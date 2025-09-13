https://sarabic.ae/20250913/إيران-تدعو-الدول-الإسلامية-لتشكيل-غرفة-عمليات-مشتركة-لردع-إسرائيل--1104809172.html
إيران تدعو الدول الإسلامية لتشكيل غرفة عمليات مشتركة لردع إسرائيل
إيران تدعو الدول الإسلامية لتشكيل غرفة عمليات مشتركة لردع إسرائيل
دعا أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، الحكومات الإسلامية لتشكيل غرفة عمليات مشتركة. 13.09.2025, سبوتنيك عربي
وكتب لاريجاني في منشور على منصة "إكس"، تحذيرا إلى الحكومات الإسلامية: "عقد مؤتمر لمنظمة التعاون الإسلامي مليء بالخطب من دون نتيجة عملية (كما يحصل في اجتماعات مجلس الأمن) يساوي في الحقيقة إصدار أمر جديد بالاعتداء لصالح الكيان الصهيوني".
وأضاف: "على الأقلّ شكلوا "غرفة عمليات مشتركة" ضد جنون هذا الكيان".
وتابع لاريجاني: "فهذا القرار وحده كفيل بأن يقلق أسياد هذا الكيان، ويدفعهم على عجلة إلى تغيير أوامرهم له، بذريعة "إحلال السلام العالمي" و"جائزة نوبل"، ولأنكم لم تفعلوا شيئا من أجل المسلمين الجياع والمظلومين في فلسطين، فاتّخذوا على الأقلّ قرارا متواضعا لتجنّب فنائكم أنتم".
وكان ماجد بن محمد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، قد أعلن أن الدوحة ستستضيف يوم الاثنين المقبل، القمة العربية الإسلامية الطارئة، والتي تعقد في ضوء التطورات الأخيرة في المنطقة.
ونقلت وكالة
الأنباء القطرية "قنا" عن الأنصاري قوله بأن القمة ستناقش مشروع قرار بشأن الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر مقدما من الاجتماع التحضيري لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية الذي سينعقد، يوم غد الأحد.
ولفت المسؤول القطري إلى أن انعقاد القمة العربية الإسلامية في هذا التوقيت، له عدة دلالات، كما أنه يعكس التضامن العربي والإسلامي الواسع مع دولة قطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي الذي وصفه بـ"الجبان" الذي استهدف مقرات سكنية لعدد من قادة حركة حماس.