بري: نرفض ما صدر عن الموفد الأمريكي في توصيفه للحكومة وللجيش والمقاومة

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الثلاثاء، أن "العدوان الإسرائيلي على الجنوب يجب أن يكون مناسبة لإيقاظ الوعي لدى جميع اللبنانيين بأن ما تبيّته... 23.09.2025, سبوتنيك عربي

وقال بري، في الذكرى السنوية الأولى للعدوان الإسرائيلي على جنوبي لبنان، إن "لبنان يرفض ما صدر عن الموفد الأمريكي توم باراك، في توصيفه للحكومة وللجيش والمقاومة"، مؤكدًا أن هذا "التوصيف مرفوض بالشكل والمضمون ومناقض لما سبق أن قاله".وشدد على ضرورة أن "تبادر الحكومة إلى مغادرة مساحات التردّد لضبط هذا الملف الإنساني السيادي بأثمانٍ سياسية"، مجددًا مطالبة الحكومة بـ"ضرورة الوفاء بالتزاماتها، وفق البيان الوزاري وخاصة الجهة المباشرة بصرف التعويضات للمتضررين من العدوان".وأضاف بري: "ننتظر موقفًا رسميًا لبنانيًا للرد على باراك"، مجدد التمسك باتفاق وقف إطلاق النار، الذي "التزم به لبنان رئيسًا، حكومة ومقاومة، منذ اللحظات الأولى".واتهم توم باراك، المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا ولبنان، أمس الاثنين، حكومة لبنان بـ"التقاعس" في ملف نزع سلاح "حزب الله"، زاعمًا أن "الحزب يتلقى 60 مليون دولار شهريا من مصادر مجهولة"، على حد قوله.وأشار إلى إن "كل ما يفعله لبنان يقتصر على الكلام دون أي إجراءات فعلية"، على حد تعبيره.

