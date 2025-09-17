https://sarabic.ae/20250917/مقتل-شخصين-إثر-غارة-إسرائيلية-على-سيارة-في-مدينة-بعلبك-شرقي-لبنان-1104959102.html
مقتل شخصين إثر غارة إسرائيلية على سيارة في مدينة بعلبك شرقي لبنان
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأربعاء، مقتل شخصين في حصيلة أولية لغارة من طائرة مسيرة إسرائيلية على سيارة في منطقة العسيرة في مدينة بعلبك شرقي لبنان.
وجاء في بيان وزارة الصحة اللبنانية: "صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على سيارة في مدينة بعلبك أدت في حصيلة أولية إلى سقوط شهيدين".وفي السياق ذاته، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي استهدف عنصرا من "حزب الله" في لبنان بزعم ضلوعه ""في توجيه عمليات إرهابية".وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال، كما واصلت شن هجمات على لبنان من حين لآخر".وتقوم إسرائيل بهجمات متكررة على مناطق في جنوب لبنان بدعوى وجود تهديدات مزعومة، كان من بينها إسقاط قنابل بالقرب من قوات تابعة لقوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان "اليونيفيل".
وجاء في بيان وزارة الصحة اللبنانية: "صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على سيارة في مدينة بعلبك أدت في حصيلة أولية إلى سقوط شهيدين".
بدوره، أفاد مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق من اليوم، بوقوع إصابات إثر غارة من طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت منطقة العسيرة في بعلبك شرقي لبنان.
وفي السياق ذاته، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي استهدف عنصرا من "حزب الله" في لبنان بزعم ضلوعه ""في توجيه عمليات إرهابية".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة".
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي
انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال، كما واصلت شن هجمات على لبنان من حين لآخر".
وتقوم إسرائيل بهجمات متكررة على مناطق في جنوب لبنان بدعوى وجود تهديدات مزعومة، كان من بينها إسقاط قنابل بالقرب من قوات تابعة لقوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان "اليونيفيل".