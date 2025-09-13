الخارجية القطرية: القمة الإسلامية ستبحث مشروع قرار بشأن الهجوم الإسرائيلي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
تونس تلحق بالمغرب في نهائيات كأس العالم ومصر والجزائر ينتظران اللحاق بهما الشهر القادم
08:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
09:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
تصريحات نتنياهو... رسالة ضغط سياسي أم تمهيد لتصعيد إقليمي
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
11:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
صوت هند رجب" يحصد أسد فينيسيا الفضي ورد فعل تاريخي"
16:03 GMT
14 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
16:18 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
قمة عربية إسلامية طارئة بدعوة من الدوحة، و نتنياهو يقول: "لن تقوم دولة فلسطينية"!
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي مناورات "الناتو" لإظهار تكفله بحماية دوله بعد الشعور بالتخلي الأمريكي عنه
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
من الملعب
تونس تلحق بالمغرب في نهائيات كأس العالم ومصر والجزائر ينتظران اللحاق بهما الشهر القادم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:33 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:42 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي مناورات "الناتو" لإظهار تكفله بحماية دوله بعد الشعور بالتخلي الأمريكي عنه
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:34 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:11 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
16:41 GMT
19 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
18:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250913/الخارجية-القطرية-القمة-الإسلامية-ستبحث-مشروع-قرار-بشأن-الهجوم-الإسرائيلي-1104806228.html
الخارجية القطرية: القمة الإسلامية ستبحث مشروع قرار بشأن الهجوم الإسرائيلي
الخارجية القطرية: القمة الإسلامية ستبحث مشروع قرار بشأن الهجوم الإسرائيلي
سبوتنيك عربي
قال ماجد بن محمد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، إن الدوحة ستستضيف يوم الاثنين المقبل، القمة العربية الإسلامية... 13.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-13T08:29+0000
2025-09-13T08:29+0000
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
قطر
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0c/1104792060_0:87:1636:1007_1920x0_80_0_0_6387a4466bb46cb699c7100ad69a6a54.jpg
ونقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا" عن الأنصاري قوله بأن القمة ستناقش مشروع قرار بشأن الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر مقدما من الاجتماع التحضيري لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية الذي سينعقد يوم غد الأحد.ولفت المسؤول القطري إلى أن انعقاد القمة العربية الإسلامية في هذا التوقيت، له عدة دلالات، كما أنه يعكس التضامن العربي والإسلامي الواسع مع دولة قطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي الذي وصفه بـ"الجبان" الذي استهدف مقرات سكنية لعدد من قادة حركة حماس.يذكر أن قطر تستضيف قمة عربية إسلامية طارئة، يومي الأحد والاثنين المقبلين الموافق 14 و15 سبتمبر/ أيلول الجاري، لبحث الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف أراضيها.وأشارت وكالة الأنباء القطرية، يوم الخميس الماضي، إلى أنها علمت من مصدر قطري رسمي، أن القمة ستبحث تبعات الهجوم الذي تعرضت له قطر، يوم الثلاثاء الماضي.وأعلنت الدول العربية والإسلامية تضامنها الكامل مع قطر، عقب الهجوم الإسرائيلي، الذي استهدف مسؤولين من حركة حماس الفلسطينية في الدوحة.وأكدت قطر احتفاظها بحق الرد على العدوان، الذي تسبب بمقتل عنصر أمني قطري، فيما أعلنت "حماس"، في بيان، نجاة وفدها المفاوض بقيادة رئيسها في غزة خليل الحية، من محاولة الاغتيال، بينما لقي مدير مكتبه جهاد لبد، ونجله همام الحية، و3 مرافقين آخرين مصرعهم.
https://sarabic.ae/20250911/رئيس-الوزراء-قطر-لن-تتهاون-أمام-ما-يهدد-أمنها-وستواصل-دورها-الإنساني-والدبلوماسي-1104765905.html
قطر
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0c/1104792060_90:0:1547:1093_1920x0_80_0_0_036cfb05dee53568416f407823c9153e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, قطر, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, قطر, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

الخارجية القطرية: القمة الإسلامية ستبحث مشروع قرار بشأن الهجوم الإسرائيلي

08:29 GMT 13.09.2025
© AP Photo / Jon Gambrellلقطات فيديو تظهر الدمار الذي لحق بمجمع يضم القيادة السياسية لحركة "حماس" في الدوحة، قطر، بعد غارة إسرائيلية، 10 سبتمبر/ أيلول 2025
لقطات فيديو تظهر الدمار الذي لحق بمجمع يضم القيادة السياسية لحركة حماس في الدوحة، قطر، بعد غارة إسرائيلية، 10 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2025
© AP Photo / Jon Gambrell
تابعنا عبر
قال ماجد بن محمد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، إن الدوحة ستستضيف يوم الاثنين المقبل، القمة العربية الإسلامية الطارئة، والتي تعقد في ضوء التطورات الأخيرة في المنطقة.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا" عن الأنصاري قوله بأن القمة ستناقش مشروع قرار بشأن الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر مقدما من الاجتماع التحضيري لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية الذي سينعقد يوم غد الأحد.
ولفت المسؤول القطري إلى أن انعقاد القمة العربية الإسلامية في هذا التوقيت، له عدة دلالات، كما أنه يعكس التضامن العربي والإسلامي الواسع مع دولة قطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي الذي وصفه بـ"الجبان" الذي استهدف مقرات سكنية لعدد من قادة حركة حماس.
يذكر أن قطر تستضيف قمة عربية إسلامية طارئة، يومي الأحد والاثنين المقبلين الموافق 14 و15 سبتمبر/ أيلول الجاري، لبحث الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف أراضيها.
رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2025
رئيس الوزراء: قطر لن تتهاون أمام ما يهدد أمنها وستواصل دورها الإنساني والدبلوماسي
11 سبتمبر, 21:36 GMT
وأشارت وكالة الأنباء القطرية، يوم الخميس الماضي، إلى أنها علمت من مصدر قطري رسمي، أن القمة ستبحث تبعات الهجوم الذي تعرضت له قطر، يوم الثلاثاء الماضي.
وأعلنت الدول العربية والإسلامية تضامنها الكامل مع قطر، عقب الهجوم الإسرائيلي، الذي استهدف مسؤولين من حركة حماس الفلسطينية في الدوحة.
وأكدت قطر احتفاظها بحق الرد على العدوان، الذي تسبب بمقتل عنصر أمني قطري، فيما أعلنت "حماس"، في بيان، نجاة وفدها المفاوض بقيادة رئيسها في غزة خليل الحية، من محاولة الاغتيال، بينما لقي مدير مكتبه جهاد لبد، ونجله همام الحية، و3 مرافقين آخرين مصرعهم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала