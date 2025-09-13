روبيو: قطر شريكا مهما ومفيدة على عدة جبهات

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
تونس تلحق بالمغرب في نهائيات كأس العالم ومصر والجزائر ينتظران اللحاق بهما الشهر القادم
08:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
09:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
تصريحات نتنياهو... رسالة ضغط سياسي أم تمهيد لتصعيد إقليمي
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
11:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
صوت هند رجب" يحصد أسد فينيسيا الفضي ورد فعل تاريخي"
16:03 GMT
14 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
16:18 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
قمة عربية إسلامية طارئة بدعوة من الدوحة، و نتنياهو يقول: "لن تقوم دولة فلسطينية"!
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي مناورات "الناتو" لإظهار تكفله بحماية دوله بعد الشعور بالتخلي الأمريكي عنه
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
من الملعب
تونس تلحق بالمغرب في نهائيات كأس العالم ومصر والجزائر ينتظران اللحاق بهما الشهر القادم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:33 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:42 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي مناورات "الناتو" لإظهار تكفله بحماية دوله بعد الشعور بالتخلي الأمريكي عنه
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:34 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:11 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
16:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
انطلاق مناورات "الغرب-2025" الروسية البيلاروسية... الشرع: نتفاوض حاليا على اتفاق أمني مع إسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لماذا تشكك واشنطن في اتفاق طهران مع الوكالة الذرية
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
أمساليوم
بث مباشر
روبيو: قطر شريكا مهما ومفيدة على عدة جبهات
روبيو: قطر شريكا مهما ومفيدة على عدة جبهات
أكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن دولة قطر تمثل شريكا مهما ومفيدا للولايات المتحدة على عدة جبهات. مشيرًا إلى دورها في الوساطة وحل النزاعات الإقليمية. 13.09.2025, سبوتنيك عربي
ونقل موقع وزارة الخارجية الأمريكية عن روبيو قوله، إن "قطر شريك جيد للولايات المتحدة وقد ساعدت في ملفات عدة، من بينها استضافة المحادثات بين الكونغو الديمقراطية ورواندا بشأن أزمة حركة "23 مارس". موضحًا أن الدوحة تواصل لعب دور محوري في جهود الوساطة الدبلوماسية.كما أشار روبيو إلى أن بلاده ستواصل التنسيق مع الدوحة في الملفات الحساسة بالشرق الأوسط، في إطار السعي لإنهاء النزاعات القائمة وتحقيق الاستقرار الدائم.تأتي تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بشأن أهمية الدور القطري في وقت تشهد فيه العلاقات بين واشنطن والدوحة اختبارًا صعبًا، بعد أن نفذت إسرائيل غارات جوية على أهداف تابعة لحركة "حماس" داخل قطر الأسبوع الماضي، في سابقة هي الأولى من نوعها ضد حليف وثيق للولايات المتحدة.وقد وصف روبيو، قبل توجهه إلى المنطقة، الهجمات بأنها "أمر غير سعيد" بالنسبة للإدارة الأمريكية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن هذه التطورات لن تغيّر من طبيعة التحالف القائم بين واشنطن وتل أبيب.وأوضح أن بلاده ستركز على تقييم تداعيات الضربات الإسرائيلية على الجهود المبذولة للتوصل إلى هدنة في غزة.
روبيو: قطر شريكا مهما ومفيدة على عدة جبهات

أكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن دولة قطر تمثل شريكا مهما ومفيدا للولايات المتحدة على عدة جبهات. مشيرًا إلى دورها في الوساطة وحل النزاعات الإقليمية.
ونقل موقع وزارة الخارجية الأمريكية عن روبيو قوله، إن "قطر شريك جيد للولايات المتحدة وقد ساعدت في ملفات عدة، من بينها استضافة المحادثات بين الكونغو الديمقراطية ورواندا بشأن أزمة حركة "23 مارس". موضحًا أن الدوحة تواصل لعب دور محوري في جهود الوساطة الدبلوماسية.

وأضاف الوزير الأمريكي أن واشنطن تقيّم بشكل إيجابي تعاونها مع قطر في عدد من القضايا الإقليمية. مشددًا على أن هذه الشراكة "مفيدة على أكثر من صعيد"، سواء في ما يتعلق بدعم الاستقرار أو تسهيل الحوارات السياسية.

كما أشار روبيو إلى أن بلاده ستواصل التنسيق مع الدوحة في الملفات الحساسة بالشرق الأوسط، في إطار السعي لإنهاء النزاعات القائمة وتحقيق الاستقرار الدائم.
تأتي تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بشأن أهمية الدور القطري في وقت تشهد فيه العلاقات بين واشنطن والدوحة اختبارًا صعبًا، بعد أن نفذت إسرائيل غارات جوية على أهداف تابعة لحركة "حماس" داخل قطر الأسبوع الماضي، في سابقة هي الأولى من نوعها ضد حليف وثيق للولايات المتحدة.
قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2025
روبيو: الخلاف بشأن الضربة في قطر لن يؤثر على العلاقات الأمريكية-الإسرائيلية
18:59 GMT
وقد وصف روبيو، قبل توجهه إلى المنطقة، الهجمات بأنها "أمر غير سعيد" بالنسبة للإدارة الأمريكية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن هذه التطورات لن تغيّر من طبيعة التحالف القائم بين واشنطن وتل أبيب.
وأوضح أن بلاده ستركز على تقييم تداعيات الضربات الإسرائيلية على الجهود المبذولة للتوصل إلى هدنة في غزة.
