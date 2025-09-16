الخارجية الفلسطينية تدعو المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:18 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:26 GMT
34 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:30 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
وزير الخارجية اللبناني الأسبق: يجب أن تحمل هذه القمة قرارات حازمة صارمة تجاه إسرائيل وداعميها
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إحياء مبادرة القوات العربية المشتركة هو مناورة مصرية لإعادة تأكيد نظام إقليمي محدد
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
18:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
10:31 GMT
30 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:03 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
16:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
16:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250916/الخارجية-الفلسطينية-تدعو-المجتمع-الدولي-لوقف-العدوان-الإسرائيلي-على-غزة-1104901857.html
الخارجية الفلسطينية تدعو المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة
الخارجية الفلسطينية تدعو المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة
سبوتنيك عربي
دعت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي على مدينة غزة، الذي يُعرّض مئات الآلاف من المدنيين... 16.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-16T10:11+0000
2025-09-16T10:11+0000
أخبار فلسطين اليوم
العالم
العالم العربي
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/10/1104901634_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_84cce162d55f344b8358d28fcf2ee7e0.jpg
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان:"عجز الدبلوماسية الدولية في وقف الحرب مريب وغير مبرر".وطالبت الوزارة "بتدخل دولي استثنائي لوقف هذه الجريمة الكبرى وتعظيم الحلول السياسية والدبلوماسية، التي تضمن الوقف الفوري للحرب والعدوان وحماية المدنيين ومنع تهجيرهم من القطاع والإفراج الفوري عن الرهائن والأسرى وإدخال المساعدات بشكل مستدام في إطار تطبيق إعلان نيويورك".وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر/ أيلول الجاري، أنه بدأ التقدم نحو مدينة غزة، للقضاء على مقاتلي حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، ولتحرير المحتجزين الإسرائيليين، على حد قوله.وشهدت مدينة غزة، ليلة أمس الاثنين/ فجر اليوم الثلاثاء، أعنف الهجمات الإسرائيلية، حيث شنّت إسرائيل هجوما مكثفا على المدينة، تمهيدا للعملية البرية في المدينة.وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الغارات الإسرائيلية اليومية متواصلة كالمعتاد بقصف الأبراج والبنايات السكنية في مدينة غزة.كاتس: غزة تحترق.. وروبيو يهدد "حماس"غزة تشهد أعنف هجوم.. وموافقة أمريكية للعملية البرية
https://sarabic.ae/20250916/نتنياهو-بدء-عملية-عسكرية-قوية-في-مدينة-غزة-1104892972.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/10/1104901634_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_789d2f8602514a11b11141d32dadd7bf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, إسرائيل

الخارجية الفلسطينية تدعو المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

10:11 GMT 16.09.2025
© AP Photo / Leo Correaدبابات إسرائيلية على طول الحدود الإسرائيلية مع غزة
دبابات إسرائيلية على طول الحدود الإسرائيلية مع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2025
© AP Photo / Leo Correa
تابعنا عبر
دعت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي على مدينة غزة، الذي يُعرّض مئات الآلاف من المدنيين للموت.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان:"عجز الدبلوماسية الدولية في وقف الحرب مريب وغير مبرر".

وأضافت: "تنظر الوزارة بخطورة بالغة لتفاخر أركان حكومة الاحتلال ببدء اجتياح مدينة غزة وتعريض حياة مئات آلاف المدنيين الفلسطينيين لخطر القتل والتهجير، وتعتبره إمعانًا في استهداف المدنيين وتحويل مدينة غزة إلى مقبرة جماعية وأرض غير صالحة للحياة كما هو حال المساحة الأوسع من القطاع، ودفع ما يقارب مليون فلسطيني للنزوح والتنقل وسط دائرة محكمة من الموت".

وطالبت الوزارة "بتدخل دولي استثنائي لوقف هذه الجريمة الكبرى وتعظيم الحلول السياسية والدبلوماسية، التي تضمن الوقف الفوري للحرب والعدوان وحماية المدنيين ومنع تهجيرهم من القطاع والإفراج الفوري عن الرهائن والأسرى وإدخال المساعدات بشكل مستدام في إطار تطبيق إعلان نيويورك".
مدفعية قوات الجيش الإسرائيلي تقصف لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2025
نتنياهو: بدأنا عملية عسكرية قوية في مدينة غزة
07:19 GMT
وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر/ أيلول الجاري، أنه بدأ التقدم نحو مدينة غزة، للقضاء على مقاتلي حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، ولتحرير المحتجزين الإسرائيليين، على حد قوله.

ويحظى الهجوم البري الإسرائيلي، بدعم مدفعي وجوي وقصف متواصل. وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بعد الغارات الليلية على قطاع غزة، ليلة أمس الاثنين، بأن المدينة "تحترق".

وشهدت مدينة غزة، ليلة أمس الاثنين/ فجر اليوم الثلاثاء، أعنف الهجمات الإسرائيلية، حيث شنّت إسرائيل هجوما مكثفا على المدينة، تمهيدا للعملية البرية في المدينة.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الغارات الإسرائيلية اليومية متواصلة كالمعتاد بقصف الأبراج والبنايات السكنية في مدينة غزة.
كاتس: غزة تحترق.. وروبيو يهدد "حماس"
غزة تشهد أعنف هجوم.. وموافقة أمريكية للعملية البرية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала