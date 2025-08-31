بري: منفتحون لمناقشة مصير السلاح في إطار توافقي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:16 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:52 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:29 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:28 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:47 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
11:29 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
12:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
16:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: كييف و الاتحاد الأوروبي يعملان على تقويض الاتفاقيات التي تم التوصل لها خلال قمة بوتين-ترامب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن التحدي... هل تمضي إسرائيل في خطط احتلال غزة
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
11:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:38 GMT
12 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن التحدي... هل تمضي إسرائيل في خطط احتلال غزة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
12:33 GMT
23 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
الصليب الأحمر: الإخلاء الجماعي لمدينة غزة مستحيل
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
خبير: "يوم المعرفة" في روسيا هو اعتراف بأن التعليم هو المدماك الأول لبناء الشخصية والأوطان
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250831/بري-منفتحون-لمناقشة-مصير-السلاح-في-إطار-توافقي-1104350627.html
بري: منفتحون لمناقشة مصير السلاح في إطار توافقي
بري: منفتحون لمناقشة مصير السلاح في إطار توافقي
سبوتنيك عربي
أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الأحد، انفتاحه لمناقشة مصير سلاح "حزب الله" في إطار حوار وطني جامع وتحت سقف الدستور. 31.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-31T14:50+0000
2025-08-31T14:50+0000
العالم
أخبار حزب الله
لبنان
اسرائيل
نزع السلاح
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/1f/1080596381_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d6d7eefaa4a5eb790f6e6ff707049f52.jpg
وقال بري في كلمة ألقاها، اليوم الأحد: "نحذر من خطاب الكراهية الذي باتت تفتح له الشاشات" مضيفا: "منفتحون لمناقشة هذا السلاح، الذي هو عزنا وشرفنا كلبنان، في إطار حوار هادئ توافقي تحت سقف الدستور وخطاب القسم والبيان الوزاري والقوانين والمواثيق الدولية، بما يفضي إلى صياغة استراتيجية للأمن الوطني تحمي لبنان وتحرر أرضه وتصون حدوده المعترف بها دوليا".وأعلن رئيس البرلمان اللبناني أن ذلك لايتم "تحت وطأة التهديد وضرب الميثاقية واستباحة الدستور، ولا في القفز فوق البيان الوزاري وتجاوز ما جاء في خطاب القسم والإطاحة بإتفاق وقف إطلاق النار الذي يمثل إطاراً تنفيذياً للقرار 1701، وهو الاتفاق الذي نفذه لبنان بشكل كامل، بشهادة تقارير قوات اليونيفل وقائدها مؤخرا".وأكد بري أن إسرائيل تصر على عدم الانسحاب من الأراضي اللبنانية، مضيفاً أنه "من غير الجائز رمي كرة النار في ملعب الجيش اللبناني، الذي كنا وسنبقى نعتبره درع الوطن وحصنه الحصين".وأشار الرئيس بري إلى "الموقف الأخير الذي أعلنه رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي نتنياهو، الذي تفاخرا فيه، بأنه في مهمة تاريخية وروحية مرتبطة بتحقيق حلم إسرائيل الكبرى"، وأضاف بري مستغربا: "هل رأيتم الخارطة الزرقاء التي حملها بيده؟ هل لاحظتم أن لبنان كاملاً من ضمن هذا الحلم الإسرائيلي الموعود؟ ألا تشكل زيارة رئيس أركان جيش العدو الإسرائيلي للجنوب وتجواله في خط القرى الحدودية وللمواقع المحتلة إهانة لكل ما هو سيادي".وكانت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني أعلنت عن عقد جلسة، يوم 5 أيلول/سبتمبر 2025 في القصر الجمهوري ببعبدا، لمناقشة الخطة التطبيقية لحصر سلاح "حزب الله".وفي 19 يونيو/حزيران الماضي، قدم الموفد الأمريكي الخاص، توم باراك، ورقة مقترحات إلى الحكومة اللبنانية، تضمنت نزع سلاح "حزب الله" وحصره بيد الدولة، مقابل انسحاب إسرائيل من خمس نقاط حدودية تحتلها في الجنوب.ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024،وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان.ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".لبنان يحدد 5 سبتمبر موعدا لمناقشة خطة "نزع السلاح""حزب الله": واشنطن تريد تحويل لبنان إلى مستعمرة أمريكية إسرائيلية
https://sarabic.ae/20250829/بري-اتفقنا-مع-باراك-على-تنفيذ-إسرائيل-لوقف-إطلاق-النار-لنبحث-سلاح-المقاومة-وعاد-دون-جواب-1104263844.html
https://sarabic.ae/20250831/رئيس-البرلمان-اللبناني-زيارة-رئيس-الأركان-الإسرائيلي-للجنوب-اللبناني-إهانة-1104345698.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/1f/1080596381_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c632726c9452698b204ed6b960915e60.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار حزب الله, لبنان, اسرائيل, نزع السلاح
العالم, أخبار حزب الله, لبنان, اسرائيل, نزع السلاح

