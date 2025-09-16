https://sarabic.ae/20250916/الخارجية-الفلسطينية-تدعو-المجتمع-الدولي-لوقف-العدوان-الإسرائيلي-على-غزة-1104901857.html
الخارجية الفلسطينية تدعو المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة
الخارجية الفلسطينية تدعو المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة
سبوتنيك عربي
دعت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي على مدينة غزة، الذي يُعرّض مئات الآلاف من المدنيين... 16.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-16T10:11+0000
2025-09-16T10:11+0000
2025-09-16T10:11+0000
أخبار فلسطين اليوم
العالم
العالم العربي
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/10/1104901634_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_84cce162d55f344b8358d28fcf2ee7e0.jpg
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان:"عجز الدبلوماسية الدولية في وقف الحرب مريب وغير مبرر".وطالبت الوزارة "بتدخل دولي استثنائي لوقف هذه الجريمة الكبرى وتعظيم الحلول السياسية والدبلوماسية، التي تضمن الوقف الفوري للحرب والعدوان وحماية المدنيين ومنع تهجيرهم من القطاع والإفراج الفوري عن الرهائن والأسرى وإدخال المساعدات بشكل مستدام في إطار تطبيق إعلان نيويورك".وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر/ أيلول الجاري، أنه بدأ التقدم نحو مدينة غزة، للقضاء على مقاتلي حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، ولتحرير المحتجزين الإسرائيليين، على حد قوله.وشهدت مدينة غزة، ليلة أمس الاثنين/ فجر اليوم الثلاثاء، أعنف الهجمات الإسرائيلية، حيث شنّت إسرائيل هجوما مكثفا على المدينة، تمهيدا للعملية البرية في المدينة.وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الغارات الإسرائيلية اليومية متواصلة كالمعتاد بقصف الأبراج والبنايات السكنية في مدينة غزة.كاتس: غزة تحترق.. وروبيو يهدد "حماس"غزة تشهد أعنف هجوم.. وموافقة أمريكية للعملية البرية
https://sarabic.ae/20250916/نتنياهو-بدء-عملية-عسكرية-قوية-في-مدينة-غزة-1104892972.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/10/1104901634_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_789d2f8602514a11b11141d32dadd7bf.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, إسرائيل
الخارجية الفلسطينية تدعو المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة
دعت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي على مدينة غزة، الذي يُعرّض مئات الآلاف من المدنيين للموت.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان:"عجز الدبلوماسية الدولية في وقف الحرب مريب وغير مبرر".
وأضافت: "تنظر الوزارة بخطورة بالغة لتفاخر أركان حكومة الاحتلال ببدء اجتياح مدينة غزة وتعريض حياة مئات آلاف المدنيين الفلسطينيين لخطر القتل والتهجير، وتعتبره إمعانًا في استهداف المدنيين وتحويل مدينة غزة إلى مقبرة جماعية وأرض غير صالحة للحياة كما هو حال المساحة الأوسع من القطاع، ودفع ما يقارب مليون فلسطيني للنزوح والتنقل وسط دائرة محكمة من الموت".
وطالبت الوزارة "بتدخل دولي استثنائي لوقف هذه الجريمة الكبرى وتعظيم الحلول السياسية والدبلوماسية، التي تضمن الوقف الفوري للحرب والعدوان وحماية المدنيين ومنع تهجيرهم من القطاع والإفراج الفوري عن الرهائن والأسرى وإدخال المساعدات بشكل مستدام في إطار تطبيق إعلان نيويورك".
وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر/ أيلول الجاري، أنه بدأ التقدم نحو مدينة غزة، للقضاء على مقاتلي حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، ولتحرير المحتجزين الإسرائيليين، على حد قوله.
ويحظى الهجوم البري الإسرائيلي، بدعم مدفعي وجوي وقصف متواصل. وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بعد الغارات الليلية على قطاع غزة، ليلة أمس الاثنين، بأن المدينة "تحترق".
وشهدت مدينة غزة، ليلة أمس الاثنين/ فجر اليوم الثلاثاء، أعنف الهجمات الإسرائيلية، حيث شنّت إسرائيل هجوما مكثفا على المدينة، تمهيدا للعملية البرية في المدينة.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الغارات الإسرائيلية اليومية متواصلة كالمعتاد بقصف الأبراج والبنايات السكنية في مدينة غزة.