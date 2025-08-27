https://sarabic.ae/20250827/حزب-الله-يدعو-الحكومة-اللبنانية-إلى-استدعاء-السفيرة-الأمريكية-فورا-بعد-خطاب-باراك-في-قصر-بعبدا-1104174292.html

"حزب الله" يدعو الحكومة اللبنانية إلى استدعاء السفيرة الأمريكية فورا بعد خطاب باراك في قصر بعبدا

وقال حزب الله، في بيان له، إنه "لم يتفاجئ أبدا بمنطق السفاهة والاستعلاء والغطرسة الأمريكية، ضد الإعلاميين ‏اللبنانيين"، مطالبًا "السلطة اللبنانية أن تبادر فورا ‏في استدعاء السفيرة الأمريكية وتوبيخها". وأثار المبعوث الأمريكي توم براك، موجة جدل عاصفة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما وجه انتقادات تضمنت ألفاظا خارجة ضد صحفيين خلال مؤتمر القصر الجمهوري "بعبدا" في لبنان يوم أمس الثلاثاء.وبعد تسابقهم على طرح الأسئلة قبيل بدء مؤتمره الصحفي عقب لقائه الرئيس اللبناني جوزيف عون، خاطب باراك الصحفيين بالقول: "رجاء اهدأوا قليلاً... أريد أن أقول لكم شيئاً، في اللحظة التي يتحوّل فيها الوضع الى فوضى، والتصرّف كحيوانات، سنغادر".وأضاف، قبل أن يجيب عن الأسئلة حول نزع سلاح "حزب الله": "تريدون أن تعرفوا ماذا يجري، تصرفوا بشكل حضاري". من جهتها، أعربت رئاسة الجمهورية اللبنانية، في منشور على منصة "إكس"، عن "أسفها لكلام صدر عفواً عن منبرها من قبل أحد ضيوفها"، مؤكدة "تقديرها الكامل لجميع الصحفيين والمندوبين الإعلاميين المعتمدين لديها بشكل خاص".وكان المبعوث الأمريكي، توم باراك، قد اكد أن إسرائيل لن تنسحب من الأراضي اللبنانية قبل تنفيذ خطة الحكومة اللبنانية الخاصة بحصر السلاح بيد الدولة، لافتًا إلى أن تل أبيب ستقابل خطة بيروت بتقديم ما لديها من خطة للانسحاب من لبنان.وقال باراك خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء من لبنان: "إسرائيل لن تنسحب من الأراضي اللبنانية قبل تنفيذ خطة الحكومة اللبنانية (بشأن حصر السلاح بيد الدولة)".وتابع: "لا نريد حربا أهلية في لبنان، وسنعمل على ضمان انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان لكن الأهم هو نزع سلاح "حزب الله".وأضاف: "إسرائيل ستطبق خطوات متماثلة مع خطوات نزع سلاح "حزب الله"، وأن الحكومة اللبنانية ستقدم خطة لنزع سلاح "حزب الله" وأعتقد أنها ستنجح، والحكومة اللبنانية حددت 11 نقطة ووعدت بالالتزام بها والأولى خطة لنزع سلاح "حزب الله".وفي وقت سابق، اجتمع باراك، خلال زيارته إلى إسرائيل، الأحد، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث أجرى الطرفان محادثات بشأن الحد من الهجمات الإسرائيلية على لبنان ومستقبل العلاقات مع سوريا.وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن باراك "عقد لقاءً مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لبحث طلب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كبح الهجمات الإسرائيلية على لبنان، إضافة إلى المفاوضات مع سوريا".