بري: منفتحون لمناقشة مصير السلاح في إطار توافقي

14:50 GMT 31.08.2025
© Sputnik . abedal kader albaiإحياء حركة أمل للذكرى الـ45 لتغييب الإمام موسى الصدر وكلمة رئيس البرلمان نبيه بري
إحياء حركة أمل للذكرى الـ45 لتغييب الإمام موسى الصدر وكلمة رئيس البرلمان نبيه بري - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2025
© Sputnik . abedal kader albai
تابعنا عبر
أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الأحد، انفتاحه لمناقشة مصير سلاح "حزب الله" في إطار حوار وطني جامع وتحت سقف الدستور.
وقال بري في كلمة ألقاها، اليوم الأحد: "نحذر من خطاب الكراهية الذي باتت تفتح له الشاشات" مضيفا: "منفتحون لمناقشة هذا السلاح، الذي هو عزنا وشرفنا كلبنان، في إطار حوار هادئ توافقي تحت سقف الدستور وخطاب القسم والبيان الوزاري والقوانين والمواثيق الدولية، بما يفضي إلى صياغة استراتيجية للأمن الوطني تحمي لبنان وتحرر أرضه وتصون حدوده المعترف بها دوليا".
وأعلن رئيس البرلمان اللبناني أن ذلك لايتم "تحت وطأة التهديد وضرب الميثاقية واستباحة الدستور، ولا في القفز فوق البيان الوزاري وتجاوز ما جاء في خطاب القسم والإطاحة بإتفاق وقف إطلاق النار الذي يمثل إطاراً تنفيذياً للقرار 1701، وهو الاتفاق الذي نفذه لبنان بشكل كامل، بشهادة تقارير قوات اليونيفل وقائدها مؤخرا".

وأوضح أن "ما هو مطروح في الورقة الأميركية يتجاوز مبدأ حصر السلاح، بل وكأنه بديل عن اتفاق تشرين الثاني لوقف اطلاق النار"، مشيرا إلى أن "لبنان التزم بمتطلبات اتفاق وقف إطلاق النار، بينما لم يلتزم الجانب الإسرائيلي بأي من بنوده، بل زاد من وتيرة احتلاله وواصل عدوانه".

رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري بعد لقاءه المبعوث الأمريكي آموس هوكشتين، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2025
بري: اتفقنا مع باراك على تنفيذ إسرائيل لوقف إطلاق النار لنبحث سلاح المقاومة وعاد دون جواب
29 أغسطس, 10:02 GMT
وأكد بري أن إسرائيل تصر على عدم الانسحاب من الأراضي اللبنانية، مضيفاً أنه "من غير الجائز رمي كرة النار في ملعب الجيش اللبناني، الذي كنا وسنبقى نعتبره درع الوطن وحصنه الحصين".
وأشار الرئيس بري إلى "الموقف الأخير الذي أعلنه رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي نتنياهو، الذي تفاخرا فيه، بأنه في مهمة تاريخية وروحية مرتبطة بتحقيق حلم إسرائيل الكبرى"، وأضاف بري مستغربا: "هل رأيتم الخارطة الزرقاء التي حملها بيده؟ هل لاحظتم أن لبنان كاملاً من ضمن هذا الحلم الإسرائيلي الموعود؟ ألا تشكل زيارة رئيس أركان جيش العدو الإسرائيلي للجنوب وتجواله في خط القرى الحدودية وللمواقع المحتلة إهانة لكل ما هو سيادي".

ونوه رئيس البرلمان اللبناني بأن "المرحلة ليست لنكء الجراح "، مؤكدا: "لسنا إلا دعاة وحدة وتعاون"، مضيفا أنه "بالسلوك المرتكز على الدستور وتحمل المسؤولية الوطنية دون تفريط بالثوابت نحمي لبنان وندرأ عنه الفتن ونعيد إعماره، ونحفظه وطناً نهائياً لجميع أبنائه".

وكانت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني أعلنت عن عقد جلسة، يوم 5 أيلول/سبتمبر 2025 في القصر الجمهوري ببعبدا، لمناقشة الخطة التطبيقية لحصر سلاح "حزب الله".
رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري بعد لقاءه المبعوث الأمريكي آموس هوكشتين، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2025
رئيس البرلمان اللبناني: زيارة رئيس الأركان الإسرائيلي للجنوب اللبناني "إهانة"
12:46 GMT
وفي 19 يونيو/حزيران الماضي، قدم الموفد الأمريكي الخاص، توم باراك، ورقة مقترحات إلى الحكومة اللبنانية، تضمنت نزع سلاح "حزب الله" وحصره بيد الدولة، مقابل انسحاب إسرائيل من خمس نقاط حدودية تحتلها في الجنوب.
ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024،وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان.
ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".
لبنان يحدد 5 سبتمبر موعدا لمناقشة خطة "نزع السلاح"
"حزب الله": واشنطن تريد تحويل لبنان إلى مستعمرة أمريكية إسرائيلية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала