وزير الخارجية القطري: تمادي إسرائيل بانتهاك القانون الدولي تجلى في الهجوم الهمجي على الدوحة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
من الملعب
تونس تلحق بالمغرب في نهائيات كأس العالم ومصر والجزائر ينتظران اللحاق بهما الشهر القادم
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
شؤون عسكرية
خبير: تأتي مناورات "الناتو" لإظهار تكفله بحماية دوله بعد الشعور بالتخلي الأمريكي عنه
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
عالم سبوتنيك
انطلاق مناورات "الغرب-2025" الروسية البيلاروسية... الشرع: نتفاوض حاليا على اتفاق أمني مع إسرائيل
ملفات ساخنة
لماذا تشكك واشنطن في اتفاق طهران مع الوكالة الذرية
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
ملفات ساخنة
لماذا تشكك واشنطن في اتفاق طهران مع الوكالة الذرية
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
عالم سبوتنيك
لابيد : المقترح المصري لتشكيل قوة عربية يمثل "ضربة موجعة" للسلام
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
شؤون عسكرية
خبير: تأتي مناورات "الناتو" لإظهار تكفله بحماية دوله بعد الشعور بالتخلي الأمريكي عنه
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
https://sarabic.ae/20250914/وزير-الخارجية-القطري-تمادي-إسرائيل-بانتهاك-القانون-الدولي-تجلى-في-الهجوم-الهمجي-على-الدوحة-1104836963.html
وزير الخارجية القطري: تمادي إسرائيل بانتهاك القانون الدولي تجلى في الهجوم الهمجي على الدوحة
وزير الخارجية القطري: تمادي إسرائيل بانتهاك القانون الدولي تجلى في الهجوم الهمجي على الدوحة
سبوتنيك عربي
العالم
العالم العربي
قطر
منظمة التعاون الإسلامي
مصر
القاهرة - سبوتنيك. وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري خلال كلمته أمام الاجتماع التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة: "يجب علينا عدم التهاون والسكوت أمام هذا الهجوم البربري، إذا تركناه سنجد أنفسنا لا محالة أمام سلسلة من الدم والخراب لقد حان الوقت أن لا يكيل المجتمع الدولي بالمعايير المختلفة".وتابع: "ما جرى لم يكن مجرد استهداف لموقع، بل اعتداء على مبدأ الوساطة ذاته وعلى كل ما تمثله الدبلوماسية من بدائل عن الحرب والدمار. وبالتالي فإن هذا العدوان لن يؤدي إلا إلى إجهاض محاولات التهدئة".وبدوره، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن "ارتكاب إسرائيل للجرائم دون مسائلة شجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم".وقال أبو الغيط، في كلمة متلفزة، اليوم الأحد، إن "ممارسة إسرائيل للجرائم دون حساب شجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم، والعدوان الإسرائيلي على قطر جمع بين الجبن والغدر والحماقة".من جانبها، وجهت حركة "حماس"، في بيان لها، مذكرة عاجلة لاجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية الإسلامية حول محاولة اغتيال وفدها المفاوض وإفشال جهود وقف "الإبادة".وأكدت "حماس" أنها حركة تحرر وطني منتخبة لا يجوز اعتبار قادتها أهدافاً عسكرية لتبرير "جرائم الاحتلال"، بحسب البيان.وشنت إسرائيل، يوم الثلاثاء الماضي، عدة غارات على مبنى في منطقة سكنية وسط الدوحة، حيث كان وفد من قادة "حماس" يُجري محادثات حول أحدث مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ووفقا لوزارة الداخلية القطرية، قُتل أحد أفراد قوات الأمن الداخلي في الإمارة، وجُرح عدد من أفراد الأمن.وبحسب بيان لحركة "حماس"، قتل ستة أشخاص نتيجة غارات إسرائيلية على العاصمة القطرية، بينهم نجل زعيم الحركة في قطاع غزة همام الحية.وصرح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن العملية خطط لها ونفذها الجانب الإسرائيلي، ويتحمل مسؤوليتها الكاملة.وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية يعدون بيانا في قطرإيران تدعو الدول الإسلامية لتشكيل غرفة عمليات مشتركة لردع إسرائيلالجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت لصالح حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة
https://sarabic.ae/20250914/انطلاق-أعمال-الاجتماع-التحضيري-للقمة-العربية-الإسلامية-الطارئة-في-الدوحة-1104835030.html
https://sarabic.ae/20250901/مجلس-التعاون-الخليجي-يطالب-بوقف-فوري-لإطلاق-النار-في-غزة-1104387835.html
https://sarabic.ae/20250912/الجيش-الإسرائيلي-يمطر-غزة-بـ5-موجات-غارات-استهدفت-أكثر-من-500-موقع-1104789843.html
قطر
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
وزير الخارجية القطري: تمادي إسرائيل بانتهاك القانون الدولي تجلى في الهجوم الهمجي على الدوحة

