وثيق لواشنطن"، فيما أكد ترامب أنه "غير سعيد بكل تفاصيل العملية"، وأنها "جاءت في توقيت سيئ"، خاصة مع الدور القطري في الوساطة ومحاولات تحقيق التهدئة.وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن تنفيذ هجوم جوي استهدف قادة حركة "حماس" في العاصمة القطرية الدوحة، قائلا إن هؤلاء القادة "يتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب مجزرة السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023) وإدارة الحرب ضد إسرائيل".وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، بيانا مشتركا حول ترتيب تنفيذ عملية اغتيال قيادات "حماس" في الدوحة، أول أمس الثلاثاء، وأنها "جاءت بعد تشاور ودعم كامل من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية"، وأطلق الجيش الإسرائيلي على العملية اسم "قمة النار".ويأتي هذا الهجوم الإسرائيلي، بعد أيام من تهديد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة. وشهد العام الماضي سلسلة من الاغتيالات الإسرائيلية استهدفت قادة بارزين من "حماس" في قطاع غزة وإيران ولبنان.

