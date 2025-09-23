https://sarabic.ae/20250923/بري-نرفض-ما-صدر-عن-الموفد-الأمريكي-في-توصيفه-للحكومة-وللجيش-والمقاومة-1105163162.html
بري: نرفض ما صدر عن الموفد الأمريكي في توصيفه للحكومة وللجيش والمقاومة
2025-09-23T12:49+0000
2025-09-23T12:49+0000
2025-09-23T12:49+0000
لبنان
أخبار لبنان
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار حزب الله
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103288/42/1032884230_0:65:1000:628_1920x0_80_0_0_29b17a4e10f7b4872c1eaf80c5c9c89a.jpg
وقال بري، في الذكرى السنوية الأولى للعدوان الإسرائيلي على جنوبي لبنان، إن "لبنان يرفض ما صدر عن الموفد الأمريكي توم باراك، في توصيفه للحكومة وللجيش والمقاومة"، مؤكدًا أن هذا "التوصيف مرفوض بالشكل والمضمون ومناقض لما سبق أن قاله".وشدد على ضرورة أن "تبادر الحكومة إلى مغادرة مساحات التردّد لضبط هذا الملف الإنساني السيادي بأثمانٍ سياسية"، مجددًا مطالبة الحكومة بـ"ضرورة الوفاء بالتزاماتها، وفق البيان الوزاري وخاصة الجهة المباشرة بصرف التعويضات للمتضررين من العدوان".وأضاف بري: "ننتظر موقفًا رسميًا لبنانيًا للرد على باراك"، مجدد التمسك باتفاق وقف إطلاق النار، الذي "التزم به لبنان رئيسًا، حكومة ومقاومة، منذ اللحظات الأولى".واتهم توم باراك، المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا ولبنان، أمس الاثنين، حكومة لبنان بـ"التقاعس" في ملف نزع سلاح "حزب الله"، زاعمًا أن "الحزب يتلقى 60 مليون دولار شهريا من مصادر مجهولة"، على حد قوله.وأشار إلى إن "كل ما يفعله لبنان يقتصر على الكلام دون أي إجراءات فعلية"، على حد تعبيره.
بري: نرفض ما صدر عن الموفد الأمريكي في توصيفه للحكومة وللجيش والمقاومة
أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الثلاثاء، أن "العدوان الإسرائيلي على الجنوب يجب أن يكون مناسبة لإيقاظ الوعي لدى جميع اللبنانيين بأن ما تبيّته إسرائيل من نوايا عدوانية يستهدف كل لبنان واللبنانيين".
وقال بري، في الذكرى السنوية الأولى
للعدوان الإسرائيلي على جنوبي لبنان، إن "لبنان يرفض ما صدر عن الموفد الأمريكي توم باراك، في توصيفه للحكومة وللجيش والمقاومة"، مؤكدًا أن هذا "التوصيف مرفوض بالشكل والمضمون ومناقض لما سبق أن قاله".
وشدد على ضرورة أن "تبادر الحكومة إلى مغادرة مساحات التردّد لضبط هذا الملف الإنساني السيادي بأثمانٍ سياسية"، مجددًا مطالبة الحكومة بـ"ضرورة الوفاء بالتزاماتها، وفق البيان الوزاري وخاصة الجهة المباشرة بصرف التعويضات للمتضررين من العدوان".
وأضاف بري: "ننتظر موقفًا رسميًا لبنانيًا للرد على باراك"، مجدد التمسك باتفاق وقف إطلاق النار، الذي "التزم به لبنان رئيسًا، حكومة ومقاومة، منذ اللحظات الأولى".
كما أكد رئيس مجلس النواب اللبناني، "الرهان على الدفاع عن أرضنا وسيادتنا وحفظ سلمنا الأهلي في مواجهة أي عدوان يستهدف لبنان"، موضحًا أن "الجيش لن يكون حرس حدود لإسرائيل وسلاحه ليس سلاح فتنة ومهامه مقدسة لحماية لبنان واللبنانيين".
واتهم توم باراك، المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا ولبنان، أمس الاثنين، حكومة لبنان بـ"التقاعس" في ملف نزع سلاح "حزب الله
"، زاعمًا أن "الحزب يتلقى 60 مليون دولار شهريا من مصادر مجهولة"، على حد قوله.
وأشار إلى إن "كل ما يفعله لبنان يقتصر على الكلام دون أي إجراءات فعلية"، على حد تعبيره.