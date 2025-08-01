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بوتين حول التسوية في أوكرانيا: الأهم هو القضاء على أسباب الصراع
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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"بريكس".. هل نشهد ميلاد نظام قضائي دولي جديد؟
09:31 GMT
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زيارة ويتكوف لتل أبيب من أجل صفقة أم لتحسين صورة إسرائيل
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29 د
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مقتل 4 أشخاص في غارات إسرائيلية على لبنان
مقتل 4 أشخاص في غارات إسرائيلية على لبنان
سبوتنيك عربي
لقي 4 أشخاص مصرعهم جراء غارات جوية إسرائيلية استهدفت مواقع في شرق وجنوب لبنان، بينما قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف بنى تحتية تابعة لـ "حزب الله" اللبناني. 01.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-01T11:03+0000
2025-08-01T11:03+0000
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ذكرت ذلك وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الجمعة، مشيرة إلى أن الغارات نفذتها إسرائيل مساء أمس الخميس، حسب الوكالة الوطنية للإعلام.واستهدفت الغارات مناطق متفرقة من بينها البقاع شرقا، والمحمودية والجرمق جنوبا، إضافة إلى جرود بريتال ومرتفعات السلسلة الشرقية.من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن الجيش شن "هجمات مكثفة على بنى تحتية تابعة لمنظمة حزب الله، من بينها أكبر موقع لإنتاج الصواريخ الدقيقة في لبنان"، مشيرا إلى أن هذا الموقع سبق أن تم استهدافه.وأكد الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه نفذ غارات على مواقع عسكرية تابعة لـ"حزب الله" في جنوب البلاد والبقاع، موضحا أن الأهداف شملت مواقع لإنتاج وتخزين وسائل قتالية.وكان اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، قد دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة".وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال، كما واصلت شن هجمات على لبنان من حين لآخر".
https://sarabic.ae/20250620/مراسل-سبوتنيك-سلسلة-غارات-إسرائيلية-على-جنوب-لبنان-فيديو-وصور-1101889461.html
https://sarabic.ae/20250731/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مهاجمة-أكبر-موقع-لإنتاج-الصواريخ-الدقيقة-تابع-لـحزب-الله-في-لبنان-1103243686.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل
أخبار العالم الآن, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل

مقتل 4 أشخاص في غارات إسرائيلية على لبنان

11:03 GMT 01.08.2025
© AP Photoطائرة مسيرة إسرائيلية
طائرة مسيرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
لقي 4 أشخاص مصرعهم جراء غارات جوية إسرائيلية استهدفت مواقع في شرق وجنوب لبنان، بينما قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف بنى تحتية تابعة لـ "حزب الله" اللبناني.
ذكرت ذلك وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الجمعة، مشيرة إلى أن الغارات نفذتها إسرائيل مساء أمس الخميس، حسب الوكالة الوطنية للإعلام.
الجيش الإسرائيلي يهاجم موقعًا لحزب الله اللبناني في منطقة جبل البوفور جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2025
مراسل "سبوتنيك": سلسلة غارات إسرائيلية على جنوب لبنان... فيديو وصور
20 يونيو, 17:09 GMT
واستهدفت الغارات مناطق متفرقة من بينها البقاع شرقا، والمحمودية والجرمق جنوبا، إضافة إلى جرود بريتال ومرتفعات السلسلة الشرقية.
من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن الجيش شن "هجمات مكثفة على بنى تحتية تابعة لمنظمة حزب الله، من بينها أكبر موقع لإنتاج الصواريخ الدقيقة في لبنان"، مشيرا إلى أن هذا الموقع سبق أن تم استهدافه.
وأكد الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه نفذ غارات على مواقع عسكرية تابعة لـ"حزب الله" في جنوب البلاد والبقاع، موضحا أن الأهداف شملت مواقع لإنتاج وتخزين وسائل قتالية.
الطيران الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2025
الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة أكبر موقع لإنتاج الصواريخ الدقيقة تابع لـ"حزب الله" في لبنان
أمس, 16:22 GMT
وكان اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، قد دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة".
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال، كما واصلت شن هجمات على لبنان من حين لآخر".
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