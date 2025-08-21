https://sarabic.ae/20250821/الرئاسة-الفلسطينية-تعلن-بدء-تسليم-سلاح-المخيمات-في-لبنان-للجيش-اللبناني-1104002647.html

الرئاسة الفلسطينية تعلن بدء تسليم سلاح المخيمات في لبنان للجيش اللبناني.. صور

الرئاسة الفلسطينية تعلن بدء تسليم سلاح المخيمات في لبنان للجيش اللبناني.. صور

سبوتنيك عربي

أعلنت الرئاسة الفلسطينية، بدء تسليم السلاح الموجود داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان إلى الجيش اللبناني، بموجب البيان الرئاسي الصادر عن رئيس دولة فلسطين محمود... 21.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-21T16:46+0000

2025-08-21T16:46+0000

2025-08-21T17:14+0000

أخبار العالم الآن

العالم العربي

أخبار لبنان

لبنان

أخبار فلسطين اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1104004210_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_bea84a6dad934dd35b6335d3c507dcbd.jpg

وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، اليوم الخميس، إن الجهات الفلسطينية المختصة سلّمت الدفعة الأولى من السلاح في مخيمي برج البراجنة والبص، مشيرا إلى أنه سيتم استكمال هذه العملية تدريجيا في باقي المخيمات.وأوضح أبو ردينة أن هذا الإجراء يأتي تنفيذا للبيان المشترك الصادر في 21 مايو/ أيار الماضي عقب لقاء عباس وعون في بيروت، والذي أكد التزام الطرفين بتعزيز التعاون بينهما، واحترام السيادة اللبنانية، وحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية.وأضاف أن الجانبين اتفقا على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات، وتحسين الظروف المعيشية للاجئين الفلسطينيين، بما يكفل لهم حياة كريمة دون المساس بحق العودة أو الهوية الوطنية، مؤكدا أن الهدف هو تحقيق حالة أمنية مستقرة بالتنسيق الكامل بين الأجهزة اللبنانية والفلسطينية.وكانت مصادر فلسطينية قد ذكرت في وقت سابق أن الجيش اللبناني بدأ بالفعل استلام دفعة من الأسلحة والذخائر من مخيم برج البراجنة في بيروت بحضور ممثلين عن الأمن الوطني الفلسطيني.ويأتي هذا التطور في إطار تفاهمات لبنانية فلسطينية لإنهاء ملف السلاح داخل المخيمات، الذي ظل موضع جدل داخلي لعقود، وسط تأكيد مشترك بأن عهد السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية قد انتهى.

أخبار لبنان

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار لبنان, لبنان, أخبار فلسطين اليوم