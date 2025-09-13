https://sarabic.ae/20250913/روبيو-قطر-شريكا-مهما-ومفيدة-على-عدة-جبهات-1104818886.html

روبيو: قطر شريكا مهما ومفيدة على عدة جبهات

أكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن دولة قطر تمثل شريكا مهما ومفيدا للولايات المتحدة على عدة جبهات. مشيرًا إلى دورها في الوساطة وحل النزاعات الإقليمية. 13.09.2025, سبوتنيك عربي

ونقل موقع وزارة الخارجية الأمريكية عن روبيو قوله، إن "قطر شريك جيد للولايات المتحدة وقد ساعدت في ملفات عدة، من بينها استضافة المحادثات بين الكونغو الديمقراطية ورواندا بشأن أزمة حركة "23 مارس". موضحًا أن الدوحة تواصل لعب دور محوري في جهود الوساطة الدبلوماسية.كما أشار روبيو إلى أن بلاده ستواصل التنسيق مع الدوحة في الملفات الحساسة بالشرق الأوسط، في إطار السعي لإنهاء النزاعات القائمة وتحقيق الاستقرار الدائم.تأتي تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بشأن أهمية الدور القطري في وقت تشهد فيه العلاقات بين واشنطن والدوحة اختبارًا صعبًا، بعد أن نفذت إسرائيل غارات جوية على أهداف تابعة لحركة "حماس" داخل قطر الأسبوع الماضي، في سابقة هي الأولى من نوعها ضد حليف وثيق للولايات المتحدة.وقد وصف روبيو، قبل توجهه إلى المنطقة، الهجمات بأنها "أمر غير سعيد" بالنسبة للإدارة الأمريكية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن هذه التطورات لن تغيّر من طبيعة التحالف القائم بين واشنطن وتل أبيب.وأوضح أن بلاده ستركز على تقييم تداعيات الضربات الإسرائيلية على الجهود المبذولة للتوصل إلى هدنة في غزة.

