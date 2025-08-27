https://sarabic.ae/20250827/الأمين-العام-لـحزب-الله-بالزي-العسكري-لن-نسلم-سلاحنا-فيديو-1104172507.html
الأمين العام لـ"حزب الله" بالزي العسكري: لن نسلم سلاحنا.. فيديو
بثّت قناة المنار التابعة لـ"حزب الله" اللبناني مقطع فيديو، ظهر فيه الأمين العام للحزب، نعيم قاسم، وهو يرتدي الزي العسكري. 27.08.2025, سبوتنيك عربي
وجاء فيديو نعيم قاسم، مساء أمس الثلاثاء، معنونا بـ"سيرى العالم بأسنا"، بمقتطفات من خطاب قاسم الأخير الذي أكد فيه أن حزب الله اللبناني لن يسلم سلاحه.ويأتي فيديو حزب الله بعد أكثر من أسبوعين من قرار الحكومة اللبنانية الخاص بحصر السلاح وبسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، في وقت أكد قاسم أن "لبنان بحاجة إلى استعادة سيادته على أرضه، كل المشاكل التي نعانيها هي من العدو الإسرائيلي ومن الاحتلال".فيما شدد الأمين العام للحزب على أن "الحزب غير مستعد لتسليم سلاحه، قائلا إن "السلاح الذي يحمينا لن نتخلى عنه".وكان المبعوث الأمريكي، توماس باراك، قد اكد أن إسرائيل لن تنسحب من الأراضي اللبنانية قبل تنفيذ خطة الحكومة اللبنانية الخاصة بحصر السلاح بيد الدولة، لافتًا إلى أن تل أبيب ستقابل خطة بيروت بتقديم ما لديها من خطة للانسحاب من لبنان.وقال باراك خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء من لبنان: "إسرائيل لن تنسحب من الأراضي اللبنانية قبل تنفيذ خطة الحكومة اللبنانية (بشأن حصر السلاح بيد الدولة)".وتابع: "لا نريد حربا أهلية في لبنان، وسنعمل على ضمان انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان لكن الأهم هو نزع سلاح "حزب الله".وأضاف: "إسرائيل ستطبق خطوات متماثلة مع خطوات نزع سلاح "حزب الله"، وأن الحكومة اللبنانية ستقدم خطة لنزع سلاح "حزب الله" وأعتقد أنها ستنجح، والحكومة اللبنانية حددت 11 نقطة ووعدت بالالتزام بها والأولى خطة لنزع سلاح "حزب الله"..وفي وقت سابق، اجتمع باراك، خلال زيارته إلى إسرائيل، الأحد، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث أجرى الطرفان محادثات بشأن الحد من الهجمات الإسرائيلية على لبنان ومستقبل العلاقات مع سوريا.وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن باراك "عقد لقاءً مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لبحث طلب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كبح الهجمات الإسرائيلية على لبنان، إضافة إلى المفاوضات مع سوريا".
