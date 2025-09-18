https://sarabic.ae/20250918/مقتل-إسرائيليين-اثنين-في-عملية-إطلاق-نار-على-جسر-اللنبي-قرب-الحدود-مع-الأردن-1104986129.html

مقتل إسرائيليين اثنين في عملية إطلاق نار على جسر اللنبي قرب الحدود مع الأردن

أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الخميس، بمقتل إسرائيليين اثنين في عملية إطلاق نار على جسر اللنبي عند الحدود مع الأردن. 18.09.2025, سبوتنيك عربي

وأفادت القناة 13 الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، بمقتل إسرائيليين في حادث إطلاق نار أو من خلال عملية طعن على جسر اللنبي عند الحدود مع الأردن، وجاري التحقيقات ومعرفة التفاصيل.وأوضحت القناة أنه "يشتبه في وصول إرهابي إلى معبر اللنبي في شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة من الأردن ونفذ الهجوم"، مضيفة أنه يجري التحقيق فيما إذا كان الهجوم إطلاق نار أم طعنا.بينما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أنه قتل إسرائيليين، وذلك بعدما أفادت بمقتل شخص وإصابة آخر في حالة خطرة أو حالة "موت"، على حد تعبيرها.وأشارت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إلى أنه قبل نحو عام، تقريبا وتحديدا في سبتمبر/أيلول 2024، قُتل ثلاثة عمال إسرائيليين بالرصاص على معبر حدودي وتم القضاء على "الإرهابي"، الذي وصل عبر الأردن بشاحنة وأطلق النار في موقع الحادث.وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت في الثاني عشر من الشهر الجاري، إصابة إسرائيليين اثنين، بجروح خطيرة ومتوسطة في عملية طعن في قاعة طعام بفندق في منطقة "تسوفا" قرب القدس المحتلة.فيما أفادت الشرطة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني بأنها تمكنت من إلقاء القبض على الجاني، وتجري التحقيق معه في موقع الحادث.وأوضحت "نجمة داوود الحمراء" إصابة رجلين الأول يبلغ من العمر 50 عاما، وهو في حالة خطيرة بعد إصابته في الجزء العلوي من الجسم، فيما تبين أن إصابة الإسرائيلي الثاني متوسطة ويبلغ من العمر 23 عاما، وتم نقلهما إلى مستشفى في القدس لتلقي العلاج.وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، تتخللها عمليات دهم واعتقال للفلسطينيين، بالتزامن مع الحرب على قطاع غزة.

