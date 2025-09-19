مقتل شخصين وإصابة أكثر من 11 شخصا في غارات إسرائيلية على لبنان

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:33 GMT
17 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
نبض افريقيا
المعارضة في جنوب السودان تدعو إلى التعبئة لتغيير النظام، تصاعد أعمال العنف شمالي موزمبيق
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
16:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
انطلاق المنتدى الثالث "للمدن السحابية" في موسكو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترتيبات أمريكية في الجنوب السوري… وأفق اتفاق أمني سوري إسرائيلي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
المعارضة في جنوب السودان تدعو إلى التعبئة لتغيير النظام، تصاعد أعمال العنف شمالي موزمبيق
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
ثمانية أهداف في شوط واحد وفوز مثير لليفربول.. عودة ليالي الأبطال
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
أثر المشرق على الغرب
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفيلم الفلسطيني سفير الفن لعرض أزمة غزة في لبنان من خلال مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترتيبات أمريكية في الجنوب السوري… وأفق اتفاق أمني سوري إسرائيلي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
حماس تهدد الجيش الإسرائيلي بعمليات استشهادية، إسرائيل تشن غارات على جنوب لبنان
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
مقتل شخصين وإصابة أكثر من 11 شخصا في غارات إسرائيلية على لبنان
مقتل شخصين وإصابة أكثر من 11 شخصا في غارات إسرائيلية على لبنان
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الجمعة، عن مقتل شخص وإصابة 11 آخرين بغارة إسرائيلية على بلدة تبنين جنوبي لبنان. 19.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-19T14:08+0000
2025-09-19T14:08+0000
العالم العربي
لبنان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/11/1104931390_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_937e85f2cf6cf58158c601ad4fbdd01a.jpg
وجاء في بيان الوزارة: "غارة العدو الإسرائيلي على سيارة أمام مدخل مستشفى تبنين الحكومي أدت في حصيلة نهائية إلى سقوط شهيد وإصابة 11 شخصا بجروح من بينهم اثنان بحال حرجة".‏‏هذا وشهد جنوب لبنان، يوم أمس، قصفاً نفذه الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف مواقع عدة في بلدتي ميس الجبل ودبيّن الواقعين جنوب الليطاني وبلدة كفرتبنيت والشهابية وبرج قلاويه، وذلك بعدما نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، افيخاي أدرعي، بيانا طلب من المدنيين الابتعاد عن المنشآت التي تشكل هدفاً عسكرياً لإسرائيل لأنها تحتوي، بحسب أدرعي، على مستودعات أسلحة لقوة الرضوان التابعة لحزب الله.
https://sarabic.ae/20250919/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-يدعو-لتعزيز-التعاون-الأمني-مع-دولة-عربية-1105039444.html
لبنان
العالم العربي, لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الجمعة، عن مقتل شخص وإصابة 11 آخرين بغارة إسرائيلية على بلدة تبنين جنوبي لبنان.
وجاء في بيان الوزارة: "غارة العدو الإسرائيلي على سيارة أمام مدخل مستشفى تبنين الحكومي أدت في حصيلة نهائية إلى سقوط شهيد وإصابة 11 شخصا بجروح من بينهم اثنان بحال حرجة".
‏‏‏إلى ذلك أفاد مصدر ميداني لـ"سبوتنيك"، عن استهداف لصهريج مياه بين بلدتي كوثرية الرز والأنصار، حيث توجهت فرق الإسعاف المحلية إلى مكان الحادث. وبحسب المعلومات الأولية فإن الاستهداف أدى إلى مقتل شخص.
‏‏ودعا اليونيفيل، في بيان له اليوم، الجيش الإسرائيلي إلى التوقف الفوري عن شن أي غارات إضافية والالتزام بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية.

‏‏هذا وشهد جنوب لبنان، يوم أمس، قصفاً نفذه الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف مواقع عدة في بلدتي ميس الجبل ودبيّن الواقعين جنوب الليطاني وبلدة كفرتبنيت والشهابية وبرج قلاويه، وذلك بعدما نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، افيخاي أدرعي، بيانا طلب من المدنيين الابتعاد عن المنشآت التي تشكل هدفاً عسكرياً لإسرائيل لأنها تحتوي، بحسب أدرعي، على مستودعات أسلحة لقوة الرضوان التابعة لحزب الله.
