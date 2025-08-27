"حزب الله" يدعو الحكومة اللبنانية إلى استدعاء السفيرة الأمريكية فورا بعد خطاب باراك في قصر بعبدا

عربي
الأمن الفيدرالي الروسي يعلن إحباط مخطط أوكراني للهجوم على مطار إنغلز العسكري في ساراتوف
انتقد "حزب الله" اللبناني، اليوم الأربعاء، "الموقف الأمريكي الذي عبر عنه موفد الوصاية الأمريكية توم باراك بحق الإعلاميين ‏اللبنانيين في القصر الجمهوري"، بعدما وصف سلوكهم بـ"الحيواني".
وقال حزب الله، في بيان له، إنه "لم يتفاجئ أبدا بمنطق السفاهة والاستعلاء والغطرسة الأمريكية، ضد الإعلاميين ‏اللبنانيين"، مطالبًا "السلطة اللبنانية أن تبادر فورا ‏في استدعاء السفيرة الأمريكية وتوبيخها".
وأثار المبعوث الأمريكي توم براك، موجة جدل عاصفة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما وجه انتقادات تضمنت ألفاظا خارجة ضد صحفيين خلال مؤتمر القصر الجمهوري "بعبدا" في لبنان يوم أمس الثلاثاء.
الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لـ حزب الله - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2025
الأمين العام لـ"حزب الله" بالزي العسكري: لن نسلم سلاحنا.. فيديو
00:29 GMT
وبعد تسابقهم على طرح الأسئلة قبيل بدء مؤتمره الصحفي عقب لقائه الرئيس اللبناني جوزيف عون، خاطب باراك الصحفيين بالقول: "رجاء اهدأوا قليلاً... أريد أن أقول لكم شيئاً، في اللحظة التي يتحوّل فيها الوضع الى فوضى، والتصرّف كحيوانات، سنغادر".
وأضاف، قبل أن يجيب عن الأسئلة حول نزع سلاح "حزب الله": "تريدون أن تعرفوا ماذا يجري، تصرفوا بشكل حضاري".
من جهتها، أعربت رئاسة الجمهورية اللبنانية، في منشور على منصة "إكس"، عن "أسفها لكلام صدر عفواً عن منبرها من قبل أحد ضيوفها"، مؤكدة "تقديرها الكامل لجميع الصحفيين والمندوبين الإعلاميين المعتمدين لديها بشكل خاص".
توم براك الموفد الأمريكي إلى لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2025
"السلوك الحيواني"... نقابة الصحفيين في لبنان تستنكر تصريحات باراك وتطالب واشنطن باعتذار
أمس, 13:56 GMT
وكان المبعوث الأمريكي، توم باراك، قد اكد أن إسرائيل لن تنسحب من الأراضي اللبنانية قبل تنفيذ خطة الحكومة اللبنانية الخاصة بحصر السلاح بيد الدولة، لافتًا إلى أن تل أبيب ستقابل خطة بيروت بتقديم ما لديها من خطة للانسحاب من لبنان.
وقال باراك خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء من لبنان: "إسرائيل لن تنسحب من الأراضي اللبنانية قبل تنفيذ خطة الحكومة اللبنانية (بشأن حصر السلاح بيد الدولة)".
وتابع: "لا نريد حربا أهلية في لبنان، وسنعمل على ضمان انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان لكن الأهم هو نزع سلاح "حزب الله".
وأضاف: "إسرائيل ستطبق خطوات متماثلة مع خطوات نزع سلاح "حزب الله"، وأن الحكومة اللبنانية ستقدم خطة لنزع سلاح "حزب الله" وأعتقد أنها ستنجح، والحكومة اللبنانية حددت 11 نقطة ووعدت بالالتزام بها والأولى خطة لنزع سلاح "حزب الله".
الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2025
الشرع: أرفض التدخل في شؤون لبنان.. ودعوات تقسيم سوريا مصيرها الفشل
أمس, 10:47 GMT
وفي وقت سابق، اجتمع باراك، خلال زيارته إلى إسرائيل، الأحد، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث أجرى الطرفان محادثات بشأن الحد من الهجمات الإسرائيلية على لبنان ومستقبل العلاقات مع سوريا.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن باراك "عقد لقاءً مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لبحث طلب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كبح الهجمات الإسرائيلية على لبنان، إضافة إلى المفاوضات مع سوريا".
