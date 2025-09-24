https://sarabic.ae/20250924/كيف-رد-لبنان-على-دعوة-براك-بـقطع-رأس-الأفعى----1105199029.html

كيف رد لبنان على دعوة براك بـ"قطع رأس الأفعى"

أثار كلام المبعوث الأمريكي توماس برّاك، حول رؤيته للوضع في لبنان "بأنه صعب ومعقد، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا توجد لديه خطوط حمراء"، داعيًا... 24.09.2025, سبوتنيك عربي

الرد السياسي اللبناني لم يتأخر على التهديد المبطن الذي جاء على لسان براك، إذ قال الرئيس جوزيف عون، خلال محادثاته في نيويورك: "الخطة التي وضعها الجيش اللبناني، تطبيقا لقرار الحكومة بحصرية السلاح بيد الدولة، تهدف إلى تعزيز سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية".من جهته، أعرب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري عن رفضه لما صدر من تصريحات عن براك، مجددا التمسك باتفاق وقف إطلاق النار الذي التزم به لبنان.وإذ رفض بري توصيف براك للحكومة والجيش والمقاومة، أكد أن "تصريحاته مناقضة لما سبق أن قاله المبعوث نفسه"، داعيًا أن "تكون ذكرى العدوان مناسبة لإيقاظ الوعي لدى جميع اللبنانيين بأن ما تبيته إسرائيل من نوايا عدوانية لا يستهدف فئة أو منطقة أو طائفة إنما هو استهداف لكل لبنان ولكل اللبنانيين ومواجهته والتصدي له مسؤولية وطنية جامعة".بدوره، أعرب رئيس الحكومة نواف سلام عن استغرابه من كلام براك الذي "يشكك بجدية الحكومة ودور الجيش"، مؤكدا "التزام الحكومة بتنفيذ البيان الوزاري، ولا سيما لجهة القيام بالإصلاحات التي تعهدت بها، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وحصر السلاح بيد الدولة".وفي سياق ردود الفعل المستنكرة لتصريحات براك، نقلت وسائل إعلام لبنانية عن السفير اللبناني السابق في واشنطن أنطوان شديد: "يعبر موقف براك عن الإدارة الأمريكية، وما قاله قد يكون في إطار الضغوط التي تمارس على الدولة اللبنانية من أجل حصر السلاح والإسراع في إنجاز الخطوات التي سينفذها الجيش اللبناني".وأضاف: "الموفد الأمريكي لا يطلق كلاما في الهواء، بل هو تعبير واضح وصريح عن موقف الإدارة الأمريكية من الوضع اللبناني".بينما يرى النائب السابق فارس سعيد أن "الكلام التصعيدي لبراك، يهدف للضغط على الحكومة اللبنانية لتسريع خطوات حصر السلاح الذي يجب أن يسلم في أقرب وقت"، وأردف: "بالإضافة للتذكير بأن إسرائيل ليس لديها مشروع سلام في المنطقة بقدر ما تحمل مشروعا أمنيا لحماية إسرائيل، وتفضل أمنها على السلام مع شعوب المنطقة".وحسب عبد الساتر: "تجاوز براك دور الوسيط، ولم يعد مجرد صوت دبلوماسي محايد، بل أصبح ممثلا لمطالب طرف خارجي محدد، وهي إسرائيل"، مبينا أن "الطابع الصريح للتهديد الذي تحمله تصريحات باراك، والتي يجب قراءتها على أنها استنكار يضع سيادة لبنان وكرامته على المحك".وأكد أن "الخطاب الأمريكي ليس مجرد رسائل دبلوماسية عابرة، بل يعكس استراتيجية تهدف إلى خلق أجواء توتر وحرب داخلية محتملة، تحت ستار الوساطة".كما أكد أن "إسرائيل لن تنسحب من النقاط الـ5 جنوبي لبنان"، مشيرا إلى أن "لبنان يخشى نزع سلاح "حزب الله" لوجود اعتقاد بأن هذه الخطوة قد تؤدي إلى حرب أهلية".

