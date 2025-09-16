https://sarabic.ae/20250916/حماس-ترد-على-تصريحات-ترامب-بشأن-المحتجزين-الإسرائيليين-1104890688.html
"حماس" ترد على تصريحات ترامب بشأن المحتجزين الإسرائيليين
"حماس" ترد على تصريحات ترامب بشأن المحتجزين الإسرائيليين
ردت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، على بيان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول معاملة المحتجزين الإسرائيليين لديها، بأنه "انحياز للدعاية الإسرائيلية"،... 16.09.2025, سبوتنيك عربي
محتجون ينصبون خياما قرب منزل نتنياهو في القدسإسرائيل تنفذ 37 غارة جوية على غزة خلال 20 دقيقة
ردت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، على بيان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول معاملة المحتجزين الإسرائيليين لديها، بأنه "انحياز للدعاية الإسرائيلية"، على حد قولها.
واتهم ترامب، يوم أمس الاثنين، حركة حماس بأنها ستسخدم الإسرائيليين المحتجزين لديها "كدروع بشرية".
وقالت "حماس": "تصريحات الرئيس ترامب بشأن هجوم جيش الاحتلال على مدينة غزة وحالة الأسرى، هي انحياز سافر للدعاية الصهيونية، وتجسيد صارخ لازدواجية المعايير، التي تتغاضى عن جريمة التطهير العرقي، واستشهاد نحو 65 ألفا من المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، معظمهم من النساء والأطفال".
وأضافت: "تعلم الإدارة الأميركية أن مجرم الحرب نتنياهو يعمل على تدمير كل فرص الوصول إلى اتفاق يُفضي إلى الإفراج عن الأسرى ووقف حرب الإبادة الوحشية على القطاع، وآخرها الهجوم الإجرامي على دولة قطر، ومحاولة اغتيال الوفد المفاوض أثناء مناقشة ورقة ترامب الأخيرة".
وشدد بيان "حماس" على أن "مصير أسرى جيش الاحتلال في قطاع غزة تُحَدِّده حكومة نتنياهو، وإن ما تتعرض له مدينة غزة من تدمير ممنهج وحملة إبادة فاشية، إنما تهدّد أيضا حياة الجنود الأسرى".
واختتم البيان: "يتحمّل مجرم الحرب نتنياهو كامل المسؤولية عن حياة أسراه في قطاع غزة، كما تتحمل الإدارة الأميركية مسؤولية مباشرة عن تصعيد حرب الإبادة الوحشية في القطاع، بفعل الدعم وسياسة التضليل التي تنتهجها، للتغطية على جرائم حرب الاحتلال، التي يشهدها العالم منذ قرابة العامين".
ونشر ترامب، أمس الاثنين، منشورا عبر منصته "تروث سوشيال"، قال فيه: "قرأتُ للتو تقريرًا إخباريًا يفيد بأن "حماس" نقلت الرهائن إلى خارج الأرض لاستخدامهم كدروع بشرية ضد الهجوم البري الإسرائيلي".
وأضاف: "آمل أن يدرك قادة "حماس" ما سيواجهونه إذا أقدموا على فعل كهذا. هذه فظاعة إنسانية، قلّما شهدها أحد من قبل".