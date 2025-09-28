‌‏الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مستودعات أسلحة تابعة لـ"حزب الله" جنوبي لبنان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:48 GMT
11 د
من الملعب
بيراميدز المصري يحصل على كأس القارات الثلاث بعد فوزه على الهلال السعودي 3-1 على ارضه ووسط جمهوره
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
10:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
11:33 GMT
15 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو ومالي والنيجر تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
16:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
رفض مفترح بتمديد رفع العقوبات على إيران.. ونتنياهو يقول إن إسرائيل لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دلالات الخطة الأمريكية لغزة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
105 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
08:17 GMT
14 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
مملكتا يهودا والسامرة بين التاريخ والاسطورة
11:03 GMT
46 د
ملفات ساخنة
دلالات الخطة الأمريكية لغزة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
16:32 GMT
28 د
عالم سبوتنيك
لافروف يشدد على ضمان أمن روسيا كأساس لمناقشة ضمانات أوكرانيا.. والسيسي يرفض المراهنة بحياة المصريين
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250928/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-استهداف-مستودعات-أسلحة-تابعة-لـحزب-الله-جنوبي-لبنان-1105377146.html
‌‏الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مستودعات أسلحة تابعة لـ"حزب الله" جنوبي لبنان
‌‏الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مستودعات أسلحة تابعة لـ"حزب الله" جنوبي لبنان
سبوتنيك عربي
أعلن ‌‏الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، استهداف مستودعات أسلحة تابعة لـ"حزب الله" جنوبي لبنان، على حد قوله. 28.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-28T17:57+0000
2025-09-28T17:57+0000
لبنان
أخبار لبنان
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار حزب الله
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/06/1101374663_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_fa0b9c046a6eb0c0e177dccd0576d6b3.jpg
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بأن "الطيران الإسرائيلي شن سلسلة غارات، مستهدفا المنطقة الواقعة بين أطراف سهل الميدنة كفررمان والجرمق"، مشيرة إلى أن "الطائرات المغيرة ألقت عدة صواريخ جو أرض أحدث انفجارها دويا هائلا تردد في أرجاء المنطقة".وكشف الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، تفاصيل جديدة عن اغتيال الأمين العام الأسبق لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "بعد عملية البيجر، حاول نصر الله التخطيط لهجمات مضادة"، مشيرًا إلى أن "زعيم الحزب كان كان الهدف التالي بعد مقتل إبراهيم عقيل، وعملية البيجر".وأضاف البيان أن "فرع الاستخبارات كان يملك معلومات دقيقة عن المخبأ السري لحسن نصر الله، الذي بُني بتكنولوجيا إيرانية تستخدم العزل الدقيق"، متابعًا: "نصر الله، بقي في موقعه ولم يتحرك بعد عملية البيجر واغتيال إبراهيم عقيل".يذكر أنه في 27 سبتمبر/ أيلول 2024، اغتيل الأمين العام الأسبق لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر القيادة المركزية للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت.
https://sarabic.ae/20250924/كيف-رد-لبنان-على-دعوة-براك-بـقطع-رأس-الأفعى----1105199029.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/06/1101374663_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_b9e38862bdad270333f573c7a0510821.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم العربي

‌‏الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مستودعات أسلحة تابعة لـ"حزب الله" جنوبي لبنان

17:57 GMT 28.09.2025
© Photo / Xقصف على الضاحية الجنوبية في لبنان
قصف على الضاحية الجنوبية في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2025
© Photo / X
تابعنا عبر
أعلن ‌‏الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، استهداف مستودعات أسلحة تابعة لـ"حزب الله" جنوبي لبنان، على حد قوله.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بأن "الطيران الإسرائيلي شن سلسلة غارات، مستهدفا المنطقة الواقعة بين أطراف سهل الميدنة كفررمان والجرمق"، مشيرة إلى أن "الطائرات المغيرة ألقت عدة صواريخ جو أرض أحدث انفجارها دويا هائلا تردد في أرجاء المنطقة".
وكشف الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، تفاصيل جديدة عن اغتيال الأمين العام الأسبق لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "بعد عملية البيجر، حاول نصر الله التخطيط لهجمات مضادة"، مشيرًا إلى أن "زعيم الحزب كان كان الهدف التالي بعد مقتل إبراهيم عقيل، وعملية البيجر".
المبعوث الأمريكي توم باراك في مؤتمر صحفي في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2025
كيف رد لبنان على دعوة براك بـ"قطع رأس الأفعى"
24 سبتمبر, 09:48 GMT
وأضاف البيان أن "فرع الاستخبارات كان يملك معلومات دقيقة عن المخبأ السري لحسن نصر الله، الذي بُني بتكنولوجيا إيرانية تستخدم العزل الدقيق"، متابعًا: "نصر الله، بقي في موقعه ولم يتحرك بعد عملية البيجر واغتيال إبراهيم عقيل".
يذكر أنه في 27 سبتمبر/ أيلول 2024، اغتيل الأمين العام الأسبق لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر القيادة المركزية للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала