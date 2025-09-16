نتنياهو: بدء عملية عسكرية قوية في مدينة غزة

عربي
لجنة التحقيق في الأمم المتحدة تصف أعمال إسرائيل بقطاع غزة بالـ"إبادة جماعية"- عاجل
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن االجيش الإسرائيلي بدأ عملية عسكرية قوية في مدينة غزة، وسط دعوات من الجيش الإسرائيلي بإخلاء المدينة. 16.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-16T07:19+0000
2025-09-16T07:40+0000
فلسطين المحتلة
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/01/1093307729_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_785a633123a89f3f66a0edb8ad6ff7f5.jpg
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن نتنياهو، قوله ببداية جلسة استماع في قضايا فساد: "بدأنا عملية واسعة النطاق في غزة، ونحن في مرحلة حاسمة".وبحسب تقديرات أمنية إسرائيلية، غادر أكثر من 350 ألف فلسطيني مدينة غزة حتى مساء الإثنين، بعد موجة غارات جوية مكثفة شنها سلاح الجو الإسرائيلي، ومن المتوقع أن يزداد معدل الإجلاء مع تقدم العمليات العسكرية.وقال أدرعي، في بيان: "مدينة غزة تعتبر الآن منطقة قتال خطيرة، وأن البقاء في المنطقة يعرض أهل غزة للخطر".ودعا أدرعي، سكان غزة إلى الانتقال "في أسرع وقت ممكن عبر شارع الرشيد إلى المناطق التي تم عرضها جنوب وادي غزة من خلال المركبات أو سيرًا على الأقدام".وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، أن "غزة تحترق"، مؤكدًا أن الجيش الإسرائيلي "يضرب بقوة" البنى التحتية لحركة حماس الفلسطينية.وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الغارات الإسرائيلية اليومية متواصلة كالمعتاد بقصف الأبراج والبنايات السكنية في مدينة غزة.وأكدت تلك الوسائل أنه "منذ ساعات الليل، يواصل الجيش بتنفيذ عمليات نسف وتفجير روبوتات مفخخة بين المنازل شمال غرب غزة".كاتس: غزة تحترق.. وروبيو يهدد "حماس"
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن االجيش الإسرائيلي بدأ عملية عسكرية قوية في مدينة غزة، وسط دعوات من الجيش الإسرائيلي بإخلاء المدينة.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن نتنياهو، قوله ببداية جلسة استماع في قضايا فساد: "بدأنا عملية واسعة النطاق في غزة، ونحن في مرحلة حاسمة".
وبحسب تقديرات أمنية إسرائيلية، غادر أكثر من 350 ألف فلسطيني مدينة غزة حتى مساء الإثنين، بعد موجة غارات جوية مكثفة شنها سلاح الجو الإسرائيلي، ومن المتوقع أن يزداد معدل الإجلاء مع تقدم العمليات العسكرية.
وحذّر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الثلاثاء، سكان مدينة غزة، من أن الجيش بدأ بتدمير بنى تحتية تابعة لحركة حماس الفلسطينية في المدينة.
وقال أدرعي، في بيان: "مدينة غزة تعتبر الآن منطقة قتال خطيرة، وأن البقاء في المنطقة يعرض أهل غزة للخطر".
ودعا أدرعي، سكان غزة إلى الانتقال "في أسرع وقت ممكن عبر شارع الرشيد إلى المناطق التي تم عرضها جنوب وادي غزة من خلال المركبات أو سيرًا على الأقدام".
تصاعد الدخان بعد غارة عسكرية إسرائيلية على مبنى في مدينة غزة، - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2025
غزة تشهد أعنف هجوم.. وموافقة أمريكية للعملية البرية
04:21 GMT
وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، أن "غزة تحترق"، مؤكدًا أن الجيش الإسرائيلي "يضرب بقوة" البنى التحتية لحركة حماس الفلسطينية.

شهدت مدينة غزة، ليلة أمس الاثنين/ فجر اليوم الثلاثاء، أعنف الهجمات الإسرائيلية، حيث شنّت إسرائيل هجوما مكثفا على المدينة، تمهيدا للعملية البرية في المدينة.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الغارات الإسرائيلية اليومية متواصلة كالمعتاد بقصف الأبراج والبنايات السكنية في مدينة غزة.
وأكدت تلك الوسائل أنه "منذ ساعات الليل، يواصل الجيش بتنفيذ عمليات نسف وتفجير روبوتات مفخخة بين المنازل شمال غرب غزة".
كاتس: غزة تحترق.. وروبيو يهدد "حماس"
