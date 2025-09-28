https://sarabic.ae/20250928/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-استهداف-مستودعات-أسلحة-تابعة-لـحزب-الله-جنوبي-لبنان-1105377146.html
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مستودعات أسلحة تابعة لـ"حزب الله" جنوبي لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، استهداف مستودعات أسلحة تابعة لـ"حزب الله" جنوبي لبنان، على حد قوله. 28.09.2025
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بأن "الطيران الإسرائيلي شن سلسلة غارات، مستهدفا المنطقة الواقعة بين أطراف سهل الميدنة كفررمان والجرمق"، مشيرة إلى أن "الطائرات المغيرة ألقت عدة صواريخ جو أرض أحدث انفجارها دويا هائلا تردد في أرجاء المنطقة".وكشف الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، تفاصيل جديدة عن اغتيال الأمين العام الأسبق لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "بعد عملية البيجر، حاول نصر الله التخطيط لهجمات مضادة"، مشيرًا إلى أن "زعيم الحزب كان كان الهدف التالي بعد مقتل إبراهيم عقيل، وعملية البيجر".وأضاف البيان أن "فرع الاستخبارات كان يملك معلومات دقيقة عن المخبأ السري لحسن نصر الله، الذي بُني بتكنولوجيا إيرانية تستخدم العزل الدقيق"، متابعًا: "نصر الله، بقي في موقعه ولم يتحرك بعد عملية البيجر واغتيال إبراهيم عقيل".يذكر أنه في 27 سبتمبر/ أيلول 2024، اغتيل الأمين العام الأسبق لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر القيادة المركزية للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت.
في لبنان، بأن "الطيران الإسرائيلي شن سلسلة غارات، مستهدفا المنطقة الواقعة بين أطراف سهل الميدنة كفررمان والجرمق"، مشيرة إلى أن "الطائرات المغيرة ألقت عدة صواريخ جو أرض أحدث انفجارها دويا هائلا تردد في أرجاء المنطقة".
وكشف الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، تفاصيل جديدة عن اغتيال الأمين العام الأسبق لـ"حزب الله" اللبناني
، حسن نصر الله.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "بعد عملية البيجر، حاول نصر الله التخطيط لهجمات مضادة"، مشيرًا إلى أن "زعيم الحزب كان كان الهدف التالي بعد مقتل إبراهيم عقيل، وعملية البيجر".
وأضاف البيان أن "فرع الاستخبارات كان يملك معلومات دقيقة عن المخبأ السري لحسن نصر الله، الذي بُني بتكنولوجيا إيرانية تستخدم العزل الدقيق"، متابعًا: "نصر الله، بقي في موقعه ولم يتحرك بعد عملية البيجر واغتيال إبراهيم عقيل".
يذكر أنه في 27 سبتمبر/ أيلول 2024، اغتيل الأمين العام الأسبق لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر القيادة المركزية للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت.