https://sarabic.ae/20250804/سقوط-مصابين-في-غارة-إسرائيلية-على-جنوبي-لبنان-1103356754.html
سقوط مصابين في غارة إسرائيلية على جنوبي لبنان
سقوط مصابين في غارة إسرائيلية على جنوبي لبنان
سبوتنيك عربي
شنت إسرائيل غارة جوية استهدفت حي المسلخ القديم في بلدة الخيام جنوبي لبنان، اليوم الاثنين، حسب وسائل إعلام لبنانية رسمية. 04.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-04T12:37+0000
2025-08-04T12:37+0000
2025-08-04T12:37+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
أخبار حزب الله
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103511/90/1035119067_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_17fc8d7daf44a92c64fdfba9458c32f9.jpg
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن الغارة التي نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية تسببت في وقوع إصابات عدة.وتشن إسرائيل بصورة متكررة، غارات جوية على العديد من المناطق في لبنان وخاصة في منطقة الجنوب اللبناني، بدعوى استهداف مواقع تابعة لـ"حزب الله" اللبناني.والجمعة الماضي، لقي 4 أشخاص مصرعهم جراء غارات جوية إسرائيلية استهدفت مواقع شرقي وجنوبي لبنان، بينما قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف بنى تحتية تابعة لـ "حزب الله" اللبناني.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة".وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال، كما واصلت شن هجمات على لبنان من حين لآخر".
https://sarabic.ae/20250801/مقتل-4-أشخاص-في-غارات-إسرائيلية-على-لبنان-1103267648.html
https://sarabic.ae/20250627/مقتل-امرأة-وإصابة-13-آخرين-في-قصف-إسرائيلي-على-جنوب-لبنان-وعون-يطالب-بتحرك-المجتمع-الدولي--1102131158.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103511/90/1035119067_72:0:2000:1446_1920x0_80_0_0_a05e727a4ec1227de5ff9b2f6fd90382.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار حزب الله
أخبار العالم الآن, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار حزب الله
سقوط مصابين في غارة إسرائيلية على جنوبي لبنان
شنت إسرائيل غارة جوية استهدفت حي المسلخ القديم في بلدة الخيام جنوبي لبنان، اليوم الاثنين، حسب وسائل إعلام لبنانية رسمية.
وقالت الوكالة
الوطنية للإعلام إن الغارة التي نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية تسببت في وقوع إصابات عدة.
وتشن إسرائيل بصورة متكررة، غارات جوية
على العديد من المناطق في لبنان وخاصة في منطقة الجنوب اللبناني، بدعوى استهداف مواقع تابعة لـ"حزب الله" اللبناني.
والجمعة الماضي، لقي 4 أشخاص مصرعهم جراء غارات جوية إسرائيلية استهدفت مواقع شرقي وجنوبي لبنان، بينما قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف بنى تحتية تابعة لـ "حزب الله" اللبناني.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة".
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي
انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال، كما واصلت شن هجمات على لبنان من حين لآخر".