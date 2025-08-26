عربي
"السلوك الحيواني"... نقابة الصحفيين في لبنان تستنكر تصريحات باراك وتطالب واشنطن باعتذار
وفي هذا السياق، أصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية بياناً شديد اللهجة، استنكرت فيه ما وصفته بـ"المعاملة غير اللائقة" التي تعرض لها الصحافيون في القصر الجمهوري. واعتبرت النقابة أن توصيف الموفد الأمريكي لتصرف الصحافيين بأنه "حيواني" يشكل تجاوزاً لأصول اللباقة والديبلوماسية، مؤكدة أن هذا الكلام "مرفوض جملة وتفصيلاً".وكان المبعوث الأمريكي، توماس براك، أكد خلال مؤتمر صحفي اليوم من لبنان، أن إسرائيل لن تنسحب من الأراضي اللبنانية قبل تنفيذ خطة الحكومة اللبنانية الخاصة بحصر السلاح بيد الدولة، لافتًا إلى أن تل أبيب ستقابل خطة بيروت بتقديم ما لديها من خطة للانسحاب من لبنان.وقال براك: "إسرائيل لن تنسحب من الأراضي اللبنانية قبل تنفيذ خطة الحكومة اللبنانية (بشأن حصر السلاح بيد الدولة)".وأضاف: "إسرائيل ستطبق خطوات متماثلة مع خطوات نزع سلاح "حزب الله"، وأن الحكومة اللبنانية ستقدم خطة لنزع سلاح "حزب الله" وأعتقد أنها ستنجح، والحكومة اللبنانية حددت 11 نقطة ووعدت بالالتزام بها والأولى خطة لنزع سلاح "حزب الله".وفي وقت سابق، اجتمع المبعوث الأمريكي الخاص، توماس براك، خلال زيارته إلى إسرائيل، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث أجرى الطرفان محادثات بشأن الحد من الهجمات الإسرائيلية على لبنان ومستقبل العلاقات مع سوريا.
13:56 GMT 26.08.2025
© Sputnik . Abdul Kader Albay توم براك الموفد الأمريكي إلى لبنان
توم براك الموفد الأمريكي إلى لبنان
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبر
أثار الموفد الأمريكي إلى لبنان، توم براك، عاصفة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي عقب مؤتمره الصحافي في قصر بعبدا، وذلك على خلفية ما اعتُبر إساءة مباشرة للصحافيين.
فقد توجه براك، إلى الإعلاميين قبيل بدء المؤتمر قائلاً: "اصمتوا لحظة... في اللحظة التي يصبح فيها الوضع فوضوياً وحيوانياً سنغادر". وهو ما أثار استياء عدد من الصحافيين والمؤثرين، الذين اعتبروا أن كلامه ينطوي على إهانة غير مقبولة بحق الجسم الإعلامي.
الموفد الأميركي إلى لبنان توم براك - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2025
المبعوث الأمريكي: انسحاب إسرائيل من لبنان مشروط بتنفيذ خطة نزع سلاح "حزب الله"
09:19 GMT
وفي هذا السياق، أصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية بياناً شديد اللهجة، استنكرت فيه ما وصفته بـ"المعاملة غير اللائقة" التي تعرض لها الصحافيون في القصر الجمهوري. واعتبرت النقابة أن توصيف الموفد الأمريكي لتصرف الصحافيين بأنه "حيواني" يشكل تجاوزاً لأصول اللباقة والديبلوماسية، مؤكدة أن هذا الكلام "مرفوض جملة وتفصيلاً".

وطالبت النقابة براك ووزارة الخارجية الأمريكية بتقديم اعتذار علني للإعلام اللبناني، محذرة من أن تجاهل هذا المطلب قد يدفعها إلى اتخاذ خطوات تصعيدية، من بينها الدعوة إلى مقاطعة زيارات واجتماعات الموفد الأميركي، تأكيداً على أن كرامة الصحافة في لبنان ليست موضع مساومة.

الجيش الإسرائيلي يهاجم موقعًا لحزب الله اللبناني في منطقة جبل البوفور جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2025
مبعوث أمريكي يبحث مع نتنياهو الحد من الهجمات الإسرائيلية على لبنان
24 أغسطس, 20:18 GMT
وكان المبعوث الأمريكي، توماس براك، أكد خلال مؤتمر صحفي اليوم من لبنان، أن إسرائيل لن تنسحب من الأراضي اللبنانية قبل تنفيذ خطة الحكومة اللبنانية الخاصة بحصر السلاح بيد الدولة، لافتًا إلى أن تل أبيب ستقابل خطة بيروت بتقديم ما لديها من خطة للانسحاب من لبنان.
وقال براك: "إسرائيل لن تنسحب من الأراضي اللبنانية قبل تنفيذ خطة الحكومة اللبنانية (بشأن حصر السلاح بيد الدولة)".

وتابع: "لا نريد حربا أهلية في لبنان، وسنعمل على ضمان انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان لكن الأهم هو نزع سلاح "حزب الله".

الرئيس اللبناني، جوزيف عون - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2025
الرئاسة اللبنانية: عون يؤكد الالتزام بإعلان وقف الأعمال العدائية وبورقة الأعمال المشتركة
10:19 GMT
وأضاف: "إسرائيل ستطبق خطوات متماثلة مع خطوات نزع سلاح "حزب الله"، وأن الحكومة اللبنانية ستقدم خطة لنزع سلاح "حزب الله" وأعتقد أنها ستنجح، والحكومة اللبنانية حددت 11 نقطة ووعدت بالالتزام بها والأولى خطة لنزع سلاح "حزب الله".
وتابع: "إسرائيل تقول إنها لا تريد احتلال لبنان، وأن المقترح اللبناني لنزع سلاح "حزب الله" لن يكون بالضرورة عسكريا".
وفي وقت سابق، اجتمع المبعوث الأمريكي الخاص، توماس براك، خلال زيارته إلى إسرائيل، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث أجرى الطرفان محادثات بشأن الحد من الهجمات الإسرائيلية على لبنان ومستقبل العلاقات مع سوريا.
