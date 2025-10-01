https://sarabic.ae/20251001/قتيل-و5-مصابين-في-غارة-إسرائيلية-على-جنوب-لبنان-1105505589.html
قتيل و5 مصابين في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان
قتيل و5 مصابين في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان
أكدت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأربعاء، مقتل شخص وإصابة 5 آخرين في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان. 01.10.2025
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، مساء اليوم الأربعاء، عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، في بيان، أن "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة كفرا أدت إلى سقوط شهيد وإصابة 5 أشخاص بجروح".أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارة جوية في جنوب لبنان، أمس الثلاثاء، أسفرت عن مقتل محمد عباس شعشوع، الذي كان يتولى منصب مسؤول المدفعية في إحدى القطاعات التابعة لـ "حزب الله".جاء ذلك في بيان نشره المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، قال فيه إن شعشوع كان يشرف خلال الحرب على خطط إطلاق قذائف صاروخية نحو كريات شمونا وهضبة الجولان، مشيرا إلى أن الغارة قتلت أيضا محمد حسين ياسين، وهو قيادي في وحدة مدفعية "حزب الله" في منطقة شقيف، مشيرا إلى أنه كان يعمل على إعادة تأهيل قدرات التنظيم العسكرية جنوب الليطاني.وأكد الجيش الإسرائيلي مواصلة العمليات العسكرية لإزالة أي تهديد على حدوده الشمالية، على حد وصفه.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة".وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، كما واصلت شن هجمات على لبنان من حين لآخر.
ونقلت الوكالة
الوطنية للإعلام، مساء اليوم الأربعاء، عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، في بيان، أن "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة كفرا أدت إلى سقوط شهيد وإصابة 5 أشخاص بجروح".
أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارة جوية في جنوب لبنان، أمس الثلاثاء، أسفرت عن مقتل محمد عباس شعشوع، الذي كان يتولى منصب مسؤول المدفعية في إحدى القطاعات التابعة لـ "حزب الله".
جاء ذلك في بيان نشره المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، قال فيه إن شعشوع كان يشرف خلال الحرب على خطط إطلاق قذائف صاروخية نحو كريات شمونا وهضبة الجولان، مشيرا إلى أن الغارة قتلت أيضا محمد حسين ياسين، وهو قيادي في وحدة مدفعية "حزب الله" في منطقة شقيف، مشيرا إلى أنه كان يعمل على إعادة تأهيل قدرات التنظيم العسكرية جنوب الليطاني.
وأكد الجيش الإسرائيلي
مواصلة العمليات العسكرية لإزالة أي تهديد على حدوده الشمالية، على حد وصفه.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله
" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة".
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان
، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، كما واصلت شن هجمات على لبنان من حين لآخر.