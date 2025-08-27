https://sarabic.ae/20250827/السفارة-الإيرانية-في-بيروت-تعلق-على-إهانة-المبعوث-الأمريكي-للصحفيين-1104175258.html

السفارة الإيرانية في بيروت تعلق على "إهانة" المبعوث الأمريكي للصحفيين

السفارة الإيرانية في بيروت تعلق على "إهانة" المبعوث الأمريكي للصحفيين

علقت السفارة الإيرانية في بيروت على تصريحات المبعوث الأمريكي توم باراك التي تضمنت توبيخا للصحفيين، مؤكدة أن السياسة الأمريكية غارقة في ازدراء الشعوب. 27.08.2025, سبوتنيك عربي

وقالت السفارة الإيرانية في بيان إن تصريحات المبعوث الأمريکی توم باراك من قصر بعبدا، أمس الثلاثاء، تعكس التسلط والعنجهية کما هو حال القائمین علیها، حسب وكالة "مهر" اليوم الأربعاء.وقال البيان إن تصريحات المبعوث الأمريكي تكشف عما وصفته بـ "الحقد الأعمى تجاه المناضلين الشرفاء في العالم".وتوجه براك إلى الإعلاميين قبيل بدء المؤتمر قائلا: "اصمتوا لحظة... في اللحظة التي يصبح فيها الوضع فوضويا و'حيوانيا' سنغادر"، وهو ما أثار استياء عدد من الصحفيين، الذين اعتبروا أن كلامه ينطوي على إهانة غير مقبولة".أصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية بيانا استنكرت فيه بشدة ما وصفته بـ"المعاملة غير اللائقة" التي تعرض لها الإعلام اللبناني، معتبرة أن ما صدر عن الموفد الأمريكي توم براك، "خارج عن أصول اللياقة والدبلوماسية".وأعربت النقابة عن أسفها لأن يصدر عن مبعوث دولة كبرى يقوم بدور دبلوماسي توصيف لتصرف الصحفيين في القصر الجمهوري بأنه "حيواني"، مؤكدة أن هذا الكلام غير مقبول إطلاقا ومرفوض جملة وتفصيلا.

