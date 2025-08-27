عربي
الأمن الفيدرالي الروسي يعلن إحباط مخطط أوكراني للهجوم على مطار إنغلز العسكري في ساراتوف
السفارة الإيرانية في بيروت تعلق على "إهانة" المبعوث الأمريكي للصحفيين
السفارة الإيرانية في بيروت تعلق على "إهانة" المبعوث الأمريكي للصحفيين

علقت السفارة الإيرانية في بيروت على تصريحات المبعوث الأمريكي توم باراك التي تضمنت توبيخا للصحفيين، مؤكدة أن السياسة الأمريكية غارقة في ازدراء الشعوب.
وقالت السفارة الإيرانية في بيان إن تصريحات المبعوث الأمريکی توم باراك من قصر بعبدا، أمس الثلاثاء، تعكس التسلط والعنجهية کما هو حال القائمین علیها، حسب وكالة "مهر" اليوم الأربعاء.
المبعوث الأمريكي إلى لبنان توم باراك، ونائبته مورغان أورتاغوس - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2025
"حزب الله" يدعو الحكومة اللبنانية إلى استدعاء السفيرة الأمريكية فورا بعد خطاب باراك في قصر بعبدا
05:41 GMT
وقال البيان إن تصريحات المبعوث الأمريكي تكشف عما وصفته بـ "الحقد الأعمى تجاه المناضلين الشرفاء في العالم".
وتوجه براك إلى الإعلاميين قبيل بدء المؤتمر قائلا: "اصمتوا لحظة... في اللحظة التي يصبح فيها الوضع فوضويا و'حيوانيا' سنغادر"، وهو ما أثار استياء عدد من الصحفيين، الذين اعتبروا أن كلامه ينطوي على إهانة غير مقبولة".
أصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية بيانا استنكرت فيه بشدة ما وصفته بـ"المعاملة غير اللائقة" التي تعرض لها الإعلام اللبناني، معتبرة أن ما صدر عن الموفد الأمريكي توم براك، "خارج عن أصول اللياقة والدبلوماسية".
وأعربت النقابة عن أسفها لأن يصدر عن مبعوث دولة كبرى يقوم بدور دبلوماسي توصيف لتصرف الصحفيين في القصر الجمهوري بأنه "حيواني"، مؤكدة أن هذا الكلام غير مقبول إطلاقا ومرفوض جملة وتفصيلا.
