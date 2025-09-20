عربي
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائدين ميدانيين من "حزب الله" جنوبي لبنان
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائدين ميدانيين من "حزب الله" جنوبي لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الجمعة، أنه نفذ غارتين جويتين في جنوب لبنان أسفرتا عن مقتل قياديين في صفوف "حزب الله"، في تصعيد جديد على الجبهة اللبنانية. 20.09.2025, سبوتنيك عربي
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
وقال متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان له: "هاجم جيش الدفاع في وقت سابق اليوم (الجمعة) وقضى على الإرهابي المدعو عامر هائل قصيباني، قائد مجمع سيناي في حزب الله الإرهابي في جنوب لبنان".وأضاف: "قضى جيش الدفاع على إرهابي في قوة الرضوان في منطقة تبنين في جنوب لبنان. وكان الإرهابيان المستهدفان تورطا في محاولات إعادة إعمار بنى تحتية إرهابية لحزب الله في المنطقة".وتابع البيان: "بالإضافة إلى ذلك، وخلال الليلة الماضية، هاجم جيش الدفاع قطعة بحرية استخدمها حزب الله لجمع معلومات استخبارية عن قوات جيش الدفاع من شواطئ الناقورة في جنوب لبنان".في المقابل، تؤكد السلطات اللبنانية أن إسرائيل تواصل خرق سيادة لبنان بشكل منهجي، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقَّع في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 كانون الثاني/يناير الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ60 يومًا، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأعلنت واشنطن لاحقًا تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي-لبناني حتى 18 شباط/فبراير الماضي.وتقول بيروت إن الجيش الإسرائيلي ما زال يتمركز في خمس نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، من بينها الجزء الشمالي من قرية الغجر، وهو ما تعتبره احتلالًا متواصلًا وانتهاكًا لقرار مجلس الأمن رقم 1701.وبحسب وزارة الصحة اللبنانية، أسفرت الضربات الإسرائيلية منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2024 عن مقتل أكثر من 235 شخصًا وإصابة أكثر من 500 آخرين.وفي 18 شباط/فبراير الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن القوات الإسرائيلية ستظل موجودة في "منطقة عازلة" بلبنان في خمس نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي "لضمان حماية مستوطنات الشمال".ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائدين ميدانيين من "حزب الله" جنوبي لبنان

03:41 GMT 20.09.2025 (تم التحديث: 03:54 GMT 20.09.2025)
أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الجمعة، أنه نفذ غارتين جويتين في جنوب لبنان أسفرتا عن مقتل قياديين في صفوف "حزب الله"، في تصعيد جديد على الجبهة اللبنانية.
وقال متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان له: "هاجم جيش الدفاع في وقت سابق اليوم (الجمعة) وقضى على الإرهابي المدعو عامر هائل قصيباني، قائد مجمع سيناي في حزب الله الإرهابي في جنوب لبنان".
وأضاف: "قضى جيش الدفاع على إرهابي في قوة الرضوان في منطقة تبنين في جنوب لبنان. وكان الإرهابيان المستهدفان تورطا في محاولات إعادة إعمار بنى تحتية إرهابية لحزب الله في المنطقة".
وتابع البيان: "بالإضافة إلى ذلك، وخلال الليلة الماضية، هاجم جيش الدفاع قطعة بحرية استخدمها حزب الله لجمع معلومات استخبارية عن قوات جيش الدفاع من شواطئ الناقورة في جنوب لبنان".
في المقابل، تؤكد السلطات اللبنانية أن إسرائيل تواصل خرق سيادة لبنان بشكل منهجي، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقَّع في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 كانون الثاني/يناير الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ60 يومًا، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأعلنت واشنطن لاحقًا تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي-لبناني حتى 18 شباط/فبراير الماضي.
وتقول بيروت إن الجيش الإسرائيلي ما زال يتمركز في خمس نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، من بينها الجزء الشمالي من قرية الغجر، وهو ما تعتبره احتلالًا متواصلًا وانتهاكًا لقرار مجلس الأمن رقم 1701.
وبحسب وزارة الصحة اللبنانية، أسفرت الضربات الإسرائيلية منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2024 عن مقتل أكثر من 235 شخصًا وإصابة أكثر من 500 آخرين.
وفي 18 شباط/فبراير الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن القوات الإسرائيلية ستظل موجودة في "منطقة عازلة" بلبنان في خمس نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي "لضمان حماية مستوطنات الشمال".
ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".
