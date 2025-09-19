رئيس الأركان الإسرائيلي يدعو لتعزيز التعاون الأمني مع دولة عربية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:33 GMT
17 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
نبض افريقيا
المعارضة في جنوب السودان تدعو إلى التعبئة لتغيير النظام، تصاعد أعمال العنف شمالي موزمبيق
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
16:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
انطلاق المنتدى الثالث "للمدن السحابية" في موسكو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترتيبات أمريكية في الجنوب السوري… وأفق اتفاق أمني سوري إسرائيلي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
المعارضة في جنوب السودان تدعو إلى التعبئة لتغيير النظام، تصاعد أعمال العنف شمالي موزمبيق
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
ثمانية أهداف في شوط واحد وفوز مثير لليفربول.. عودة ليالي الأبطال
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
أثر المشرق على الغرب
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفيلم الفلسطيني سفير الفن لعرض أزمة غزة في لبنان من خلال مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترتيبات أمريكية في الجنوب السوري… وأفق اتفاق أمني سوري إسرائيلي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
حماس تهدد الجيش الإسرائيلي بعمليات استشهادية، إسرائيل تشن غارات على جنوب لبنان
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
رئيس الأركان الإسرائيلي يدعو لتعزيز التعاون الأمني مع دولة عربية
رئيس الأركان الإسرائيلي يدعو لتعزيز التعاون الأمني مع دولة عربية
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، اليوم الجمعة، من موقع الهجوم الذي وقع، أمس الخميس، عند معبر اللنبي بين الأردن والضفة الغربية، أن الجيش الإسرائيلي...
إسرائيل
أخبار الأردن
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
العالم العربي
رئيس الأركان الإسرائيلي يدعو لتعزيز التعاون الأمني مع دولة عربية

14:02 GMT 19.09.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenbergإيال زامير، رئيس الأركان الإسرائيلي
إيال زامير، رئيس الأركان الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
تابعنا عبر
أكد رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، اليوم الجمعة، من موقع الهجوم الذي وقع، أمس الخميس، عند معبر اللنبي بين الأردن والضفة الغربية، أن الجيش الإسرائيلي سيجري تحقيقا دقيقا في الحادث، ويستخلص العبر منه، مشددا في الوقت نفسه على أهمية استمرار التعاون الأمني مع دولة عربية.
وأفادت التحقيقات الأولية أن المهاجم، وهو سائق شاحنة أردني ينقل مساعدات إنسانية إلى غزة، أطلق النار ثم طعن جنديين إسرائيليين كانا مكلفين بتنسيق إدخال المساعدات، ما أدى إلى مقتلهما قبل أن يتم تحييده.
وتعليقا على هذا قال زامير: "هذا حادث خطير وصعب، وسنحقق فيه بدقة ونستخلص العبر"، وأضاف أن الجيش الإسرائيلي شكل مؤخرا الفرقة 96 "جلعاد" المكلفة بحماية الحدود الشرقية، موضحا: "نعزز وسنواصل تعزيز كل مكونات الدفاع على هذه الجبهة"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
سيارة إسعاف إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2025
مقتل إسرائيليين اثنين في عملية إطلاق نار على جسر اللنبي قرب الحدود مع الأردن
أمس, 12:36 GMT

كما شدد زامير في حديثه على أن "التعاون الاستراتيجي الأمني مع الأردن يساهم كثيرا في قوة الجيش الإسرائيلي ويجب الحفاظ عليه"، رغم ما وصفه بـ"الحادثة الصعبة".

ورافق رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، في زيارته كل من رئيس مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، اللواء غسان عليان، ورئيس مديرية التخطيط، نائب الأدميرال إيال هاريل، وقائد المنطقة الوسطى اللواء آفي بلوث، إلى جانب مسؤولين من سلطة المطارات الإسرائيلية المشرفة على المعبر الحدودي.
وأصدر زامير تعليماته بوقف إدخال المساعدات من الأردن إلى قطاع غزة عبر المعبر إلى حين استكمال التحقيق وتطبيق نتائجه، كما التقى لاحقا بقائد الفرقة 96 العميد أورين سيمحا وضباط ميدانيين لمتابعة الإجراءات الدفاعية على الحدود.
