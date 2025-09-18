مقتل إسرائيليين اثنين في عملية إطلاق نار على جسر اللنبي قرب الحدود مع الأردن

عربي
بوتين: الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي من أولويات روسيا
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
08:46 GMT
14 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
09:31 GMT
15 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
قمة الدوحة.. تضامن مع قطر وفلسطين ودعوة لردع إسرائيل
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: هل دخلت المنطقة "مرحلة الفوضى الشاملة" كما حذرت مصر؟
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
السفير صلاح حليمة: مصر لن تسمح بالمساس بأمنها القومي والعدوان الإسرائيلي يقوّض النظام الدولي
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:33 GMT
17 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
نبض افريقيا
المعارضة في جنوب السودان تدعو إلى التعبئة لتغيير النظام، تصاعد أعمال العنف شمالي موزمبيق
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
16:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250918/مقتل-إسرائيليين-اثنين-في-عملية-إطلاق-نار-على-جسر-اللنبي-قرب-الحدود-مع-الأردن-1104986129.html
مقتل إسرائيليين اثنين في عملية إطلاق نار على جسر اللنبي قرب الحدود مع الأردن
مقتل إسرائيليين اثنين في عملية إطلاق نار على جسر اللنبي قرب الحدود مع الأردن
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الخميس، بمقتل إسرائيليين اثنين في عملية إطلاق نار على جسر اللنبي عند الحدود مع الأردن. 18.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-18T12:36+0000
2025-09-18T12:36+0000
إسرائيل
أخبار الأردن
الأخبار
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101840/28/1018402846_0:0:2931:1648_1920x0_80_0_0_ca955b4f2c114697a4e8671fd6ddbaf2.jpg
وأفادت القناة 13 الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، بمقتل إسرائيليين في حادث إطلاق نار أو من خلال عملية طعن على جسر اللنبي عند الحدود مع الأردن، وجاري التحقيقات ومعرفة التفاصيل.وأوضحت القناة أنه "يشتبه في وصول إرهابي إلى معبر اللنبي في شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة من الأردن ونفذ الهجوم"، مضيفة أنه يجري التحقيق فيما إذا كان الهجوم إطلاق نار أم طعنا.بينما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أنه قتل إسرائيليين، وذلك بعدما أفادت بمقتل شخص وإصابة آخر في حالة خطرة أو حالة "موت"، على حد تعبيرها.وأشارت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إلى أنه قبل نحو عام، تقريبا وتحديدا في سبتمبر/أيلول 2024، قُتل ثلاثة عمال إسرائيليين بالرصاص على معبر حدودي وتم القضاء على "الإرهابي"، الذي وصل عبر الأردن بشاحنة وأطلق النار في موقع الحادث.وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت في الثاني عشر من الشهر الجاري، إصابة إسرائيليين اثنين، بجروح خطيرة ومتوسطة في عملية طعن في قاعة طعام بفندق في منطقة "تسوفا" قرب القدس المحتلة.فيما أفادت الشرطة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني بأنها تمكنت من إلقاء القبض على الجاني، وتجري التحقيق معه في موقع الحادث.وأوضحت "نجمة داوود الحمراء" إصابة رجلين الأول يبلغ من العمر 50 عاما، وهو في حالة خطيرة بعد إصابته في الجزء العلوي من الجسم، فيما تبين أن إصابة الإسرائيلي الثاني متوسطة ويبلغ من العمر 23 عاما، وتم نقلهما إلى مستشفى في القدس لتلقي العلاج.وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، تتخللها عمليات دهم واعتقال للفلسطينيين، بالتزامن مع الحرب على قطاع غزة.
https://sarabic.ae/20250524/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تحييد-منفذ-عملية-طعن-في-الخليل-بالضفة-الغربية-1100922860.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101840/28/1018402846_241:0:2438:1648_1920x0_80_0_0_5993214e79918bd8864fdccb5756dbb4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار الأردن, الأخبار, العالم العربي
إسرائيل, أخبار الأردن, الأخبار, العالم العربي

مقتل إسرائيليين اثنين في عملية إطلاق نار على جسر اللنبي قرب الحدود مع الأردن

12:36 GMT 18.09.2025
© AP Photo / Ariel Schalitسيارة إسعاف إسرائيلية
سيارة إسعاف إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
تابعنا عبر
أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الخميس، بمقتل إسرائيليين اثنين في عملية إطلاق نار على جسر اللنبي عند الحدود مع الأردن.
وأفادت القناة 13 الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، بمقتل إسرائيليين في حادث إطلاق نار أو من خلال عملية طعن على جسر اللنبي عند الحدود مع الأردن، وجاري التحقيقات ومعرفة التفاصيل.
وأوضحت القناة أنه "يشتبه في وصول إرهابي إلى معبر اللنبي في شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة من الأردن ونفذ الهجوم"، مضيفة أنه يجري التحقيق فيما إذا كان الهجوم إطلاق نار أم طعنا.
إسرائيل تشدد حصارها على الخليل جنوبي الضفة الغربية والقيود تطال دفن الموتى - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2025
الجيش الإسرائيلي يعلن تحييد منفذ عملية طعن في الخليل بالضفة الغربية
24 مايو, 10:24 GMT
بينما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أنه قتل إسرائيليين، وذلك بعدما أفادت بمقتل شخص وإصابة آخر في حالة خطرة أو حالة "موت"، على حد تعبيرها.
وأشارت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إلى أنه قبل نحو عام، تقريبا وتحديدا في سبتمبر/أيلول 2024، قُتل ثلاثة عمال إسرائيليين بالرصاص على معبر حدودي وتم القضاء على "الإرهابي"، الذي وصل عبر الأردن بشاحنة وأطلق النار في موقع الحادث.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت في الثاني عشر من الشهر الجاري، إصابة إسرائيليين اثنين، بجروح خطيرة ومتوسطة في عملية طعن في قاعة طعام بفندق في منطقة "تسوفا" قرب القدس المحتلة.
فيما أفادت الشرطة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني بأنها تمكنت من إلقاء القبض على الجاني، وتجري التحقيق معه في موقع الحادث.
وأوضحت "نجمة داوود الحمراء" إصابة رجلين الأول يبلغ من العمر 50 عاما، وهو في حالة خطيرة بعد إصابته في الجزء العلوي من الجسم، فيما تبين أن إصابة الإسرائيلي الثاني متوسطة ويبلغ من العمر 23 عاما، وتم نقلهما إلى مستشفى في القدس لتلقي العلاج.
وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، تتخللها عمليات دهم واعتقال للفلسطينيين، بالتزامن مع الحرب على قطاع غزة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала