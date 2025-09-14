https://sarabic.ae/20250914/وزير-الخارجية-القطري-تمادي-إسرائيل-بانتهاك-القانون-الدولي-تجلى-في-الهجوم-الهمجي-على-الدوحة-1104836963.html

وزير الخارجية القطري: تمادي إسرائيل بانتهاك القانون الدولي تجلى في الهجوم الهمجي على الدوحة

دعا رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم الأحد، إلى "عدم التهاون والسكوت" أمام الهجوم الإسرائيلي "البربري" على... 14.09.2025, سبوتنيك عربي

القاهرة - سبوتنيك. وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري خلال كلمته أمام الاجتماع التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة: "يجب علينا عدم التهاون والسكوت أمام هذا الهجوم البربري، إذا تركناه سنجد أنفسنا لا محالة أمام سلسلة من الدم والخراب لقد حان الوقت أن لا يكيل المجتمع الدولي بالمعايير المختلفة".وتابع: "ما جرى لم يكن مجرد استهداف لموقع، بل اعتداء على مبدأ الوساطة ذاته وعلى كل ما تمثله الدبلوماسية من بدائل عن الحرب والدمار. وبالتالي فإن هذا العدوان لن يؤدي إلا إلى إجهاض محاولات التهدئة".وبدوره، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن "ارتكاب إسرائيل للجرائم دون مسائلة شجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم".وقال أبو الغيط، في كلمة متلفزة، اليوم الأحد، إن "ممارسة إسرائيل للجرائم دون حساب شجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم، والعدوان الإسرائيلي على قطر جمع بين الجبن والغدر والحماقة".من جانبها، وجهت حركة "حماس"، في بيان لها، مذكرة عاجلة لاجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية الإسلامية حول محاولة اغتيال وفدها المفاوض وإفشال جهود وقف "الإبادة".وأكدت "حماس" أنها حركة تحرر وطني منتخبة لا يجوز اعتبار قادتها أهدافاً عسكرية لتبرير "جرائم الاحتلال"، بحسب البيان.وشنت إسرائيل، يوم الثلاثاء الماضي، عدة غارات على مبنى في منطقة سكنية وسط الدوحة، حيث كان وفد من قادة "حماس" يُجري محادثات حول أحدث مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ووفقا لوزارة الداخلية القطرية، قُتل أحد أفراد قوات الأمن الداخلي في الإمارة، وجُرح عدد من أفراد الأمن.وبحسب بيان لحركة "حماس"، قتل ستة أشخاص نتيجة غارات إسرائيلية على العاصمة القطرية، بينهم نجل زعيم الحركة في قطاع غزة همام الحية.وصرح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن العملية خطط لها ونفذها الجانب الإسرائيلي، ويتحمل مسؤوليتها الكاملة.وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية يعدون بيانا في قطرإيران تدعو الدول الإسلامية لتشكيل غرفة عمليات مشتركة لردع إسرائيلالجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت لصالح حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة

