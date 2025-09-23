بري: نرفض ما صدر عن الموفد الأمريكي في توصيفه للحكومة وللجيش والمقاومة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
08:18 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:21 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
16:03 GMT
18 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: ظهور تحالفات عربية إسلامية بعد ضرب الدوحة لردع إسرائيل
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
08:18 GMT
6 د
مساحة حرة
كيف تؤثر العقوبات الأمريكية ضد روسيا على الاقتصاد الأمريكي
08:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
08:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:48 GMT
8 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كرة القدم السورية على أعتاب فجر جديد... وبرشلونة يكتسح خيتافي
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
11:30 GMT
30 د
خطوط التماس
أثر المشرق على الغرب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:30 GMT
12 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250923/بري-نرفض-ما-صدر-عن-الموفد-الأمريكي-في-توصيفه-للحكومة-وللجيش-والمقاومة-1105163162.html
بري: نرفض ما صدر عن الموفد الأمريكي في توصيفه للحكومة وللجيش والمقاومة
بري: نرفض ما صدر عن الموفد الأمريكي في توصيفه للحكومة وللجيش والمقاومة
سبوتنيك عربي
أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الثلاثاء، أن "العدوان الإسرائيلي على الجنوب يجب أن يكون مناسبة لإيقاظ الوعي لدى جميع اللبنانيين بأن ما تبيّته... 23.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-23T12:49+0000
2025-09-23T12:49+0000
لبنان
أخبار لبنان
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار حزب الله
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103288/42/1032884230_0:65:1000:628_1920x0_80_0_0_29b17a4e10f7b4872c1eaf80c5c9c89a.jpg
وقال بري، في الذكرى السنوية الأولى للعدوان الإسرائيلي على جنوبي لبنان، إن "لبنان يرفض ما صدر عن الموفد الأمريكي توم باراك، في توصيفه للحكومة وللجيش والمقاومة"، مؤكدًا أن هذا "التوصيف مرفوض بالشكل والمضمون ومناقض لما سبق أن قاله".وشدد على ضرورة أن "تبادر الحكومة إلى مغادرة مساحات التردّد لضبط هذا الملف الإنساني السيادي بأثمانٍ سياسية"، مجددًا مطالبة الحكومة بـ"ضرورة الوفاء بالتزاماتها، وفق البيان الوزاري وخاصة الجهة المباشرة بصرف التعويضات للمتضررين من العدوان".وأضاف بري: "ننتظر موقفًا رسميًا لبنانيًا للرد على باراك"، مجدد التمسك باتفاق وقف إطلاق النار، الذي "التزم به لبنان رئيسًا، حكومة ومقاومة، منذ اللحظات الأولى".واتهم توم باراك، المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا ولبنان، أمس الاثنين، حكومة لبنان بـ"التقاعس" في ملف نزع سلاح "حزب الله"، زاعمًا أن "الحزب يتلقى 60 مليون دولار شهريا من مصادر مجهولة"، على حد قوله.وأشار إلى إن "كل ما يفعله لبنان يقتصر على الكلام دون أي إجراءات فعلية"، على حد تعبيره.
https://sarabic.ae/20250831/الجيش-الإسرائيلي-يهاجم-بنى-تحتية-لـحزب-الله-في-جنوب-لبنان-1104330437.html
لبنان
أخبار لبنان
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103288/42/1032884230_96:0:933:628_1920x0_80_0_0_cd41e18d9ad73046af271a46db2f71f6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار حزب الله, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم
لبنان, أخبار لبنان, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار حزب الله, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم

بري: نرفض ما صدر عن الموفد الأمريكي في توصيفه للحكومة وللجيش والمقاومة

12:49 GMT 23.09.2025
© Sputnik . Wissam Mattaمقابلة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري
مقابلة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2025
© Sputnik . Wissam Matta
تابعنا عبر
أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الثلاثاء، أن "العدوان الإسرائيلي على الجنوب يجب أن يكون مناسبة لإيقاظ الوعي لدى جميع اللبنانيين بأن ما تبيّته إسرائيل من نوايا عدوانية يستهدف كل لبنان واللبنانيين".
وقال بري، في الذكرى السنوية الأولى للعدوان الإسرائيلي على جنوبي لبنان، إن "لبنان يرفض ما صدر عن الموفد الأمريكي توم باراك، في توصيفه للحكومة وللجيش والمقاومة"، مؤكدًا أن هذا "التوصيف مرفوض بالشكل والمضمون ومناقض لما سبق أن قاله".
وشدد على ضرورة أن "تبادر الحكومة إلى مغادرة مساحات التردّد لضبط هذا الملف الإنساني السيادي بأثمانٍ سياسية"، مجددًا مطالبة الحكومة بـ"ضرورة الوفاء بالتزاماتها، وفق البيان الوزاري وخاصة الجهة المباشرة بصرف التعويضات للمتضررين من العدوان".
الجيش الإسرائيلي يهاجم موقعًا لحزب الله اللبناني في منطقة جبل البوفور جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2025
الجيش الإسرائيلي يهاجم بنى تحتية لـ"حزب الله" في جنوب لبنان.. فيديو
31 أغسطس, 06:19 GMT
وأضاف بري: "ننتظر موقفًا رسميًا لبنانيًا للرد على باراك"، مجدد التمسك باتفاق وقف إطلاق النار، الذي "التزم به لبنان رئيسًا، حكومة ومقاومة، منذ اللحظات الأولى".

كما أكد رئيس مجلس النواب اللبناني، "الرهان على الدفاع عن أرضنا وسيادتنا وحفظ سلمنا الأهلي في مواجهة أي عدوان يستهدف لبنان"، موضحًا أن "الجيش لن يكون حرس حدود لإسرائيل وسلاحه ليس سلاح فتنة ومهامه مقدسة لحماية لبنان واللبنانيين".

واتهم توم باراك، المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا ولبنان، أمس الاثنين، حكومة لبنان بـ"التقاعس" في ملف نزع سلاح "حزب الله"، زاعمًا أن "الحزب يتلقى 60 مليون دولار شهريا من مصادر مجهولة"، على حد قوله.
وأشار إلى إن "كل ما يفعله لبنان يقتصر على الكلام دون أي إجراءات فعلية"، على حد تعبيره.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала