قتيل و5 مصابين في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
10:30 GMT
29 د
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
16:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: سكان المناطق المحررة يحتفلون بالعودة إلى روسيا الأم بناء على معطيات تاريخية وثقافية ولغوية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة.. خطة ترامب لمواجهة المجاعة أم لرفع الحرج عن واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:17 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:36 GMT
23 د
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
10:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
11:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:52 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: موسكو قادرة على طرح قضايا مجلس الأمن المهملة بدراسة وعمق
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251001/قتيل-و5-مصابين-في-غارة-إسرائيلية-على-جنوب-لبنان-1105505589.html
قتيل و5 مصابين في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان
قتيل و5 مصابين في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأربعاء، مقتل شخص وإصابة 5 آخرين في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان. 01.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-01T16:24+0000
2025-10-01T16:24+0000
أخبار لبنان
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/08/1100305493_113:0:1167:593_1920x0_80_0_0_c027e42cd499e40a42f2f2213b5e58b1.jpg
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، مساء اليوم الأربعاء، عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، في بيان، أن "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة كفرا أدت إلى سقوط شهيد وإصابة 5 أشخاص بجروح".أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارة جوية في جنوب لبنان، أمس الثلاثاء، أسفرت عن مقتل محمد عباس شعشوع، الذي كان يتولى منصب مسؤول المدفعية في إحدى القطاعات التابعة لـ "حزب الله".جاء ذلك في بيان نشره المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، قال فيه إن شعشوع كان يشرف خلال الحرب على خطط إطلاق قذائف صاروخية نحو كريات شمونا وهضبة الجولان، مشيرا إلى أن الغارة قتلت أيضا محمد حسين ياسين، وهو قيادي في وحدة مدفعية "حزب الله" في منطقة شقيف، مشيرا إلى أنه كان يعمل على إعادة تأهيل قدرات التنظيم العسكرية جنوب الليطاني.وأكد الجيش الإسرائيلي مواصلة العمليات العسكرية لإزالة أي تهديد على حدوده الشمالية، على حد وصفه.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة".وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، كما واصلت شن هجمات على لبنان من حين لآخر.
https://sarabic.ae/20250928/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-استهداف-مستودعات-أسلحة-تابعة-لـحزب-الله-جنوبي-لبنان-1105377146.html
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/08/1100305493_245:0:1036:593_1920x0_80_0_0_bc8269553a4de487ade5b7a27147ef24.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار

قتيل و5 مصابين في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

16:24 GMT 01.10.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayالجيش الإسرائيلي يهاجم موقعًا لحزب الله اللبناني في منطقة جبل البوفور جنوب لبنان
الجيش الإسرائيلي يهاجم موقعًا لحزب الله اللبناني في منطقة جبل البوفور جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
أكدت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأربعاء، مقتل شخص وإصابة 5 آخرين في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، مساء اليوم الأربعاء، عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، في بيان، أن "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة كفرا أدت إلى سقوط شهيد وإصابة 5 أشخاص بجروح".
قصف على الضاحية الجنوبية في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2025
‌‏الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مستودعات أسلحة تابعة لـ"حزب الله" جنوبي لبنان
28 سبتمبر, 17:57 GMT
أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارة جوية في جنوب لبنان، أمس الثلاثاء، أسفرت عن مقتل محمد عباس شعشوع، الذي كان يتولى منصب مسؤول المدفعية في إحدى القطاعات التابعة لـ "حزب الله".
جاء ذلك في بيان نشره المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، قال فيه إن شعشوع كان يشرف خلال الحرب على خطط إطلاق قذائف صاروخية نحو كريات شمونا وهضبة الجولان، مشيرا إلى أن الغارة قتلت أيضا محمد حسين ياسين، وهو قيادي في وحدة مدفعية "حزب الله" في منطقة شقيف، مشيرا إلى أنه كان يعمل على إعادة تأهيل قدرات التنظيم العسكرية جنوب الليطاني.
وأكد الجيش الإسرائيلي مواصلة العمليات العسكرية لإزالة أي تهديد على حدوده الشمالية، على حد وصفه.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة".
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، كما واصلت شن هجمات على لبنان من حين لآخر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала