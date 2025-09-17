مقتل شخصين إثر غارة إسرائيلية على سيارة في مدينة بعلبك شرقي لبنان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
10:31 GMT
30 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:03 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
16:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: زيارة شويغو ستعزز التنسيق الأمني والعسكري بين بغداد وموسكو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
قمة الدوحة.. تضامن مع قطر وفلسطين ودعوة لردع إسرائيل
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
08:46 GMT
14 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
09:31 GMT
15 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
قمة الدوحة.. تضامن مع قطر وفلسطين ودعوة لردع إسرائيل
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: هل دخلت المنطقة "مرحلة الفوضى الشاملة" كما حذرت مصر؟
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
السفير صلاح حليمة: مصر لن تسمح بالمساس بأمنها القومي والعدوان الإسرائيلي يقوّض النظام الدولي
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250917/مقتل-شخصين-إثر-غارة-إسرائيلية-على-سيارة-في-مدينة-بعلبك-شرقي-لبنان-1104959102.html
مقتل شخصين إثر غارة إسرائيلية على سيارة في مدينة بعلبك شرقي لبنان
مقتل شخصين إثر غارة إسرائيلية على سيارة في مدينة بعلبك شرقي لبنان
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأربعاء، مقتل شخصين في حصيلة أولية لغارة من طائرة مسيرة إسرائيلية على سيارة في منطقة العسيرة في مدينة بعلبك شرقي لبنان. 17.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-17T17:54+0000
2025-09-17T17:54+0000
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/12/1101780803_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_e8363dfcc5e1c7cdb28e50436ed5a3f3.jpg
وجاء في بيان وزارة الصحة اللبنانية: "صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على سيارة في مدينة بعلبك أدت في حصيلة أولية إلى سقوط شهيدين".وفي السياق ذاته، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي استهدف عنصرا من "حزب الله" في لبنان بزعم ضلوعه ""في توجيه عمليات إرهابية".وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال، كما واصلت شن هجمات على لبنان من حين لآخر".وتقوم إسرائيل بهجمات متكررة على مناطق في جنوب لبنان بدعوى وجود تهديدات مزعومة، كان من بينها إسقاط قنابل بالقرب من قوات تابعة لقوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان "اليونيفيل".
https://sarabic.ae/20250916/غارة-إسرائيلية-مدمرة-في-النبطية-12-مصابا-بينهم-أطفال-ونساء--1104904451.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/12/1101780803_0:0:1751:1313_1920x0_80_0_0_2bb6a97a92d9040ca5b426c3350325de.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن

مقتل شخصين إثر غارة إسرائيلية على سيارة في مدينة بعلبك شرقي لبنان

17:54 GMT 17.09.2025
© AP Photoطائرة مسيرة إسرائيلية
طائرة مسيرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأربعاء، مقتل شخصين في حصيلة أولية لغارة من طائرة مسيرة إسرائيلية على سيارة في منطقة العسيرة في مدينة بعلبك شرقي لبنان.
وجاء في بيان وزارة الصحة اللبنانية: "صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على سيارة في مدينة بعلبك أدت في حصيلة أولية إلى سقوط شهيدين".

بدوره، أفاد مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق من اليوم، بوقوع إصابات إثر غارة من طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت منطقة العسيرة في بعلبك شرقي لبنان.

عدسة سبوتنيك تعاين مكان الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الطابق الأول من مبنى سكني مؤلف من 5 طوابق في حي كسار زعتر المكتظ بالسكان في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2025
غارة إسرائيلية مدمرة في النبطية... 12 مصابا بينهم أطفال ونساء
أمس, 11:17 GMT
وفي السياق ذاته، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي استهدف عنصرا من "حزب الله" في لبنان بزعم ضلوعه ""في توجيه عمليات إرهابية".

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة".

وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال، كما واصلت شن هجمات على لبنان من حين لآخر".
وتقوم إسرائيل بهجمات متكررة على مناطق في جنوب لبنان بدعوى وجود تهديدات مزعومة، كان من بينها إسقاط قنابل بالقرب من قوات تابعة لقوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان "اليونيفيل".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала