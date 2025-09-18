https://sarabic.ae/20250918/الجيش-الإسرائيلي-بدء-سلسلة-غارات-على-أهداف-لـحزب-الله-في-جنوبي-لبنان-1104993620.html
الجيش الإسرائيلي: بدء سلسلة غارات على أهداف لـ"حزب الله" في جنوبي لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه بدأ شن سلسلة غارات على أهداف عسكرية تابعة "حزب الله" في جنوبي لبنان، بعد نحو ساعة من إصداره إنذارات إخلاء للسكان. 18.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-18T15:23+0000
2025-09-18T15:23+0000
2025-09-18T15:23+0000
وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "بدأ جيش الدفاع في هذه الاثناء شن سلسلة غارات مستهدفًا اهداف عسكرية لـ"حزب الله" في جنوب لبنان".وتابع: "نوجه تحذيرا عاجلا إلى سكان المباني المحددة بالأحمر في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في القرى التالية، ميس الجبل، كفر تبنيت، دبين".وأضاف: "أنتم تتواجدون في مباني يستخدمها "حزب الله". من أجل سلامتكم أنتم مضطرون لإخلاء تلك المباني والمباني المجاورة لها فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال، كما واصلت شن هجمات على لبنان من حين لآخر".
وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "بدأ جيش الدفاع في هذه الاثناء شن سلسلة غارات مستهدفًا اهداف عسكرية لـ"حزب الله" في جنوب لبنان".
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد أدرعي أن "جيش الدفاع الإسرائيلي سيهاجم على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي في أنحاء جنوب لبنان وذلك في مواجهة محاولاته المحظورة لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة".
وتابع: "نوجه تحذيرا عاجلا إلى سكان المباني المحددة بالأحمر في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في القرى التالية، ميس الجبل، كفر تبنيت، دبين".
وأضاف: "أنتم تتواجدون في مباني يستخدمها "حزب الله". من أجل سلامتكم أنتم مضطرون لإخلاء تلك المباني والمباني المجاورة لها فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة".
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان
، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال، كما واصلت شن هجمات على لبنان من حين لآخر".