15:15 GMT 14.09.2025
دعا رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم الأحد، إلى "عدم التهاون والسكوت" أمام الهجوم الإسرائيلي "البربري" على الوفد المفاوض لحركة "حماس" الفلسطينية في العاصمة القطرية الدوحة.
القاهرة - سبوتنيك. وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري خلال كلمته أمام الاجتماع التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة: "يجب علينا عدم التهاون والسكوت أمام هذا الهجوم البربري، إذا تركناه سنجد أنفسنا لا محالة أمام سلسلة من الدم والخراب لقد حان الوقت أن لا يكيل المجتمع الدولي بالمعايير المختلفة".
وتابع: "ما جرى لم يكن مجرد استهداف لموقع، بل اعتداء على مبدأ الوساطة ذاته وعلى كل ما تمثله الدبلوماسية من بدائل عن الحرب والدمار. وبالتالي فإن هذا العدوان لن يؤدي إلا إلى إجهاض محاولات التهدئة".

وأوضح المسؤول القطري أن الممارسات الإسرائيلية لن تثني بلاده عن بذل الجهود مع مصر والولايات المتحدة لوقف الحرب في قطاع غزة، مشددا على أن "ما يشجع إسرائيل على الاستمرار في هذا النهج هو صمت بل بالأحرى عجز المجتمع الدولي عن محاسبتها".

جامعة الدول العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2025
انطلاق أعمال الاجتماع التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
12:43 GMT
وبدوره، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن "ارتكاب إسرائيل للجرائم دون مسائلة شجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم".
وقال أبو الغيط، في كلمة متلفزة، اليوم الأحد، إن "ممارسة إسرائيل للجرائم دون حساب شجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم، والعدوان الإسرائيلي على قطر جمع بين الجبن والغدر والحماقة".
وأشار إلى أن "التخاذل والصمت الدولي المشين على جرائم الاحتلال يشجعانه على مزيد من الجرائم".
أوضاع المدنيين في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2025
مجلس التعاون الخليجي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة
1 سبتمبر, 16:59 GMT
من جانبها، وجهت حركة "حماس"، في بيان لها، مذكرة عاجلة لاجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية الإسلامية حول محاولة اغتيال وفدها المفاوض وإفشال جهود وقف "الإبادة".
وأكدت "حماس" أنها حركة تحرر وطني منتخبة لا يجوز اعتبار قادتها أهدافاً عسكرية لتبرير "جرائم الاحتلال"، بحسب البيان.
وشنت إسرائيل، يوم الثلاثاء الماضي، عدة غارات على مبنى في منطقة سكنية وسط الدوحة، حيث كان وفد من قادة "حماس" يُجري محادثات حول أحدث مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ووفقا لوزارة الداخلية القطرية، قُتل أحد أفراد قوات الأمن الداخلي في الإمارة، وجُرح عدد من أفراد الأمن.
مقاتلة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2025
الجيش الإسرائيلي يمطر غزة بـ5 موجات غارات استهدفت أكثر من 500 موقع
12 سبتمبر, 14:41 GMT
وبحسب بيان لحركة "حماس"، قتل ستة أشخاص نتيجة غارات إسرائيلية على العاصمة القطرية، بينهم نجل زعيم الحركة في قطاع غزة همام الحية.
وصرح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن العملية خطط لها ونفذها الجانب الإسرائيلي، ويتحمل مسؤوليتها الكاملة.
وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية يعدون بيانا في قطر
إيران تدعو الدول الإسلامية لتشكيل غرفة عمليات مشتركة لردع إسرائيل
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت لصالح حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة
