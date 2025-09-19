https://sarabic.ae/20250919/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-يدعو-لتعزيز-التعاون-الأمني-مع-دولة-عربية-1105039444.html

رئيس الأركان الإسرائيلي يدعو لتعزيز التعاون الأمني مع دولة عربية

أكد رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، اليوم الجمعة، من موقع الهجوم الذي وقع، أمس الخميس، عند معبر اللنبي بين الأردن والضفة الغربية، أن الجيش الإسرائيلي... 19.09.2025, سبوتنيك عربي

وأفادت التحقيقات الأولية أن المهاجم، وهو سائق شاحنة أردني ينقل مساعدات إنسانية إلى غزة، أطلق النار ثم طعن جنديين إسرائيليين كانا مكلفين بتنسيق إدخال المساعدات، ما أدى إلى مقتلهما قبل أن يتم تحييده.وتعليقا على هذا قال زامير: "هذا حادث خطير وصعب، وسنحقق فيه بدقة ونستخلص العبر"، وأضاف أن الجيش الإسرائيلي شكل مؤخرا الفرقة 96 "جلعاد" المكلفة بحماية الحدود الشرقية، موضحا: "نعزز وسنواصل تعزيز كل مكونات الدفاع على هذه الجبهة"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".ورافق رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، في زيارته كل من رئيس مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، اللواء غسان عليان، ورئيس مديرية التخطيط، نائب الأدميرال إيال هاريل، وقائد المنطقة الوسطى اللواء آفي بلوث، إلى جانب مسؤولين من سلطة المطارات الإسرائيلية المشرفة على المعبر الحدودي.وأصدر زامير تعليماته بوقف إدخال المساعدات من الأردن إلى قطاع غزة عبر المعبر إلى حين استكمال التحقيق وتطبيق نتائجه، كما التقى لاحقا بقائد الفرقة 96 العميد أورين سيمحا وضباط ميدانيين لمتابعة الإجراءات الدفاعية على الحدود.

