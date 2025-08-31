https://sarabic.ae/20250831/الجيش-الإسرائيلي-يهاجم-بنى-تحتية-لـحزب-الله-في-جنوب-لبنان-1104330437.html

الجيش الإسرائيلي يهاجم بنى تحتية لـ"حزب الله" في جنوب لبنان.. فيديو

الجيش الإسرائيلي يهاجم بنى تحتية لـ"حزب الله" في جنوب لبنان.. فيديو

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، مهاجمته لبنى تحتية تابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان. 31.08.2025

ونشر المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، بيانا على صفحته الرسمية على "تليغرام" ذكر خلاله، أن قواته العسكرية هاجمت جنوب لبنان، حيث تم استهداف بنى تحتية تحت أرضية تابعة لحزب الله في منطقة الشقيف.وأوضح أدرعي أن "طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي أغارت على بنى تحتية عسكرية، من بينها بنى تحتية تحت أرضية في موقع تابع لمنظمة حزب الله، حيث تم رصد نشاط عسكري في منطقة الشقيف بجنوب لبنان".وادعى الجيش الإسرائيلي أن هذا الموقع والنشاط فيه يُشكلان خرقا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، مشددا على أنه سيواصل العمل على إزالة أي تهديد عن بلاده. وأكد المبعوث الأمريكي إلى لبنان توماس باراك، الأربعاء الماضي، أن "إسرائيل لن تنسحب من الأراضي اللبنانية، قبل تنفيذ خطة الحكومة اللبنانية الخاصة بحصر السلاح بيد الدولة"، لافتًا إلى أن تل أبيب ستقابل خطة بيروت بتقديم ما لديها من خطة للانسحاب من لبنان.ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال".ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان، يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".

