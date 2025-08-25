https://sarabic.ae/20250825/فيلق-القدس-الإيراني-خطة-نزع-سلاح-حزب-الله-لن-تنفذ-بأي-حال-من-الأحوال-1104118249.html

فيلق القدس الإيراني: خطة نزع سلاح "حزب الله" لن تنفذ بأي حال من الأحوال

فيلق القدس الإيراني: خطة نزع سلاح "حزب الله" لن تنفذ بأي حال من الأحوال

وصف مسؤول التنسيق في فيلق القدس الإيراني، العميد إيرج مسجدي، اليوم الإثنين، "خطة نزع سلاح حزب الله اللبناني بأنها خطة أمريكية - صهيونية"، مؤكدا أن "هذا الأمر... 25.08.2025

وقال مسجدي، في مقابلة مع موقع "دفاع برس" الإيراني، إن "سلاح المقاومة هو سلاح الشعب اللبناني للدفاع عن أرضه في مواجهة اعتداءات إسرائيل"، مضيفاً أن "مسألة نزع السلاح ليست جديدة، إلا أنها لن تُنفّذ بأيّ حال من الأحوال".وأشار إلى جهوزية القوات المسلحة الإيرانية بعد حرب الأيام الاثني عشر في يونيو/ حزيران الماضي (الحرب الإيرانية الإسرائيلية)، قائلا: "إذا حاول الأعداء الاعتداء، فإن القوات المسلحة الإيرانية سترد بكامل الجهوزية وبأقصى درجات القوة".وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، دعا، الحكومة اللبنانية لجلسات مناقشة مكثفة لاستعادة الثقة، مؤكدا أن "لبنان بحاجة إلى استعادة سيادته على أرضه".وقال نعيم قاسم في كلمه له: إن "الحكومة اللبنانية مسؤولة عن وضع خطة لاستعادة السيادة"، داعيا الأحزاب والنخب في لبنان لمساعدة الحكومة في إنجاز خطط لاستعادة السيادة.كما أكد الأمين العام لـ"حزب الله"، أن قرار الحكومة اللبانية بسحب سلاح حزب الله خطيئة.وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعلن في وقت سابق اليوم، أن إسرائيل تقدر قرار الحكومة اللبنانية، برئاسة جوزيف عون، ورئيس الوزراء، نواف سلام، الذي يقضي بالتحرك لنزع سلاح "حزب الله" اللبناني بحلول نهاية عام 2025، واصفا إياه بالخطوة الجوهرية والمهمة.واعتبر البيان أن "القرار يمنح لبنان فرصة لاستعادة سيادته، وتعزيز مؤسسات الدولة والجيش والحكومة اللبنانية، بعيدا عن نفوذ الجهات غير الحكومية".وأكد مكتب نتنياهو "استعداد إسرائيل لدعم لبنان في جهوده لنزع سلاح "حزب الله" اللبناني، والعمل سويا من أجل مستقبل أكثر أمانا واستقرارا للبنان وإسرائيل".وأشار إلى أنه "في حال باشرت السلطات اللبنانية خطوات عملية لتفكيك سلاح "حزب الله" اللبناني، فإن إسرائيل ستتخذ إجراءات مقابلة، من بينها تقليص وجود جيشها تدريجيا بالتنسيق مع أمريكا".وكلفت الحكومة اللبنانية، جيش البلاد بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي بيد القوى الشرعية.وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن الحكومة اللبنانية عقدت جلسة وزارية استمرت 6 ساعات كاملة، قررت خلالها تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد القوى الشرعية خلال 2025.وأشارت الوكالة إلى شرط أن يجري عرض الخطة على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الجاري، وفق ما أعلن رئيس الحكومة نواف سلام. وبدوره، أكد رئيس الحكومة نواف سلام بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أن "البيان الوزاري للحكومة وما ورد في خطاب قسم الرئيس أكّد واجب الدولة في احتكار حمل السلاح".وقال سلام: "قرر المجلس استكمال النقاش في الورقة الأمريكية بجلسة حكومية في 7 آب الجاري، وتكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بحدود نهاية العام الحالي، وعرضها على مجلس الوزراء قبل 31 الشهر الجاري".

