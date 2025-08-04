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موسكو: روسيا مستعدة للتعاون مع دول الجنوب العالمي و"بريكس" لمواجهة العقوبات الأمريكية
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"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
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المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
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علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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رواندا والكونغو تعقدان أول اجتماع "لجنة مشتركة" بموجب اتفاق السلام
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لقاء سبوتنيك
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13:00 GMT
183 د
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التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
16:44 GMT
16 د
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سقوط مصابين في غارة إسرائيلية على جنوبي لبنان
سقوط مصابين في غارة إسرائيلية على جنوبي لبنان
سبوتنيك عربي
شنت إسرائيل غارة جوية استهدفت حي المسلخ القديم في بلدة الخيام جنوبي لبنان، اليوم الاثنين، حسب وسائل إعلام لبنانية رسمية. 04.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-04T12:37+0000
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وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن الغارة التي نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية تسببت في وقوع إصابات عدة.وتشن إسرائيل بصورة متكررة، غارات جوية على العديد من المناطق في لبنان وخاصة في منطقة الجنوب اللبناني، بدعوى استهداف مواقع تابعة لـ"حزب الله" اللبناني.والجمعة الماضي، لقي 4 أشخاص مصرعهم جراء غارات جوية إسرائيلية استهدفت مواقع شرقي وجنوبي لبنان، بينما قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف بنى تحتية تابعة لـ "حزب الله" اللبناني.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة".وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال، كما واصلت شن هجمات على لبنان من حين لآخر".
https://sarabic.ae/20250801/مقتل-4-أشخاص-في-غارات-إسرائيلية-على-لبنان-1103267648.html
https://sarabic.ae/20250627/مقتل-امرأة-وإصابة-13-آخرين-في-قصف-إسرائيلي-على-جنوب-لبنان-وعون-يطالب-بتحرك-المجتمع-الدولي--1102131158.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار حزب الله
أخبار العالم الآن, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار حزب الله

سقوط مصابين في غارة إسرائيلية على جنوبي لبنان

12:37 GMT 04.08.2025
© AP Photo / Joe Cavarettaمقاتلة إسرائيلية
مقاتلة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2025
© AP Photo / Joe Cavaretta
تابعنا عبر
شنت إسرائيل غارة جوية استهدفت حي المسلخ القديم في بلدة الخيام جنوبي لبنان، اليوم الاثنين، حسب وسائل إعلام لبنانية رسمية.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن الغارة التي نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية تسببت في وقوع إصابات عدة.
طائرة مسيرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2025
مقتل 4 أشخاص في غارات إسرائيلية على لبنان
1 أغسطس, 11:03 GMT
وتشن إسرائيل بصورة متكررة، غارات جوية على العديد من المناطق في لبنان وخاصة في منطقة الجنوب اللبناني، بدعوى استهداف مواقع تابعة لـ"حزب الله" اللبناني.
والجمعة الماضي، لقي 4 أشخاص مصرعهم جراء غارات جوية إسرائيلية استهدفت مواقع شرقي وجنوبي لبنان، بينما قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف بنى تحتية تابعة لـ "حزب الله" اللبناني.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة".
مقاتلات حربية إسرائيلية تشن سلسلة غارات استهدفت بلدات عدة جنوبي لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2025
مقتل امرأة وإصابة 13 آخرين في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان.. وعون يطالب بتحرك المجتمع الدولي
27 يونيو, 13:20 GMT
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال، كما واصلت شن هجمات على لبنان من حين لآخر".
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