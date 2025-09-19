https://sarabic.ae/20250919/مقتل-شخصين-وإصابة-أكثر-من-11-شخصا-في-غارات-إسرائيلية-على-لبنان-1105039566.html
مقتل شخصين وإصابة أكثر من 11 شخصا في غارات إسرائيلية على لبنان
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الجمعة، عن مقتل شخص وإصابة 11 آخرين بغارة إسرائيلية على بلدة تبنين جنوبي لبنان.
وجاء في بيان الوزارة: "غارة العدو الإسرائيلي على سيارة أمام مدخل مستشفى تبنين الحكومي أدت في حصيلة نهائية إلى سقوط شهيد وإصابة 11 شخصا بجروح من بينهم اثنان بحال حرجة".هذا وشهد جنوب لبنان، يوم أمس، قصفاً نفذه الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف مواقع عدة في بلدتي ميس الجبل ودبيّن الواقعين جنوب الليطاني وبلدة كفرتبنيت والشهابية وبرج قلاويه، وذلك بعدما نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، افيخاي أدرعي، بيانا طلب من المدنيين الابتعاد عن المنشآت التي تشكل هدفاً عسكرياً لإسرائيل لأنها تحتوي، بحسب أدرعي، على مستودعات أسلحة لقوة الرضوان التابعة لحزب الله.
وجاء في بيان الوزارة: "غارة العدو الإسرائيلي على سيارة أمام مدخل مستشفى تبنين الحكومي أدت في حصيلة نهائية إلى سقوط شهيد وإصابة 11 شخصا بجروح من بينهم اثنان بحال حرجة".
إلى ذلك أفاد مصدر ميداني لـ"سبوتنيك"، عن استهداف لصهريج مياه بين بلدتي كوثرية الرز والأنصار، حيث توجهت فرق الإسعاف المحلية إلى مكان الحادث. وبحسب المعلومات الأولية فإن الاستهداف أدى إلى مقتل شخص.
ودعا اليونيفيل، في بيان له اليوم، الجيش الإسرائيلي إلى التوقف الفوري عن شن أي غارات إضافية والالتزام بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية.
هذا وشهد جنوب لبنان، يوم أمس، قصفاً نفذه الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف مواقع عدة في بلدتي ميس الجبل ودبيّن الواقعين جنوب الليطاني وبلدة كفرتبنيت والشهابية وبرج قلاويه، وذلك بعدما نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، افيخاي أدرعي، بيانا طلب من المدنيين الابتعاد عن المنشآت التي تشكل هدفاً عسكرياً لإسرائيل لأنها تحتوي، بحسب أدرعي، على مستودعات أسلحة لقوة الرضوان التابعة لحزب الله.