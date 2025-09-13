https://sarabic.ae/20250913/الخارجية-القطرية-القمة-الإسلامية-ستبحث-مشروع-قرار-بشأن-الهجوم-الإسرائيلي-1104806228.html

الخارجية القطرية: القمة الإسلامية ستبحث مشروع قرار بشأن الهجوم الإسرائيلي

الخارجية القطرية: القمة الإسلامية ستبحث مشروع قرار بشأن الهجوم الإسرائيلي

قال ماجد بن محمد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، إن الدوحة ستستضيف يوم الاثنين المقبل، القمة العربية الإسلامية... 13.09.2025, سبوتنيك عربي

ونقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا" عن الأنصاري قوله بأن القمة ستناقش مشروع قرار بشأن الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر مقدما من الاجتماع التحضيري لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية الذي سينعقد يوم غد الأحد.ولفت المسؤول القطري إلى أن انعقاد القمة العربية الإسلامية في هذا التوقيت، له عدة دلالات، كما أنه يعكس التضامن العربي والإسلامي الواسع مع دولة قطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي الذي وصفه بـ"الجبان" الذي استهدف مقرات سكنية لعدد من قادة حركة حماس.يذكر أن قطر تستضيف قمة عربية إسلامية طارئة، يومي الأحد والاثنين المقبلين الموافق 14 و15 سبتمبر/ أيلول الجاري، لبحث الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف أراضيها.وأشارت وكالة الأنباء القطرية، يوم الخميس الماضي، إلى أنها علمت من مصدر قطري رسمي، أن القمة ستبحث تبعات الهجوم الذي تعرضت له قطر، يوم الثلاثاء الماضي.وأعلنت الدول العربية والإسلامية تضامنها الكامل مع قطر، عقب الهجوم الإسرائيلي، الذي استهدف مسؤولين من حركة حماس الفلسطينية في الدوحة.وأكدت قطر احتفاظها بحق الرد على العدوان، الذي تسبب بمقتل عنصر أمني قطري، فيما أعلنت "حماس"، في بيان، نجاة وفدها المفاوض بقيادة رئيسها في غزة خليل الحية، من محاولة الاغتيال، بينما لقي مدير مكتبه جهاد لبد، ونجله همام الحية، و3 مرافقين آخرين مصرعهم.

